Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Сюда будет уходить дождевая вода с городских улиц

Дождевую воду с улиц Краснодара будут перенаправлять в русло реки Осечки. Новый коллектор поможет не допустить подтопления после ливней

27 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что специалисты уже расчистили 7 км русла реки Осечки. К 2025 году, после завершения возведения коллектора, сюда перенаправят дождевую воду с улиц города.

«Трубы будут собирать воду в западной части города, которая сейчас активно развивается. Благодаря коллектору мы не допустим подтоплений во время залповых и продолжительных ливней», — отметил Наумов.



Длина коллектора составит 11,4 км, а диаметр труб — 1,8 м. По данным пресс-службы мэрии Краснодара, сооружение протянется от улицы Западный Обход до поселка Колосистого.

Река Осечки находится на северо-западе от Краснодара, неподалеку от станицы Новотитаровской. Ее протяженность — 27 км. Она протекает через Прикубанский округ и Динской район.