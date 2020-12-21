«Бизнес класса А». Краснодарские компании получили эксклюзивную премию от Альфа-Банка

В 2019 году Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию «Бизнес класса А» для клиентов малого и среднего бизнеса. В течение года он присвоил этот статус 1,4 тыс. компаний, отобранных экспертами банка на основе комплексной оценки. В 2020-м номинантами премии «Бизнес класса А» стала еще 1 тыс. компаний. Какие выгоды получают представители бизнеса в новом статусе и как происходит отбор — в материале портала Юга.ру.

Игорь Иванов директор малого бизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае

Статус — для бизнеса Сертификат от банка служит в первую очередь подтверждением финансовой стабильности и хорошей репутации. «Премия «Бизнес класса А» — это знак качества, который мы присваиваем лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Мы верим, что статус «Бизнес класса А» станет для бизнес-сообщества Краснодарского края символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации», — рассказывает Игорь Иванов, директор малого бизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае.

Знак качества «Бизнес класса А» воплощен в эксклюзивной статуэтке из бетона и стекла, которая символизирует устойчивость и прозрачность бизнеса компании-победителя. Компании, отмеченные статусом «Бизнес класса А», получают бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка для своего развития. В их числе — скидки на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, рекламу в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисную телефонию, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Суммарный эффект экономии при использовании бонусов «Клуба клиентов» в 2019 году превысил 300 тыс. рублей. Кроме того, статус дает право маркировать знаком качества от Альфа-Банка офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях. Для этого предусмотрены специальные электронные наклейки и онлайн-атрибуты от банка. На высшем уровне Для присвоения статуса «Бизнес класса А» эксперты Альфа-Банка каждый год выбирают наиболее эффективные, конкурентоспособные и устойчивые компании из числа своих клиентов. При оценке бизнеса предпринимателя* учитывают следующие критерии: срок обслуживания в банке,

рост выручки по счетам в банке на протяжении года,

своевременная оплата налогов,

отсутствие репутационных рисков,

активное участие в «Клубе клиентов» Альфа-Банка. * Альфа-Банк относит к малому бизнесу ИП и компании с выручкой до 350 млн рублей в год. Альфа-Банк обслуживает более 25 тыс. компаний малого бизнеса в Краснодарском крае. От лучших клиентов Нагляднее всего выгоду от обладания статусом «Бизнес класса А» могут представить только сами победители премии — компании, признанные экспертами Альфа-Банка лучшими клиентами.

Анна Вольнова, директор ООО «ТЭК»: — Статус «Бизнес класса А» в 2020 году был присвоен всего 1 тыс. компаний в России, и мне как региональному предпринимателю очень приятно такое внимание со стороны ведущего банка страны. Мы получили высокую оценку своей деятельности, так называемый знак качества, чем весьма гордимся — такие награды позволяют думать, что мы все делаем правильно. К тому же наши партнеры могут видеть дополнительное подтверждение того, что ООО «ТЭК» — компания с безупречной репутацией. Мы работаем уже много лет и, несмотря на сложную обстановку в этом году, остаемся на плаву! Банк для сотрудничества несколько лет назад я выбирала, положившись на интуицию, — остановилась на Альфа-Банке и с тех пор не пожалела ни разу.

Ирина Черникова, учредитель ООО «Арт Плюс»: — Наша компания уже более десяти лет занимается созданием рекламной продукции. Сначала у меня была личная карта Альфа-Банка, и я поняла, что мне с этим банком удобно. Поэтому и решила работать с ним — операции проводят быстро, да и сам операционный день длиннее, чем у многих других банков. Оценить выгоду от получения статуса «Бизнес класса А» мы еще не успели — вручение состоялось буквально несколько дней назад, но точно могу сказать, что очень приятно, когда твою работу оценивают столь высоко. Наши партнеры получат еще одно подтверждение того, что они работают с надежным и стабильным поставщиком.