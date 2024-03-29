Краснодарские студенты получили 100 000 рублей и приглашение на работу за победу в архитектурном конкурсе

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Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

С 25 по 28 марта сотрудники проектного института застройщика «ИНСИТИ» совместно со студентами краснодарских вузов и колледжей проектировали «город будущего».

В конкурсе участвовали победители второго тура открытого смотра лучших студенческих работ ежегодного международного фестиваля «Дни архитектуры».

Студенты предлагали свои идеи по организации архитектуры и планировок офисных зданий из технического задания. Члены жюри — топ-менеджеры «ИНСИТИ» — отбирали победителей в три этапа.

  • © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»
    © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»
  • © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»
    © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»
  • © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»
    © Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»

Левитационные станции и амфитеатр:

Лидером конкурса стала команда учениц 3 курса Краснодарского художественного училища.

Все участники получили благодарственные дипломы, а команда победителей — призовой сертификат номиналом 100 000 рублей и приглашение на работу в ГК «ИНСИТИ».

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В 2019 году в Краснодаре открыли новый сквер, спроектированный студентами. Где он находится и как выглядит? Интервью с авторами проекта.

Архитектура Вузы ГК ИНСИТИ Деньги Жилье Конкурсы Недвижимость Образование Строительство Студенты Трудоустройство

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