«Бизнес класса А». Краснодарские компании получили эксклюзивную премию от Альфа-Банка
В 2019 году Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию «Бизнес класса А» для клиентов малого и среднего бизнеса. В течение года он присвоил этот статус 1,4 тыс. компаний, отобранных экспертами банка на основе комплексной оценки.
В 2020-м номинантами премии «Бизнес класса А» стала еще 1 тыс. компаний. Какие выгоды получают представители бизнеса в новом статусе и как происходит отбор — в материале портала Юга.ру.
Игорь Иванов
директор малого бизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае
Статус — для бизнеса
Сертификат от банка служит в первую очередь подтверждением финансовой стабильности и хорошей репутации. «Премия «Бизнес класса А» — это знак качества, который мы присваиваем лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Мы верим, что статус «Бизнес класса А» станет для бизнес-сообщества Краснодарского края символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации», — рассказывает Игорь Иванов, директор малого бизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае.
Знак качества «Бизнес класса А» воплощен в эксклюзивной статуэтке из бетона и стекла, которая символизирует устойчивость и прозрачность бизнеса компании-победителя.
Компании, отмеченные статусом «Бизнес класса А», получают бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка для своего развития. В их числе — скидки на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, рекламу в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисную телефонию, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Суммарный эффект экономии при использовании бонусов «Клуба клиентов» в 2019 году превысил 300 тыс. рублей.
Кроме того, статус дает право маркировать знаком качества от Альфа-Банка офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях. Для этого предусмотрены специальные электронные наклейки и онлайн-атрибуты от банка.
На высшем уровне
Для присвоения статуса «Бизнес класса А» эксперты Альфа-Банка каждый год выбирают наиболее эффективные, конкурентоспособные и устойчивые компании из числа своих клиентов.
При оценке бизнеса предпринимателя* учитывают следующие критерии:
- срок обслуживания в банке,
- рост выручки по счетам в банке на протяжении года,
- своевременная оплата налогов,
- отсутствие репутационных рисков,
- активное участие в «Клубе клиентов» Альфа-Банка.
* Альфа-Банк относит к малому бизнесу ИП и компании с выручкой до 350 млн рублей в год.
Альфа-Банк обслуживает более 25 тыс. компаний малого бизнеса в Краснодарском крае.
От лучших клиентов
Нагляднее всего выгоду от обладания статусом «Бизнес класса А» могут представить только сами победители премии — компании, признанные экспертами Альфа-Банка лучшими клиентами.
Анна Вольнова, директор ООО «ТЭК»:
— Статус «Бизнес класса А» в 2020 году был присвоен всего 1 тыс. компаний в России, и мне как региональному предпринимателю очень приятно такое внимание со стороны ведущего банка страны. Мы получили высокую оценку своей деятельности, так называемый знак качества, чем весьма гордимся — такие награды позволяют думать, что мы все делаем правильно. К тому же наши партнеры могут видеть дополнительное подтверждение того, что ООО «ТЭК» — компания с безупречной репутацией.
Мы работаем уже много лет и, несмотря на сложную обстановку в этом году, остаемся на плаву! Банк для сотрудничества несколько лет назад я выбирала, положившись на интуицию, — остановилась на Альфа-Банке и с тех пор не пожалела ни разу.
Ирина Черникова, учредитель ООО «Арт Плюс»:
— Наша компания уже более десяти лет занимается созданием рекламной продукции. Сначала у меня была личная карта Альфа-Банка, и я поняла, что мне с этим банком удобно. Поэтому и решила работать с ним — операции проводят быстро, да и сам операционный день длиннее, чем у многих других банков.
Оценить выгоду от получения статуса «Бизнес класса А» мы еще не успели — вручение состоялось буквально несколько дней назад, но точно могу сказать, что очень приятно, когда твою работу оценивают столь высоко. Наши партнеры получат еще одно подтверждение того, что они работают с надежным и стабильным поставщиком.
Евгений Сызранцев, директор ООО «Открытое Маркетинговое Агентство»:
— Я являюсь клиентом банка как физическое лицо более 15 лет, и за это время не было ни одного нарекания по финансовым операциям. Моя компания занимается продвижением порталов, медиа, сервисов клиентов в поисковых системах — успели поработать с Mars, Joom, Yell, Skyeng, «Литрес», «Актион», Qlean, Inmyroom, Calltouch и другими. С Альфа-Банком сотрудничаем с 2015 года и с уверенностью можем назвать его полноценным партнером с безупречной финансовой репутацией. Банк полностью оправдывает ожидания — идет нам навстречу в самых разных ситуациях, помогает решать вопросы и поддерживает.
Моя компания не может открывать всем финансовые показатели, поэтому премия Альфа-Банка стала сторонним заключением о надежности моего бизнеса. Кроме того, я надеюсь, это положительно скажется на действующем коллективе и найме новых сотрудников — в кризисные годы для людей важно работать в финансово стабильной компании. Готов повторить то, что написал менеджеру банка: «Искреннее спасибо за формат и за внимание! Это очень сильно поддерживает в сложный год и дает дополнительную энергию».