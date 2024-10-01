«Пятёрочка» подарит 500 000 рублей на зимние каникулы

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «500 000 рублей на зимние каникулы». Покупатели, ставшие участниками акции, могут выиграть не только денежный сертификат на отдых, но и другие ценные призы.

Акция проходит с 1 октября по 4 ноября во всех магазинах «Пятёрочка» в 19 регионах России.

Что можно выиграть в акции?

Каждый покупатель магазинов «Пятёрочка», ставший участником акции, может принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Среди них — сертификаты на отдых на сумму 100 000 рублей, продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Главный приз акции — сертификат на отдых на сумму 500 000 рублей.