Как выиграть семейную поездку на ледовое шоу, гаджеты и другие призы? Рассказываем

«Пятёрочка» запустила новую масштабную акцию «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!».

В этот раз торговая сеть не только разыгрывает среди покупателей призы, но и помогает нуждающимся семьям. Лицами акции стали актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух.

Как принять участие и что можно выиграть?

Для участия в акции необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» или сделать покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru.

Еженедельно среди участников будут разыгрывать сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» и на покупку техники. Кроме того, каждый сможет получить подарки с автографами Арзамасовой и Авербуха. Главный приз акции — семейная поездка на ледовое шоу.

Чем больше активированных чеков, тем выше вероятность оказаться в числе победителей. Дополнительные шансы можно получить за покупку товаров-партнеров — с ними можно регистрировать чеки на любую сумму.