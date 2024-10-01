«Пятёрочка» подарит 500 000 рублей на зимние каникулы

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Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Honey Fangs с сайта Unsplash.com
    © Фото Honey Fangs с сайта Unsplash.com

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «500 000 рублей на зимние каникулы». Покупатели, ставшие участниками акции, могут выиграть не только денежный сертификат на отдых, но и другие ценные призы.

Акция проходит с 1 октября по 4 ноября во всех магазинах «Пятёрочка» в 19 регионах России.

Что можно выиграть в акции?

Каждый покупатель магазинов «Пятёрочка», ставший участником акции, может принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Среди них — сертификаты на отдых на сумму 100 000 рублей, продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Главный приз акции — сертификат на отдых на сумму 500 000 рублей.

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Как стать участником акции?

Для участия в акции «500 000 рублей на зимние каникулы» необходимо совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте kanikuly5ka.ru.

Чтобы получить дополнительный шанс в розыгрыше главного и еженедельных призов, достаточно приобрести любой товар-партнер акции (в магазинах отмечены специальным знаком. — Прим. ред.) и так же зарегистрировать чек на сайте.

Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

В каких магазинах делать покупки?

Акция «500 000 рублей на зимние каникулы» проходит во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте kanikuly5ka.ru.

  • © Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»
«Пятёрочка» Акции Еда отдых

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