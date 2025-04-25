В Краснодаре на стройке устроили кофе-рейв. Что это было и зачем?

Вместо привычного гула техники на стройплощадке комплекса «МОНО квартал» в Краснодаре — музыка и блогеры. 24 апреля застройщик «ИНСИТИ девелопмент», известный своими нестандартными PR-акциями, устроил кофейный рейв для инфлюенсеров. Рассказываем, как это было.

«МОНО-рейв» под слоганом «Центр там, где ты» объединил на стройплощадке молодых блогеров Краснодара. За атмосферу техно отвечал DJ BABICH, а за кофейные шедевры — чемпион России в Matcha Latte Art Battle 2025 Андрей Кателин.

Чтобы показать: стройка — не серая зона, а место, где скоро закипит жизнь. Ведь «МОНО квартал» позиционируют как камерный и самодостаточный комплекс для людей с активным образом жизни.

Что за «МОНО квартал»?

«МОНО квартал» растет в краснодарском поселке Березовом на улице имени Профессора Малигонова. Малоэтажные дома здесь соседствуют с зелеными локациями, а плотная городская застройка кажется чем-то далеким. Уже осенью тут появится островок урбанизма: четыре восьмиэтажных дома на 616 квартир с дворами без машин (парковку вынесли во внешний периметр), велобоксами вместо балконных «гаражей» и колясочными в подъездах.

Фишка проекта — жизнь без компромиссов: можно снять пенку с латте на террасе, а через 10 минут мчаться по Ейскому шоссе на встречу с морем.