Краснодарские студенты получили 100 000 рублей и приглашение на работу за победу в архитектурном конкурсе

С 25 по 28 марта сотрудники проектного института застройщика «ИНСИТИ» совместно со студентами краснодарских вузов и колледжей проектировали «город будущего».

В конкурсе участвовали победители второго тура открытого смотра лучших студенческих работ ежегодного международного фестиваля «Дни архитектуры». Студенты предлагали свои идеи по организации архитектуры и планировок офисных зданий из технического задания. Члены жюри — топ-менеджеры «ИНСИТИ» — отбирали победителей в три этапа.

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено ГК «Инсити»

Левитационные станции и амфитеатр: в Краснодаре студенты предложили идеи благоустройства университетских кампусов

Лидером конкурса стала команда учениц 3 курса Краснодарского художественного училища.

Все участники получили благодарственные дипломы, а команда победителей — призовой сертификат номиналом 100 000 рублей и приглашение на работу в ГК «ИНСИТИ».