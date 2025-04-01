Как выиграть семейную поездку на ледовое шоу, гаджеты и другие призы? Рассказываем
«Пятёрочка» запустила новую масштабную акцию «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!».
В этот раз торговая сеть не только разыгрывает среди покупателей призы, но и помогает нуждающимся семьям. Лицами акции стали актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух.
Как принять участие и что можно выиграть?
Для участия в акции необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» или сделать покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru.
Еженедельно среди участников будут разыгрывать сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» и на покупку техники. Кроме того, каждый сможет получить подарки с автографами Арзамасовой и Авербуха. Главный приз акции — семейная поездка на ледовое шоу.
Чем больше активированных чеков, тем выше вероятность оказаться в числе победителей. Дополнительные шансы можно получить за покупку товаров-партнеров — с ними можно регистрировать чеки на любую сумму.
А как покупки помогут нуждающимся?
На протяжении всей акции в рамках программы «Пятёрочка с заботой» 1 рубль с каждого зарегистрированного чека будет направляться в благотворительный фонд Х5 «Выручаем». Там эту сумму удвоят, чтобы продуктовые сертификаты и необходимую поддержку смогли получить семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
«Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим — тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей подарками, но и вдохновляла на добрые дела», — отметила руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.
Акция пройдёт с 1 апреля по 19 мая и охватит 20 регионов России: Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Северная Осетия.
Все подробности можно узнать на сайте family-5ka.ru.