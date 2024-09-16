У владельцев франшизы «Пятёрочки» появился личный кабинет на сайте

«Пятёрочка» обновила цифровую платформу для партнеров, открывающих магазины по франшизе. Теперь помимо общей информации, ответов на вопросы и расчета затрат на открытие сайт предоставляет каждому пользователю рабочее пространство со всеми необходимыми функциями для управления магазином. Как открыть свою «Пятёрочку» Сайт для партнеров содержит всю информацию, необходимую, чтобы узнать: как открыть «Пятёрочку» в своем городе, какое помещение для этого подойдет, возможно ли использовать арендную площадь, каковы минимальные вложения и срок выхода на окупаемость.

© Скриншот с сайта https://franch.5ka.ru/

Форма заявки позволяет как выбрать одно из имеющихся помещений, так и предложить собственное. Интеллектуальная система оценки локаций подскажет, каким будет товарооборот в конкретной точке города: с вероятностью 97% он будет как в прогнозе или выше. Получив предварительное одобрение по заявке, потенциальный франчайзи попадет на стартовый портал, где получит полную информацию о каждом последующем шаге.

© Скриншот с сайта https://franch.5ka.ru/

Команда торговой сети работает с партнерами рука об руку, участвуя во всех процессах с момента планирования. Это включает бизнес-встречи в разных регионах, консультации, рекомендации и непосредственное сотрудничество. Владелец франшизы не просто работает под популярным брендом, но и буквально становится частью большой семьи, позволяющей зарабатывать, пользуясь огромным накопленным опытом первого продуктового дискаунтера в стране. Все новое и полезное партнеры могут оперативно узнавать в телеграм-канале «Пятёрочка Франчайзинг».

25 лет и больше 21 000 магазинов в России: Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина

Онлайн-офис франчайзи В личный кабинет автоматически подгружаются ключевые показатели бизнеса, и на основе всех данных рассчитывается и подсвечивается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Более детализированные отчеты доступны в специальном разделе. Здесь же можно заказывать услуги у «Пятёрочки» и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей. Также прямо в онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина, либо выбрать и купить готовый.

© Скриншот с сайта https://franch.5ka.ru/