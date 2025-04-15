Ам Ням и 1 млн рублей. За покупки в «Пятёрочке» можно собрать коллекцию игрушек и выиграть призы

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила детскую акцию «Ам Нямания» с полюбившимся многим персонажем Ам Нямом. До 26 мая покупатели могут собрать эксклюзивный набор игрушек с героями популярной вселенной, принять участие в розыгрыше 1 млн рублей и других призов, а также посмотреть новый мультфильм. Что за игрушки в наборе? В коллекцию «Ам Нямания» входит специальная подвеска (пуллер) и 27 уникальных фигурок Ам Няма, его семьи и друзей, волшебных сладостей и светящихся в темноте игрушек. Дополняют серию фигурки от партнёров — «Х5 Клуб», Honey Kid и другие. Игрушки можно соединять между собой или использовать их как оригинальные аксессуары. С помощью специальной подвески фигурки легко превращаются в брелоки для ключей или рюкзака.

Каждая упаковка с подарком содержит уникальный промокод, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка». Выполнив еженедельное задание, участники получат шанс выиграть призы — сертификаты на покупку в магазинах электроники, детских и спорттоваров, а также билеты на развлекательные мероприятия. А те, кто соберёт полную коллекцию из 28 предметов, примут участие в розыгрыше популярной игровой приставки. Как собрать коллекцию? Стать участником новой акции просто: необходимо совершить покупку с картой «Х5 Клуба» в магазине торговой сети или через сервис доставки в приложении «Пятёрочка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит фигурку или подвеску. Подарок выдается в том числе за приобретение товаров-партнеров акции. Также фигурку можно купить отдельно за 60 рублей. Помимо этого, в продаже доступны альбомы для коллекционирования с развивающей воображение настольной игрой (за 349 рублей) и мягкие игрушки из вселенной Ан Няма (за 799,99 рублей).