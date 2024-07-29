Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Сюда будет уходить дождевая вода с городских улиц

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3794
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3794

Дождевую воду с улиц Краснодара будут перенаправлять в русло реки Осечки. Новый коллектор поможет не допустить подтопления после ливней

27 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что специалисты уже расчистили 7 км русла реки Осечки. К 2025 году, после завершения возведения коллектора, сюда перенаправят дождевую воду с улиц города.

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«Трубы будут собирать воду в западной части города, которая сейчас активно развивается. Благодаря коллектору мы не допустим подтоплений во время залповых и продолжительных ливней», — отметил Наумов.

Длина коллектора составит 11,4 км, а диаметр труб — 1,8 м. По данным пресс-службы мэрии Краснодара, сооружение протянется от улицы Западный Обход до поселка Колосистого.

Река Осечки находится на северо-западе от Краснодара, неподалеку от станицы Новотитаровской. Ее протяженность — 27 км. Она протекает через Прикубанский округ и Динской район.

Как писали Юга.ру, к 2025 году мэр Краснодара пообещал запустить коллектор на «треть города», а инженер «Росводоканала» — реконструировать фекальную канализацию по Второй пятилетке до Селезнева.

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Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Сюда будет уходить дождевая вода с городских улиц
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