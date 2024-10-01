«Пятёрочка» подарит 500 000 рублей на зимние каникулы
В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «500 000 рублей на зимние каникулы». Покупатели, ставшие участниками акции, могут выиграть не только денежный сертификат на отдых, но и другие ценные призы.
Акция проходит с 1 октября по 4 ноября во всех магазинах «Пятёрочка» в 19 регионах России.
Что можно выиграть в акции?
Каждый покупатель магазинов «Пятёрочка», ставший участником акции, может принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Среди них — сертификаты на отдых на сумму 100 000 рублей, продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Главный приз акции — сертификат на отдых на сумму 500 000 рублей.
Как стать участником акции?
Для участия в акции «500 000 рублей на зимние каникулы» необходимо совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте kanikuly5ka.ru.
Чтобы получить дополнительный шанс в розыгрыше главного и еженедельных призов, достаточно приобрести любой товар-партнер акции (в магазинах отмечены специальным знаком. — Прим. ред.) и так же зарегистрировать чек на сайте.
Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.
В каких магазинах делать покупки?
Акция «500 000 рублей на зимние каникулы» проходит во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте kanikuly5ka.ru.