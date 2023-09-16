Праздник кубанского риса. Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая

15 сентября в поселке Белозерном под Краснодаром отметили ежегодный праздник начала уборки урожая — День поля риса. Профессионалы оценили опытные производственные поля и новейшую технику Ростсельмаш. Рисоводы отмечают День поля третий год подряд (Юга.ру писали о том, как он прошел в 2022 году), собираясь на базе ФГБНУ «ФНЦ Риса», Федерального научного центра риса. Центр уже много лет отвечает за развитие рисоводческой отрасли в России, ведет научные разработки, выводя новые сорта, выращивает рис высших репродукций, который поставляет рисоводческим хозяйствам.

Мы боремся за каждый гектар Открывая праздничные мероприятия, директор ФНЦ риса, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Гаркуша заверил, что центр сейчас обладает всей материально-технической базой для того, чтобы обеспечивать отрасль высококачественным семенным материалом. Это как 14 тыс. га земельных угодий, так и две новые лаборатории, в которых трудятся молодые специалисты.

Завершая свою краткую содержательную речь, Гаркуша напомнил, что сейчас самая главная задача — вовремя убрать урожай, и пожелал всем успехов во время уборочного сезона. Уникальная система роторного обмолота Собравшиеся профессионалы отрасли отправились на осмотр опытных рисовых полей, находящихся неподалеку. Научные сотрудники делились знаниями и опытом с фермерами, здесь же была представлена и техника, необходимая сельхозпроизводителям для работы. Как рассказал заместитель генерального директора компании «Югпром» Сергей Остапенко, на празднике представлены три образца новейшей техники, готовой выходить в поля. Главной гордостью отечественного производителя и его дилера стал комбайн TORUM 785.

Осмотр техники Ростсельмаш на Дне поля риса 15.09.2023 г. © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Он сохранил главную отличительную особенность: роторную схему обмолота. В этом случае дека идет в противоход ротору, благодаря чему достигается бережная схема обмолота хрупкой рисовой культуры, исключается дробление зерна, соответственно повышается производительность. Это запатентованная система Advanced Rotor System, которую больше никто в мире не имеет права использовать. «В этом году мы поставляем новый комбайн TORUM 785 в холдинг «Акрон», будет работать на рисовых полях уже в этом сезоне», — добавил Остапенко.

Лучшая техника для рисоводов Во время осмотра агромашин российского бренда своим мнением поделился индивидуальный предприниматель, глава КФХ Ковалёв Роман Иванович из Красноармейского района. Он высоко оценил комбайн серии TORUM. У 80% рисоводческих хозяйств Краснодарского края комбайны именно этой серии выйдут на уборку риса в этом сезоне, осенью 2023 года. «Считаю, что на сегодняшний день лучшего комбайна, как для рисоводов, так и для тех, кто убирает вообще зерновые культуры, — нет: высшее качество обмолота, весь объем культуры с полей он собирает практически до ниточки, значит, не даёт потерь. Даёт высокую производительность, а еще механизатору работается в кабине хорошо. У нас масса большая, урожайность большая, рис хороший, и TORUM нам подходит. Только отмечу, важно соблюдать технологию. Я очень принципиально к этому подхожу. И я очень горжусь тем, что в нашей стране есть такой производитель, такая техника, с удовольствием на ней работаю. Нам на площадь 2,3 тыс. га хватает шесть комбайнов TORUM. Дополнительную технику не нанимаем, работаем только своими комбайнами. Первые единицы Ростсельмаш брали в далёком 2012 году. Сейчас уже практически полностью заменились и почти все комбайны у нас двухлетние. А когда будет возможность, будем обновляться, закупать через лизинг, через льготные кредиты новую технику. Тоже от Ростсельмаш».

Рядом с комбайном гостям мероприятия были доступны для изучения также трактор и борона. Как рассказал представитель дилера, компании «Югпром», Сергей Остапенко, трактор для обработки рисовых чеков Ростсельмаш 2375 агрегатирован с бороной с шириной захвата 8-8,3 м. Трактор шарнирно-сочлененной рамы оснащен двигателем мощностью 380 л.с.