Фермеры со всей России съехались в Краснодар на инновационный трактор от Ростсельмаш

Компания Ростсельмаш показала посетителям крупнейшей выставки юга России «ЮГАГРО 2023» инновационную машину — трактор Ростсельмаш 2375, оборудованный газовой установкой. Техника работает на сжиженном природном газе (СПГ), а значит сокращает расходы хозяйств и экологический вред. Поток вопросов от сельхозпроизводителей не иссякал: интересовались мощностью и временем работы трактора, заправкой и другими характеристиками. Часто звучал вопрос: как оформить договор на новинку?

Ознакомиться с техникой приехали гости из Крыма, Ставропольского края и даже из Оренбургской, Амурской и Тверской областей, а также других регионов страны. Высокое качество и производительность агромашин оценил и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он отметил, что ожидал от компании именно такого размаха экспозиции и новейших разработок: «Ростсельмаш участвует в выставке каждый год, это традиция. Всегда на высшем уровне».

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

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В хозяйстве Сергея Сергеевича Бычкалова техника Ростсельмаш уже имеется: на полях трудятся 14 машин ACROS 595 Plus. Группа компаний «Крымагропром» работает с машинами бренда с 2016 года.

«Это уже немаленький срок, — считает фермер, — не сравнимся, конечно, с компаниями, которые обрабатывают поля с помощью техники десятилетиями, но это время показывает и надежность производителя, и наше полное доверие к технике. На выставку приехали посмотреть иные модели и прицениться. У нас есть далекоидущие планы на обновление парка. По стенду ходили с большим интересом — ждем, когда трактор на СПГ поступит в серийное производство. Нам бы не помешал».

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

Компания «Югпром» открыла дилерский центр на Крымском полуострове в 2018 году. «Ну что я могу сказать, часть своих комбайнов мы купили еще у другого дилера. Были переживания, что могут возникнуть сложности с обслуживанием, но нам ни разу не отказали в ремонте и сервисе», — делится гость выставки.

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

Поближе к Краснодарскому краю расположилось хозяйство Вячеслава Николаевича Шевякова. Аграрий приехал на выставку из Зеленокумска Ставропольского края, чтобы посмотреть в первую очередь на работу электронных систем.

«Вроде бы ехал из интереса: посмотреть новинки в разных областях. Не только техника же нужна. Но в Ростсельмаш если зашел, то надолго. У нас в хозяйстве есть T500. Мы довольны. Если честно, не планировал пока что покупку техники, но тут под капот заглянул, подумал, и укрепилась все-таки решимость купить еще одну машину», — поделился Вячеслав Шевяков.

Вячеслав Николаевич занимается выращиванием сельскохозяйственных культур уже больше 21 года. Его бизнес стартовал в 2001 году.

«Были взлеты и падения, как у всех, но вот последняя уборка у нас прошла как по маслу. На Т500 мы обрабатывали все посадки, которые возможно. До него еще приходилось подумать, какую технику лучше на бобовые, какую на колосовые, какую на пропашные. Теперь, с Т500, жатки просто меняем по необходимости», — рассказывает глава предприятия.

Представители официального дилера «Югпром» дополняют: неудивительно, что Вячеслав Николаевич так отзывается о комбайне. Он изначально предназначен для широкого спектра работ. Скорость выгрузки и производительность делает его отличным решением для хозяйств любого размера.