Девушка и бензопила. Интервью с Анастасией Каминской о том, как увлечение стало бизнесом

В колледже Анастасия Каминская увлеклась резьбой по дереву, изучила профессию и однажды получила интересное предложение. Решила попробовать — и стала предпринимателем. В интервью порталу Юга.ру скульптор рассказала о том, как случай и чугунок с варениками превратили хобби в дело, которое уже решил продолжить сын. Беседа с Анастасией Каминской входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Когда и почему вы начали заниматься резьбой по дереву? Это было просто хобби или сразу планировался бизнес? — После окончания школы в 1998 году я поступила на модельера-конструктора. На первом курсе впервые увидела резные изделия — впечатлилась и захотела научиться делать такие же. Со временем желание только росло, и обстоятельства тому способствовали — однажды оказалась на выставке поделок студентов различных училищ и там записалась на один из кружков… Учась на втором курсе, увидела в газете объявление о курсах прикладного искусства и перевелась туда со своего технологического отделения — так в 2004 году я окончила колледж искусств. Получила специальность скульптора, мастера-резчика по дереву — мое желание исполнилось.

Расскажите эту историю о чугунке. — Однажды моя подруга, с которой мы раньше работали при центре реабилитации детей-инвалидов и подростков из неблагополучных семей, рассказала, что для администрации нужно сделать скульптуры чугунка с варениками и казака.

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Когда я принесла готовый чугунок, в кабинете присутствовал начальник центра занятости. Он увидел скульптуру и предложил мне создать свой бизнес — рассказал, что можно встать на учет в центре занятости и получить помощь в открытии: консультацию по интересующим вопросам, проработку бизнес-плана, а также средства на закупку инструмента. До этого я не думала о том, чтобы работать на себя, но решила попробовать, и все получилось. А чугунок и казак отправились в Атамань.

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Ваш сын пошел по вашим стопам — уже осваивает мастерство резчика. Одобряете его выбор? — Сын начал заниматься резьбой по дереву уже в восемь лет — первой стала фигурка слоника для брелока. А вообще, к ремеслу и ручному творчеству я приучала его с раннего детства — в год с лишним он уже помогал мне галушки для супа лепить.

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В семь лет он впервые рассказал, кем хочет стать. Скульптором! Я в то время как раз подумывала о том, чтобы освоить какую-то «нормальную женскую» профессию — а то руки постоянно то в порезах, то в краске… Спрашиваю, чего это он решил стать скульптором. Говорит: «Я решил продолжить твое дело. Разве это плохо?!» Ну, продолжать на тот момент особо нечего было — в основном я выезжала на соревнования да участвовала в строительстве ледяных городков. Но начала более активно двигаться в этой сфере — чтобы сыну было что продолжать. Сейчас он учится в техникуме на отделении «Строительство и эксплуатация зданий». Дальше планирует пойти на архитектора, как и я когда-то в свое время хотела. Идет по моим стопам, ему интересно — собирается достичь того, чего я не достигла. Естественно, я его в этом поддерживаю.

Как окружающие воспринимают вас с бензопилой в руке? — Для многих это до сих пор дико и вне понимания. Как это вообще женщина берет в руки этот инструмент и как она с ним справляется, когда не каждому мужчине это под силу. Однако это подстегивает многих скульпторов, включая женщин, — добавляет им стимула для творчества. Какие породы дерева используете и с какими еще материалами работаете? — Работаю с деревом разных пород — дубом, ясенем, сосной, липой и другими. Иногда — со льдом и снегом. Осваиваю камень. Сын пробует работать с металлом.

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Какой заказ запомнился больше всего и почему? — Заказы, можно сказать, все по-своему эксклюзивные. Какой-то один выделить, наверное, не смогу. Но, например, ледовая галерея, которую мы делали в Апатитах, попала в Книгу рекордов России — мы сделали горы, северное сияние и байкера, который на мотоцикле ехал с этих гор и был похож на Деда Мороза. На выставке «АгроТур-2020» вы стали победителем в номинации «Обработка дерева». Было легко и ожидаемо? — Ожидаемой эта победа точно не была, потому что из-за пандемии конкурс проводили в формате онлайн и работу оценивали по фотографии. Даже не думала, что будут выбирать победителей.

С какими сложностями приходилось сталкиваться в начале предпринимательской деятельности? Как вы их преодолевали? — Я бы не сказала, что в предпринимательской деятельности сталкивалась с какими-то сложностями — есть бухгалтерские фирмы, которые берут на себя все эти расчеты. Нужно было только запомнить сроки, когда сдавать декларации. Случались моменты немного другого характера: то в налоговой что-то потеряют, то в пенсионном — ходи потом и доказывай, что ты все оплатил.

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