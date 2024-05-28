Италия, 100% хлопок. Как купить полотенце за рубль в Краснодаре?

28 мая торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию, которая позволит купить итальянские полотенца по стоимости от 1 рубля. Акция продлится до 26 августа. Рассказываем подробности.

Что за полотенца?

Коллекция Cassera Casa состоит из 10 полотенец и 2 ковриков для ванной. Каждое изделие выполнено из 100% хлопка плотностью 400 г/м². Поклонники качественных товаров для дома смогут собрать весь комплект:

три банных полотенца размером 70х140 см,

три гостевых размером 30х50 см,

три полотенца для рук размером 50х100 см,

два коврика для ванной размером 50х80 см,

набор из двух полотенец размером 30х30 см.

Коллекция разработана в трех цветах — изумрудном, светло-сером и белом. Приятные глазу успокаивающие оттенки будут хорошо смотреться в любой ванной комнате.

Кто производитель?

Cassera Casa это линия текстиля для дома итальянского бренда CASAhomewear. Марка была основана в 1928 году, то есть через четыре года ей исполнится сто лет. Многие изделия бренда, как и полотенца, представленные в «Пятёрочке», изготавливаются из 100% хлопка с помощью самых современных технологий. Такая ткань отлично впитывает и быстро сохнет, а полотенца подойдут как для ванной, так и для занятий спортом.