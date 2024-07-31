В начале 2000-х Западный обход был для краснодарцев лишь объездной трассой по пути в соседнюю станицу Елизаветинскую или в сторону Анапы. Сегодня это один из самых густонаселенных районов города, куда уже начали строить трамвайную ветку. Учитывая удаленность от центра, добросовестные застройщики создают здесь микрорайоны по принципу «город в городе», чтобы превратить Западный обход в место с автономной инфраструктурой. Что это — урбанистическая утопия или реальное решение, разбираемся на примере одного из крупнейших жилых комплексов России — «Самолет» от федерального девелопера DOGMA. В нем на площади в 163 га (это примерно 116 футбольных полей) построят 66 многоквартирных домов, 36 из них уже сдали. Всего в микрорайоне будут жить более 32 тысяч семей. Для быстрого перемещения внутри микрорайона уже построили дорогу-дублер Западного обхода с ливневками. Качество жизни в «Самолете» попробуем оценить по 5 ключевым параметрам.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

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1. Социальная инфраструктура Первое, о чем беспокоятся семейные краснодарцы, — будет ли рядом с домом детский сад, школа, и, самое главное, хватит ли в них мест. Всего в нашем подопытном микрорайоне заявлено 9 детских садов и 4 школы. В июне 2024-го застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на улице им. Константина Гондаря, 103/1. Он рассчитан на 280 воспитанников от полутора до семи лет. Это четвертый детский сад из девяти запланированных в микрорайоне. Два других достроили в октябре 2023 года, третий — в апреле 2024-го. Совокупно четыре дошкольных учреждения могут принять 1155 воспитанников. В соседнем ЖК застройщика — DOGMA PARK — готов к эксплуатации еще один сад на 240 мест.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

Для детей постарше на улице им. Ивана Беличенко 1 апреля 2024-го заработали две школы на 1100 мест каждая. В них уже перешли ученики начальных классов из ближайших домов. Чтобы это не стало стрессом для ребят, в новое учебное заведение их перевели целыми классами, сохранив преподавательский состав.

В школах работают столовые с горячим питанием, кружки, студии и спортивные секции, школьные музеи, медицинские блоки, актовые залы. На время летних каникул в учебных заведениях открыли пришкольный лагерь.

Всего в микрорайоне «Самолет» будет четыре школы общей вместимостью 5450 учеников. Две из них готовы, третью должны достроить до конца года, четвертую — самую большую — начнут возводить в следующем году.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

Не менее важно наличие в микрорайоне медицинских учреждений. На территории комплекса уже работают частные медицинские и стоматологические клиники.

2. Коммерческая инфраструктура Спуститься на первый этаж за продуктами или заказом из пункта выдачи, забежать за цветами по пути на торжество или отвести домашнего питомца в ветеринарную клинику в соседнем подъезде, — опции, которые экономят время каждый день. Все необходимое для быта в «городе в городе» должно быть в шаговой доступности.

В «Самолете» уже работают продуктовые — от небольших магазинов у дома до сетевых, пункты выдачи заказов, аптеки, строительные магазины, салоны красоты, планируется к открытию отделение банка. На территории комплекса можно найти общепит под любое настроение — от сетевого фастфуда до популярных краснодарских кофеен с фотогеничными завтраками. В этом году открывается небольшой фудкорт с торговыми павильонами кафе и ресторанов, где будут готовить блюда разных стран: суп том-ям, лапшу wok, мясные блюда на гриле, картофель фри, шаурму, освежающие лимонады и кофе, авторские напитки.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

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3. Зоны отдыха и возможности для досуга Микрорайону с населением в три десятка тысяч человек особенно важно иметь свой «оазис». В городе, где летнюю жару регулярно сопровождают эпитеты «экстремальная» и «опасная», интуитивно хочется жить ближе к тенистой зелени и воде.

Главная зеленая зона «Самолета» — бульвар протяженностью 1,6 км, или 7,3 га. Его площадь сравнима с Японским садом в парке «Краснодар» (7,5 га). При строительстве бульвара сохранили все здоровые деревья из старой дубовой рощи. Они дают хорошую тень.

Летом 2023 года открылся участок бульвара с арт-объектом «Кокетливая арка».

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

В июне 2024-го напротив детсада на улице им. Константина Гондаря, 95 открыли пешеходный фонтан. Все его конструкции спрятали под землей, так что по решетчатому настилу можно спокойно гулять с детьми под водяными арками и «шатром» со светодиодной подсветкой. Протяженность фонтана — 55 метров. Рядом есть лавочки, шезлонги, теневые навесы с подвесными качелями и арт-объекты. Следующим летом на бульваре заработает еще одна водная локация — открытая аквазона для детей. На 530 кв. метрах построят 27 аттракционов: «Подвижные ведра», «Перевернутый зонт», водные пушки и арки, «Колесо» и другие. Для спокойного досуга в «Самолете» откроют амфитеатр для кинопоказов под открытым небом и уличную библиотеку.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

Любопытная особенность микрорайона (уже не обязательная в рамках «города в городе») — возрождение традиции добрососедства, уже давно ставшей редкостью в больших жилых комплексах.Часто соседи живут бок о бок годами, не зная имен друг друга. Находить единомышленников в «Самолете» помогает DOGMA Клуб. Этот проект объединяет жителей микрорайона для общения, обучения, совместного досуга и даже развития собственного бизнеса. Соседский центр заработал в конце прошлого года и уже провел больше 50 мероприятий: открытые тренировки, творческие мастер-классы для детей и взрослых, лекции по уходу за домашними питомцами, тематические девичники, уличные гуляния на Масленицу, День здоровья, «Форт Боярд», ярмарку мастеров и футбольный турнир. Анонсы мероприятий застройщик размещает в специальном телеграм-канале. DOGMA планирует открыть такие клубы в каждом жилом комплексе.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

4. Спортивные площадки и фитнес-залы В микрорайонах, претендующих на звание «города в городе», недостаточно разбить спортплощадку с десятью тренажерами — в современных ЖК должны быть функциональные пространства для различных видов спорта, учитывающие потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для прогулок, скандинавской ходьбы и бега на бульваре «Самолета» планируют открыть пешеходные тропинки, а для катания на велосипеде — отдельную кольцевую 4-километровую велодорожку с пунктом проката.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

В зеленой зоне начали строить скейт-парк площадью 857 кв. метров. Его основной фигурой станет закрытая со всех сторон чаша (боул) для тренировок в олимпийской дисциплине «Скейтбординг «Парк», катания на велосипедах BMX, самокатах и роликовых коньках.

В мае 2024-го на улице Западный обход, 41 заработал крупный сетевой фитнес-клуб, а в июне между корпусами шестой очереди на улице им. Ивана Беличенко появились еще две спортивные локации: параворкаут-площадка и боксерский ринг.

Сейчас в микрорайоне «Самолет» работают также центр боевых искусств, детские акваклубы, гимнастический центр, танцевальные студии и студии растяжки и йоги.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

5. Возможность работать дома или рядом с ним Краеугольный камень концепции «город в городе», ведь отсутствие такой возможности не позволит в полной мере насладиться всеми преимуществами микрорайона из предыдущих пунктов. Кроме очевидных советов перейти на удаленку, просмотреть вакансии местных заведений или открыть свой бизнес на территории комплекса застройщик предлагает и более конкретные решения.

Например, в апреле 2024-го DOGMA устроила ярмарку вакансий. В ней участвовали муниципальные и частные образовательные учреждения, представители малого и среднего бизнеса, сетевые торговые компании и отдел привлечения персонала самого девелопера. Всего жителям предложили больше 100 вакансий от 20 работодателей микрорайона. Опрос показал, что ярмарка помогла найти работу 68% присутствовавших соискателей.

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Скоро свое помещение появится и у соседского центра DOGMA Клуб. Для него выделят 160 кв. метров на первом этаже 20 корпуса IV очереди. На территории центра предусмотрят: бесплатный интернет; коворкинг на 6 рабочих мест; две переговорные на 8 человек каждая; игровую для детей; пространство с полностью оборудованной кухней, мягким диваном, экраном и проектором; кабинеты для занятий с педагогами и для творческих мастер-классов. В клубе жители «Самолета» смогут арендовать кабинет для занятий с учениками или устроить кулинарный мастер-класс, воспользоваться местом в коворкинге или проводить встречи с клиентами или партнерами в переговорной.

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA

© Фото предоставлено пресс-службой компании DOGMA