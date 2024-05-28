Италия, 100% хлопок. Как купить полотенце за рубль в Краснодаре?
28 мая торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию, которая позволит купить итальянские полотенца по стоимости от 1 рубля. Акция продлится до 26 августа. Рассказываем подробности.
Что за полотенца?
Коллекция Cassera Casa состоит из 10 полотенец и 2 ковриков для ванной. Каждое изделие выполнено из 100% хлопка плотностью 400 г/м². Поклонники качественных товаров для дома смогут собрать весь комплект:
- три банных полотенца размером 70х140 см,
- три гостевых размером 30х50 см,
- три полотенца для рук размером 50х100 см,
- два коврика для ванной размером 50х80 см,
- набор из двух полотенец размером 30х30 см.
Коллекция разработана в трех цветах — изумрудном, светло-сером и белом. Приятные глазу успокаивающие оттенки будут хорошо смотреться в любой ванной комнате.
Кто производитель?
Cassera Casa это линия текстиля для дома итальянского бренда CASAhomewear. Марка была основана в 1928 году, то есть через четыре года ей исполнится сто лет. Многие изделия бренда, как и полотенца, представленные в «Пятёрочке», изготавливаются из 100% хлопка с помощью самых современных технологий. Такая ткань отлично впитывает и быстро сохнет, а полотенца подойдут как для ванной, так и для занятий спортом.
Как выгодно купить итальянские полотенца?
Обычная стоимость товаров — от 599 до 1499 рублей. Но вы можете копить наклейки за покупки и купить их с большой скидкой. Например, 40 наклеек снизят цену на 70%, а 80 наклеек позволят приобрести товар по минимальной цене, например, комплект из двух полотенец за 1 рубль. Вот разные варианты стоимости с учетом накопленных наклеек:
- банное полотенце стоит 1499 рублей, вместе с 40 наклейками — 499 рублей, вместе с 80 наклейками — 149 рублей;
- гостевое полотенце стоит 699 рублей, вместе с 40 наклейками — 199 рублей, вместе с 80 наклейками — 49 рублей;
- полотенце для рук стоит 1299 рублей, вместе с 40 наклейками — 299 рублей, вместе с 80 наклейками — 79 рублей;
- комплект из двух полотеней стоит 599 рублей, вместе с 40 наклейками — 99 рублей, вместе с 80 наклейками — 1 рубль;
- коврик для ванной стоит 1299 рублей, вместе с 40 наклейками — 299 рублей, вместе с 80 наклейками — 99 рублей.
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Условия акции
Чтобы копить наклейки, надо совершать покупки в «Пятёрочке» с картой лояльности Х5 Клуба. За каждые 200 рублей начисляется одна наклейка. Баланс электронных наклеек виден на чеке, в личном кабинете и в мобильном приложении «Пятёрочка».
Дополнительные наклейки начисляются за покупки товаров-партнеров акции, среди которых йогурты и кефиры, сосиски, подсолнечное масло, напитки и другие товары из разных категорий.
40 наклеек можно получить сразу, оформив банковскую карту Х5 Клуба.
Также 40 или сразу 80 наклеек можно получить сразу, оплатив сервис доставки «Пакет» на 6 или 12 месяцев на кассе. Стоимость составит 449 или 790 рублей соответственно.
Подробную информацию об акции, сроках и правилах её проведения, полный перечень товаров-партнеров и ответы на распространенные вопросы смотрите на сайте style.5ka.ru