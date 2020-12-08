Льготы, скидки, субсидии. Эти и другие преимущества для приобретения автопарка в лизинг

Из-за нестабильной экономики многие предприниматели откладывают крупные покупки транспорта или спецтехники до «лучших времен», но лучший момент — это всегда сейчас. Автолизинг как форма финансовой аренды движимого имущества становится все более реальным способом сэкономить не только средства, но и время. Все подробности — в материале портала Юга.ру. Экономить сейчас Схема работает очень просто. Экономия средств в случае оформления лизинговой сделки получается за счет возврата НДС, снижения налога на прибыль, а также получения государственных субсидий и эксклюзивных скидок от производителей. Экономия времени — за счет активного развития онлайн-сервисов, в том числе и у лизинговых компаний. Перевод многих услуг в интернет-форматы можно назвать одним из немногочисленных плюсов пандемии.

Одна из дополнительных выгод при использовании лизинговой схемы заключается в том, что на расходы по налогу на прибыль относится вся сумма лизингового платежа, включая банковские проценты, тогда как по прямому кредиту на себестоимость можно относить проценты по банковскому кредиту не в полном объеме (в 2020 году сумма процентов, которые включаются в расход, определяется по формуле: Сумма процентов = Сумма кредита х Ставка кредита х Количество дней пользования кредитом / Количество дней в году). При выборе лизинговой компании многие индивидуальные предприниматели и юридические лица рассматривают не только выгоду от предстоящей сделки, но и ее опыт и репутацию. В числе компаний, где сочетаются все три фактора, — ГК «Альфа-Лизинг», которая является частью консорциума «Альфа-Групп». Ежегодно компания заключает более 7 тыс. договоров лизинга с предпринимателями из сфер сельского хозяйства, строительства, логистики, производства и других. В каталоге — большой выбор легковых и грузовых автомобилей, а также коммерческого, коммунального и специального транспорта.

На выгодных условиях Сейчас на карте Альфа-Лизинга — офисы в 67 городах России, включая Краснодар, Сочи и Новороссийск. В каждом представительстве компании, как и в центральном отделении, юрлица и ИП могут проконсультироваться у специалистов об условиях лизинга, получить помощь в подборе автомобиля и оформить лизинговую сделку с комфортными для себя параметрами. При необходимости компания может провести сделку удаленно и доставить оформленный транспорт по адресу, который выберет клиент. Что еще предлагает Альфа-Лизинг: быстрое принятие решения (предварительное — за один день);

гибкие программы (подбор техники, разработка графика платежей под особенности бизнеса);

максимальные налоговые льготы;

скидки до 20% от производителей;

коммерческие и государственные субсидии;

электронный документооборот и личный кабинет. Например, в каталоге легковых автомобилей представлены несколько десятков тысяч машин как бюджетных, так и премиальных марок. Юрлицо или ИП может подобрать транспорт со скидкой от производителя до 20%, авансом от 5% и сроком выплат до 60 месяцев. Программа лизинга может быть как стандартной, так и с оформлением по трем документам. Для клиентов Альфа-Банка предусмотрены специальные условия: аванс 0%, экспресс-лизинг, лизинг без финансового анализа.

Для таксопарков сроки на новые договоры продлили до 59 месяцев. Таким образом, у владельцев фирм такси появилась возможность ощутимо уменьшить ежемесячный платеж и приобрести автомобили на более выгодных условиях. Также таксопаркам вернули аванс 0%. Для оформления потребуется всего три документа, решение принимается за один день. На юге России особенно востребована сельхозтехника: аграрии могут приобрести в лизинг косилки, опрыскиватели, гусеничный, зерно- и кормоуборочный, колесный транспорт — с авансом от 15%, сроком до 60 месяцев и минимальным пакетом документов. Лизинг грузового транспорта доступен при минимальном пакете документов. Объем финансирования может достигать 200 млн рублей, компания принимает решение по заявке в течение одного дня. Для покупателей автомобилей DAF, таксопарков, а также клиентов Альфа-Банка есть спецусловия с авансом от 0%.

Удобно на расстоянии Розничные клиенты могут пользоваться личным онлайн-кабинетом — с его помощью можно решать основные вопросы по сопровождению сделок в любое удобное время. Например: отслеживать статистику по договорам лизинга;

скачивать основные документы или счета на оплату;

просматривать историю и график платежей, а также важные документы (страховые полисы, договора лизинга, допсоглашения и другие);

отправлять заявки в службы сопровождения без заполнения бумажных форм;

получать актуальную информацию по задолженности и пеням;

узнать сумму досрочного выкупа и отправить заявку на него. На сегодняшний день личный кабинет помогает решить более 75% вопросов онлайн, без визита в офис компании или обращения в кол-центр. Специалисты обрабатывают входящие заявки в течение нескольких часов.