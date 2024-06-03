Дискотека, карате и флешмоб. В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
1 июня в краснодарском микрорайоне Любимово устроили праздник в честь Международного дня защиты детей. Показываем, как это было.
Мероприятие открыл патриотический парад спортивного клуба «Ягуар». После него гостей увлекли яркий флешмоб, выступления гимнасток, показательные соревнования каратистов и танцевальные номера. И дети, и взрослые участвовали в конкурсах и веселых играх с призами от организаторов.
Особенно насыщенным и зрелищным вышел спортивный блок мероприятия. Сначала зрители наблюдали за семью поединками карате-кекусинкай. Затем — за шестью схватками по дзюдо и самбо. Завершил спортивную серию турнир по тхэквондо.
Финальным аккордом праздника стала детская дискотека, которая ознаменовала старт долгожданных летних каникул. Завершился субботний день под аплодисменты жителей Любимово, которые поблагодарили организаторов за праздник.
Для поддержания хорошего настроения жителям микрорайона вручили сладкие подарки.
Праздник организовали ГК «ИНСИТИ», сервисная компания «Любимово» и спортивно-патриотический клуб им. героя России И.В. Марьенкова «Альфа» («Ягуар»).
Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил: «Мы очень рады, что смогли организовать такой замечательный праздник для наших жителей. Считаем, что подобные мероприятия помогают создавать теплую атмосферу в районе и укреплять связи между соседями».
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