Как росли цены с 2016 по 2021 год. Мы сравнили чеки из «Магнита»
Журналист Юга.ру обнаружила у себя, можно сказать, исторический документ — большую пачку чеков на покупки в краснодарских магазинах сети «Магнит» за 2016 год. Располагая такой находкой, мы решили провести собственные подсчеты того, насколько выросла инфляция за эти 4,5 года.
Цифра, которую мы в итоге вычислили, получилась не очень-то похожей на ту, что озвучивает правительство, — и это при том, что нашлись товары, которые с 2016-го не то что не подорожали, но даже упали в цене! Впрочем, обо всем по порядку.
Как мы вели подсчет
Имеющиеся в распоряжении редакции чеки от 2016 года датируются августом, октябрем и декабрем.
Цены в 2021 году мы смотрели в трех магазинах: двух придомовых «Магнитах» по адресам: Бульварное кольцо, 7/1, Линейная, 19, а также в гипермаркете на Артюшкова, 2. Стоимость некоторых товаров пришлось проверять в сетевом онлайн-приложении для покупок.
Из чеков 2016 года мы прежде всего брали в сравнительную таблицу продукты первой необходимости: молоко, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, чай, куриное мясо.
Потом мы дополнили таблицу товарами, которыми многие из нас пользуются ежедневно или практически каждый день: кефир, овсяные хлопья, творог, стиральный порошок, зубная паста и т.п.
Товары, проданные по акции, мы из наших расчетов исключили.
В каждом случае мы обращали внимание на количество граммов в единице товара. Упаковка некоторых продуктов (в основном молочных) за 4,5 года уменьшилась в объеме, хотя нашлись и такие, у которых увеличилась. В этих случаях мы пересчитывали стоимость товара так, чтобы сравнивать цены за одну и ту же массу.
Хотя граммовка в чеке указывается не всегда — например, нам не известно, менялось ли количество чая в пирамидках от Lipton, который занял в нашей таблице весьма примечательное место.
Цены на фрукты и овощи мы приводим отдельно, поскольку это сильно зависит от сезона. Например, некорректно сравнивать стоимость картофеля в августе с мартовской, когда после зимы еще ничего толком не успело вырасти.
|Продукты
|2016
|2021
|Творог обезжиренный «Простоквашино», 0,21 кг
|89,90
|78,00
|Моющее средство детское «Ушастый нянь», 2,4 кг
|279,90
|268,00
|Молоко стерилизованное «Простоквашино» 1,5%, 0,95 л
|62,00
|60,00
|Чай зеленый Lipton с мандарином, 20 пирамидок
|99,90
|99,99
|Спрей невидимый Dove, 150 мл
|169,90
|174,00
|Шампунь Dove «Легкость и увлажнение», 250 мл
|189,90
|200,00
|Подсолнечное масло «Кубанское любимое», раф. и дез.
|99,90
|110,00
|Сыр «Львиное сердце», 0,274 кг
|153,41
|175,00
|Молоко пастеризованное «Кубанская буренка» 2,5%, 0,93 л
|42,90
|49,90
|Кефир легкий «Биомакс» 1%, 0,45 кг, в бутылке
|27,00
|31,99
|Макароны-рожки «Макфа», 0,45 кг
|46,20
|55,00
|Йогурт «Коровка из Кореновки» с клубникой 2,5%, 0,45 кг
|49,90
|59,99
|Бедро цыпленка-бройлера «Птицы Кубани» охл., 1 кг
|131,10
|160,00
|Ватные диски «Я самая», 120 штук
|56,00
|69,99
|Мука пшеничная «Макфа», высший сорт, 2 кг
|79,90
|99,99
|Хлопья овсяные «Ясно солнышко» № 2, 0,5 кг
|49,90
|63,00
|Ветчина столичная «Вязанка», 0,5 кг
|172,90
|219,99
|Зубная щетка Colgate «Зиг-заг»
|55,00
|72,00
|Торт вафельный с фундуком «Шоколадница», 0,27 кг
|159,90
|209,99
|Яйцо шоколадное Kinder для девочек, 0,02 кг
|60,80
|79,99
|Шампунь Clear от перхоти 2 в 1 «Активспорт», 400 мл
|259,90
|349,99
|Туалетная бумага Zewa Deluxe трехслойная белая, 4 рулона
|82,90
|119,99
|Вода негазированная «Кубай», 1,5 л
|22,00
|32,99
|Стружка кальмара солено-сушеная «Донской», 0,04 кг
|32,20
|50,00
|Стиральный порошок Losk color automat, 3 кг
|262,10
|411,11
|Кофе Nescafé 3 в 1 «Карамель и тростниковый сахар», 1 пакетик
|10,47
|16,54
|Питьевая вода «Кубай» негазированная, 0,5 л
|16,00
|26,99
|Спагетти Barilla, 0,5 кг
|59,00
|99,99
|Продукт творожный «Простоквашино» зерновой в сливках 7%
|43,60
|73,99
|Хлопья гречневые «Ясно солнышко», 0,375 кг
|67,00
|115,99
|Чистящее средство «Пемолюкс» ослепительно-белое
|37,90
|65,99
|Шампунь «Чистая линия» «Объем и сила ростки пшеницы для тонких и ослаб. волос»
|89,90
|159,99
|Творог зерновой «Домик в деревне» 5%
|37,00
|67,99
|Сливочное масло «Кубанский молочник» 72,5%, 0,17 кг
|75,00
|139,90
|Средство «Ласка деликатная» «Шерсть и шелк», 1 л
|179,30
|339,99
|Кондиционер для белого Vernel «Cвежесть летнего утра»
|119,50
|239,99
|Кетчуп-лечо «Махеев», 0,26 кг
|34,04
|71,99
|Жидкое средство для черного «Ласка деликатная»,
|179,30
|379,99
|Йогурт питьевой со злаками «Биобаланс» 1,5%, 0,33 кг
|24,90
|53,78
|Соус сырный Calve «Цезарь», 0,23 кг
|38,90
|84,99
|Горошек зеленый Bonduelle, 0,4 кг
|54,90
|122,99
|Напиток Coca-Cola, 1,5 л
|54,00
|129,99
|Сезонные продукты (цена за 1 кг)
|2016
|2021
|Лимоны
|
135,6
(окт.)
|
99,99
(март)
|Яблоки «Свежий урожай»
|
65,9
(авг.)
|
74,99
(март)
|Апельсины
|
57,0
(окт.)
|
65,395
(март)
|Бананы
|
47,2
(окт.)
|
83,99
(март)
|Картофель
|
15,0
(авг.)
|
35,99
(март)
Как можно заметить, в 2021-м существует возможность тратить на продукты даже меньше, чем в 2016-м. Но только если вы способны питаться исключительно 1,5‑процентным молоком и обезжиренным творогом. Ну, еще иногда можно пить не изменившийся в цене зеленый чай с ароматом мандарина. Зато пить можно из чисто вымытой посуды — спасибо «Ушастому няню».
Сильнее всего выросли расходы у тех, чья диета состоит из «Кока-колы» с горошком под сырным соусом и кто при этом одевается строго в черное. Такая потребительская корзина за 4,5 года подорожала примерно в 2,2 раза.
Если же брать среднее арифметическое по всем пунктам нашей таблицы, то рост цен на продукты с 2016 по 2021 год составил 47%.
Что по этому поводу говорит «Магнит»
В пресс-службе «Магнита» поясняют, что стоимость товаров на полках складывается из цены поставки от производителей, сложности логистики, покупательной способности в регионе и востребованности определенной категории товаров. Также на конечную цену могут влиять конкурентная среда в заданном месте и сезонные колебания для некоторых групп — например, овощей и фруктов.
«Мы обеспечиваем приемлемые цены в том числе за счет собственной логистики и активного сотрудничества с локальными производителями. Это дает нам возможность меньше тратить на логистику, а значит, предлагать покупателям интересные цены», — заявили в пресс-службе.
По словам представителей ретейлера, компания не заинтересована в росте цен и «держит наценки на социально значимые товары на минимальных или нулевых уровнях».
Что по этому поводу говорит экономист
Александр Полиди, профессор, доктор экономических наук, партнер консалтинговой компании «Арка-групп» объясняет, что любая динамика цен — это взаимодействие спроса и предложения:
— Если цены растут, здесь может быть фундаментально два фактора: или увеличившийся спрос, или ограничение предложения — неурожай, скажем, либо какие-то санкционные вещи, с которыми мы были хорошо знакомы в 2014–2015 году, когда инфляция разогналась до двухзначных чисел.
При этом сейчас, по словам эксперта, наблюдается несколько парадоксальная ситуация.
— С одной стороны, идет сокращение спроса, потому что реальные располагаемые доходы населения не растут уже семь лет. Поскольку они не растут, то и не должны расти цены на продукты питания, так же?
Однако в связи с тем, что люди оказались в изоляции из-за коронавируса, очень много денег не потратилось. Люди не развлекались, никуда не выезжали, не ходили в кинотеатры и театры и меньше занимались спортом. То есть в структуре расходов доля непищевых расходов снизилась. Соответственно, доля пищевых расходов увеличилась.
Другими словами, хотя количество денег у людей и снизилось, возможность их потратить сократилась. Образовавшаяся из-за этого денежная масса стала условно избыточной и начала давить на потребительский рынок. Также сказались затруднения в логистике из-за пандемии и удаленка. Из-за того, что многие работники стали питаться дома, они начали покупать полуфабрикаты для готовки, тем самым увеличивая спрос на эти продукты.
Реальные располагаемые доходы жителей России — это так называемые деньги «на руках», оставшиеся после обязательных платежей в виде налогов, сборов и процентов по кредитам, с учетом инфляции. По данным Росстата, в 2016 году они упали на 4,5% (по сравнению с предыдущим годом), в 2017 году упали на 0,5% по сравнению с 2016-м, в 2018-м повысились на 0,1%, в 2019-м выросли на 1%, а в 2020-м упали на 3,5%.
При этом, как писал РБК, по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы отстали на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов. А число россиян, находящихся за гранью бедности и живущих на доходы меньше прожиточного минимума, с 2016 года увеличилась на 200 тыс. человек и достигло 19,6 млн.
— Нет никакого злого умысла у торговых сетей, они просто так реагируют на обстоятельства, вот и всё. То есть в этом виноваты пандемия и болезнь, хроническая структурная болезнь российской экономики, — резюмирует Полиди.
Что по этому поводу говорит правительство
В 2016 году президент России Владимир Путин назвал рост цен на продовольствие временным явлением. Во время прямой линии глава объяснял, что повышение стоимости во многом является «рукотворным результатом»:
«Потому что мы в качестве ответных мер на санкции запада ввели ограничения на ввоз продуктов питания из-за границы».
Президент добавил, что «постепенно, по мере насыщения рынка российским, отечественным продовольствием, будут снижаться и цены». И отметил, что уже замечает, как цены стабилизируются.
Официальная инфляция в России с 2016 по 2020 год колебалась следующим образом:
2016 год — 5,4%,
2017 — 2,5%,
2018 — 4,3%,
2019 — 3%,
2020 — 4,9%.
Чтобы узнать общую инфляцию за период с 2016 по начало 2021 года, нужно не складывать эти цифры, а высчитывать процент от процента (ведь, скажем, за 2018 год цены выросли на 4,3% относительно цен 2017 года, а не 2016-го).
Таким образом, за пять лет официальный рост инфляции составил 21,74%.
В разговоре с журналистом Юга.ру Александр Полиди также напомнил о ситуации осенью 2020 года, когда в стране резко поднялись цены на сахар (72,5%), подсолнечное масло (23,8%) и муку (12,9%). Тогда президент России Владимир Путин возмутился повышением стоимости и потребовал экстренно решить ситуацию. После этого Минсельхоз и Минпромторг вмешались в рынок и договорились о заключении соглашений по сдерживанию цен между производителями и розничными сетями. Полиди отмечает, что такая регуляция рынка тоже имеет свои последствия:
— Продавцы вынуждены компенсировать эти выпадающие доходы тем, что делают наценку в других местах. Допустим, рост цен на подсолнечное масло они охладили, вместо этого выросла цена на оливковое масло или животное. Это все механизм саморегуляции. И чем больше государство вмешивается, тем больше дисбаланса здесь возникает.
При этом, даже несмотря на меры властей, в марте цены на сахар и масло все равно выросли. После этого в стране решили продлить заморозку стоимости сахара еще на два месяца, а подсолнечного масла — до октября.