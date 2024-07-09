Ленинка и «Пятёрочка» запустили бесплатное «Летнее чтение для школьников»
В России уже второй год подряд стартует социальный проект «Летнее чтение для школьников». Его организаторами выступили Торговая сеть «Пятёрочка» и мобильное приложение «НЭБ Свет» Российской государственной библиотеки (Ленинки).
Что это за проект?
Проект «Летнее чтение для школьников» — это возможность для учащихся 2–11 классов бесплатно читать произведения отечественной и зарубежной литературы. Списки художественных книг для каждого класса составила редакция «НЭБ Свет» совместно с экспертами-педагогами — всего в летнюю подборку вошли более 500 произведений.
С помощью «Летнего чтения для школьников» дети не только смогут подготовиться к новому учебному году, но и с пользой провести летние каникулы. Кроме того, проект повышает доступность книг из учебной программы.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что книжные фонды Ленинки доступны для читателей всех возрастов и социальных групп: «Особое внимание, конечно, уделяется детям. Мы хотим, чтобы им было комфортно открывать для себя лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы. Приложение «НЭБ Свет» помогает ребятам познакомиться с шедеврами мировой классики, изучить историю творчества знаменитых авторов и в интерактивной форме закрепить полученные знания. Наш совместный с «Пятёрочкой» проект растёт, а значит, ещё больше школьников смогут провести каникулы интересно и с пользой».
Как получить доступ к книгам?
Рекомендованные списки книг размещены на странице проекта «Летнее чтение для школьников». Их можно читать как на сайте, так и с помощью мобильного приложения «НЭБ Свет», которое доступно для скачивания там же. Для чтения понадобится только привычное устройство — телефон, планшет, ноутбук или компьютер.
В приложении «НЭБ Свет» книги можно читать без выхода в Интернет.
Для тех, кто захочет прочесть больше рекомендованного, организаторы предлагают обратить внимание на популярные произведения современных авторов. Среди них истории о детстве, фантастика, фэнтези, приключенческие романы и научпоп для детей. Читатели, желающие закрепить полученные знания, могут пройти тестирование в сервисе.
Присоединиться к проекту и бесплатно читать книги из летних списков можно и с помощью «Центров местного сообщества» (ЦМС), расположенных на территории 1350 магазинов «Пятёрочка». Торговая сеть организовала специальные локации, где учащиеся могут получить доступ к подборке книг на каникулы. По сравнению с прошлым годом* в реализации проекта участвует почти в 4 раза больше торговых точек: в прошлом году в проекте участвовали ЦМС в 355 магазинах сети «Пятёрочка» в 9 регионах России, этом году акцию распространили на все ЦМС — это 1350 точек в 32 регионах.
* Пилотный проект «Летнее чтение для школьников» стартовал в августе 2023 года.
«Мода читать книги среди детей и подростков возвращается, и мы это видим. Опыт прошлого года, когда стартовал проект, показал, что интерес к мировым шедеврам литературы у ребят находится на высоком уровне. Главное, популяризировать чтение нужно без лишнего принуждения и в привычной для них интерактивной форме — через смартфоны, планшеты и другие гаджеты. И тогда полезная привычка станет частью их жизни», — рассказала руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова.
Проект «Летнее чтение для школьников» организован на базе программы «Пятёрочка с заботой», а также при поддержке благотворительных фондов «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории».