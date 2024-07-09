Ленинка и «Пятёрочка» запустили бесплатное «Летнее чтение для школьников»

В России уже второй год подряд стартует социальный проект «Летнее чтение для школьников». Его организаторами выступили Торговая сеть «Пятёрочка» и мобильное приложение «НЭБ Свет» Российской государственной библиотеки (Ленинки). Что это за проект? Проект «Летнее чтение для школьников» — это возможность для учащихся 2–11 классов бесплатно читать произведения отечественной и зарубежной литературы. Списки художественных книг для каждого класса составила редакция «НЭБ Свет» совместно с экспертами-педагогами — всего в летнюю подборку вошли более 500 произведений. С помощью «Летнего чтения для школьников» дети не только смогут подготовиться к новому учебному году, но и с пользой провести летние каникулы. Кроме того, проект повышает доступность книг из учебной программы.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что книжные фонды Ленинки доступны для читателей всех возрастов и социальных групп: «Особое внимание, конечно, уделяется детям. Мы хотим, чтобы им было комфортно открывать для себя лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы. Приложение «НЭБ Свет» помогает ребятам познакомиться с шедеврами мировой классики, изучить историю творчества знаменитых авторов и в интерактивной форме закрепить полученные знания. Наш совместный с «Пятёрочкой» проект растёт, а значит, ещё больше школьников смогут провести каникулы интересно и с пользой». Как получить доступ к книгам? Рекомендованные списки книг размещены на странице проекта «Летнее чтение для школьников». Их можно читать как на сайте, так и с помощью мобильного приложения «НЭБ Свет», которое доступно для скачивания там же. Для чтения понадобится только привычное устройство — телефон, планшет, ноутбук или компьютер. В приложении «НЭБ Свет» книги можно читать без выхода в Интернет. Для тех, кто захочет прочесть больше рекомендованного, организаторы предлагают обратить внимание на популярные произведения современных авторов. Среди них истории о детстве, фантастика, фэнтези, приключенческие романы и научпоп для детей. Читатели, желающие закрепить полученные знания, могут пройти тестирование в сервисе.