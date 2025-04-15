Ам Ням и 1 млн рублей. За покупки в «Пятёрочке» можно собрать коллекцию игрушек и выиграть призы
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила детскую акцию «Ам Нямания» с полюбившимся многим персонажем Ам Нямом.
До 26 мая покупатели могут собрать эксклюзивный набор игрушек с героями популярной вселенной, принять участие в розыгрыше 1 млн рублей и других призов, а также посмотреть новый мультфильм.
Что за игрушки в наборе?
В коллекцию «Ам Нямания» входит специальная подвеска (пуллер) и 27 уникальных фигурок Ам Няма, его семьи и друзей, волшебных сладостей и светящихся в темноте игрушек. Дополняют серию фигурки от партнёров — «Х5 Клуб», Honey Kid и другие. Игрушки можно соединять между собой или использовать их как оригинальные аксессуары. С помощью специальной подвески фигурки легко превращаются в брелоки для ключей или рюкзака.
Каждая упаковка с подарком содержит уникальный промокод, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка». Выполнив еженедельное задание, участники получат шанс выиграть призы — сертификаты на покупку в магазинах электроники, детских и спорттоваров, а также билеты на развлекательные мероприятия. А те, кто соберёт полную коллекцию из 28 предметов, примут участие в розыгрыше популярной игровой приставки.
Как собрать коллекцию?
Стать участником новой акции просто: необходимо совершить покупку с картой «Х5 Клуба» в магазине торговой сети или через сервис доставки в приложении «Пятёрочка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит фигурку или подвеску. Подарок выдается в том числе за приобретение товаров-партнеров акции.
Также фигурку можно купить отдельно за 60 рублей. Помимо этого, в продаже доступны альбомы для коллекционирования с развивающей воображение настольной игрой (за 349 рублей) и мягкие игрушки из вселенной Ан Няма (за 799,99 рублей).
Помочь и не навредить:
Дополнительную игрушку можно получить при покупке трех «Конфеток доброты». Пять рублей с каждого леденца направят в благотворительный фонд «Линия жизни» на помощь тяжелобольным детям.
А как выиграть 1 млн рублей?
Розыгрыш 1 млн рублей и множества других призов пройдет среди участников онлайн-игры «Ам Ням», которые пройдут ее полностью. Приключение с уровнями различной сложности находится в мобильном приложении «Пятёрочка». За успешное выполнение заданий игры пользователи получат подарки от торговой сети и партнёров.
Что там еще у Ам Няма?
Поклонники вселенной могут посмотреть новую серию мультфильма о приключениях зеленого монстрика «Ам Ням в Пятёрочке». Сюжет перенесет зрителей в веселую историю, где Ам Ням вместе с женой Ам Няшей и их ребенком Кусь Нямом отправился за полезными покупками в один из магазинов торговой сети. Но любовь к сладостям не дает ему покоя — он мечтает забрать с полок как можно больше конфет, что приводит к большому количеству забавных ситуаций.
Вдобавок к этому, любители сладостей могут попробовать продукцию собственных торговых марок «Пятёрочки» (чипсы, маффины и печенье) в лимитированной упаковке с изображением Ам Няма. Найти ее можно во всех магазинах «у дома», количество товаров ограничено.
Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте am.5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».