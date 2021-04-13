Как росли цены с 2016 по 2021 год. Мы сравнили чеки из «Магнита»

Журналист Юга.ру обнаружила у себя, можно сказать, исторический документ — большую пачку чеков на покупки в краснодарских магазинах сети «Магнит» за 2016 год. Располагая такой находкой, мы решили провести собственные подсчеты того, насколько выросла инфляция за эти 4,5 года.

Цифра, которую мы в итоге вычислили, получилась не очень-то похожей на ту, что озвучивает правительство, — и это при том, что нашлись товары, которые с 2016-го не то что не подорожали, но даже упали в цене! Впрочем, обо всем по порядку.

Как мы вели подсчет Имеющиеся в распоряжении редакции чеки от 2016 года датируются августом, октябрем и декабрем. Цены в 2021 году мы смотрели в трех магазинах: двух придомовых «Магнитах» по адресам: Бульварное кольцо, 7/1, Линейная, 19, а также в гипермаркете на Артюшкова, 2. Стоимость некоторых товаров пришлось проверять в сетевом онлайн-приложении для покупок. Из чеков 2016 года мы прежде всего брали в сравнительную таблицу продукты первой необходимости: молоко, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, чай, куриное мясо.

Потом мы дополнили таблицу товарами, которыми многие из нас пользуются ежедневно или практически каждый день: кефир, овсяные хлопья, творог, стиральный порошок, зубная паста и т.п. Товары, проданные по акции, мы из наших расчетов исключили. В каждом случае мы обращали внимание на количество граммов в единице товара. Упаковка некоторых продуктов (в основном молочных) за 4,5 года уменьшилась в объеме, хотя нашлись и такие, у которых увеличилась. В этих случаях мы пересчитывали стоимость товара так, чтобы сравнивать цены за одну и ту же массу. Хотя граммовка в чеке указывается не всегда — например, нам не известно, менялось ли количество чая в пирамидках от Lipton, который занял в нашей таблице весьма примечательное место. Цены на фрукты и овощи мы приводим отдельно, поскольку это сильно зависит от сезона. Например, некорректно сравнивать стоимость картофеля в августе с мартовской, когда после зимы еще ничего толком не успело вырасти.

Наша сводная таблица Продукты 2016 2021 Творог обезжиренный «Простоквашино», 0,21 кг 89,90 78,00 Моющее средство детское «Ушастый нянь», 2,4 кг 279,90 268,00 Молоко стерилизованное «Простоквашино» 1,5%, 0,95 л 62,00 60,00 Чай зеленый Lipton с мандарином, 20 пирамидок 99,90 99,99 Спрей невидимый Dove, 150 мл 169,90 174,00 Шампунь Dove «Легкость и увлажнение», 250 мл 189,90 200,00 Подсолнечное масло «Кубанское любимое», раф. и дез. 99,90 110,00 Сыр «Львиное сердце», 0,274 кг 153,41 175,00 Молоко пастеризованное «Кубанская буренка» 2,5%, 0,93 л 42,90 49,90 Кефир легкий «Биомакс» 1%, 0,45 кг, в бутылке 27,00 31,99 Макароны-рожки «Макфа», 0,45 кг 46,20 55,00 Йогурт «Коровка из Кореновки» с клубникой 2,5%, 0,45 кг 49,90 59,99 Бедро цыпленка-бройлера «Птицы Кубани» охл., 1 кг 131,10 160,00 Ватные диски «Я самая», 120 штук 56,00 69,99 Мука пшеничная «Макфа», высший сорт, 2 кг 79,90 99,99 Хлопья овсяные «Ясно солнышко» № 2, 0,5 кг 49,90 63,00 Ветчина столичная «Вязанка», 0,5 кг 172,90 219,99 Зубная щетка Colgate «Зиг-заг» 55,00 72,00 Торт вафельный с фундуком «Шоколадница», 0,27 кг 159,90 209,99 Яйцо шоколадное Kinder для девочек, 0,02 кг 60,80 79,99 Шампунь Clear от перхоти 2 в 1 «Активспорт», 400 мл 259,90 349,99 Туалетная бумага Zewa Deluxe трехслойная белая, 4 рулона 82,90 119,99 Вода негазированная «Кубай», 1,5 л 22,00 32,99 Стружка кальмара солено-сушеная «Донской», 0,04 кг 32,20 50,00 Стиральный порошок Losk color automat, 3 кг 262,10 411,11 Кофе Nescafé 3 в 1 «Карамель и тростниковый сахар», 1 пакетик 10,47 16,54 Питьевая вода «Кубай» негазированная, 0,5 л 16,00 26,99 Спагетти Barilla, 0,5 кг 59,00 99,99 Продукт творожный «Простоквашино» зерновой в сливках 7% 43,60 73,99 Хлопья гречневые «Ясно солнышко», 0,375 кг 67,00 115,99 Чистящее средство «Пемолюкс» ослепительно-белое 37,90 65,99 Шампунь «Чистая линия» «Объем и сила ростки пшеницы для тонких и ослаб. волос» 89,90 159,99 Творог зерновой «Домик в деревне» 5% 37,00 67,99 Сливочное масло «Кубанский молочник» 72,5%, 0,17 кг 75,00 139,90 Средство «Ласка деликатная» «Шерсть и шелк», 1 л 179,30 339,99 Кондиционер для белого Vernel «Cвежесть летнего утра» 119,50 239,99 Кетчуп-лечо «Махеев», 0,26 кг 34,04 71,99 Жидкое средство для черного «Ласка деликатная», 179,30 379,99 Йогурт питьевой со злаками «Биобаланс» 1,5%, 0,33 кг 24,90 53,78 Соус сырный Calve «Цезарь», 0,23 кг 38,90 84,99 Горошек зеленый Bonduelle, 0,4 кг 54,90 122,99 Напиток Coca-Cola, 1,5 л 54,00 129,99 Сезонные продукты (цена за 1 кг) 2016 2021 Лимоны 135,6 (окт.) 99,99 (март) Яблоки «Свежий урожай» 65,9 (авг.) 74,99 (март) Апельсины 57,0 (окт.) 65,395 (март) Бананы 47,2 (окт.) 83,99 (март) Картофель 15,0 (авг.) 35,99 (март)

Как можно заметить, в 2021-м существует возможность тратить на продукты даже меньше, чем в 2016-м. Но только если вы способны питаться исключительно 1,5‑процентным молоком и обезжиренным творогом. Ну, еще иногда можно пить не изменившийся в цене зеленый чай с ароматом мандарина. Зато пить можно из чисто вымытой посуды — спасибо «Ушастому няню». Сильнее всего выросли расходы у тех, чья диета состоит из «Кока-колы» с горошком под сырным соусом и кто при этом одевается строго в черное. Такая потребительская корзина за 4,5 года подорожала примерно в 2,2 раза.

Если же брать среднее арифметическое по всем пунктам нашей таблицы, то рост цен на продукты с 2016 по 2021 год составил 47%.

Что по этому поводу говорит «Магнит» В пресс-службе «Магнита» поясняют, что стоимость товаров на полках складывается из цены поставки от производителей, сложности логистики, покупательной способности в регионе и востребованности определенной категории товаров. Также на конечную цену могут влиять конкурентная среда в заданном месте и сезонные колебания для некоторых групп — например, овощей и фруктов. «Мы обеспечиваем приемлемые цены в том числе за счет собственной логистики и активного сотрудничества с локальными производителями. Это дает нам возможность меньше тратить на логистику, а значит, предлагать покупателям интересные цены», — заявили в пресс-службе.

По словам представителей ретейлера, компания не заинтересована в росте цен и «держит наценки на социально значимые товары на минимальных или нулевых уровнях».

Что по этому поводу говорит экономист Александр Полиди, профессор, доктор экономических наук, партнер консалтинговой компании «Арка-групп» объясняет, что любая динамика цен — это взаимодействие спроса и предложения: — Если цены растут, здесь может быть фундаментально два фактора: или увеличившийся спрос, или ограничение предложения — неурожай, скажем, либо какие-то санкционные вещи, с которыми мы были хорошо знакомы в 2014–2015 году, когда инфляция разогналась до двухзначных чисел. При этом сейчас, по словам эксперта, наблюдается несколько парадоксальная ситуация. — С одной стороны, идет сокращение спроса, потому что реальные располагаемые доходы населения не растут уже семь лет. Поскольку они не растут, то и не должны расти цены на продукты питания, так же? Однако в связи с тем, что люди оказались в изоляции из-за коронавируса, очень много денег не потратилось. Люди не развлекались, никуда не выезжали, не ходили в кинотеатры и театры и меньше занимались спортом. То есть в структуре расходов доля непищевых расходов снизилась. Соответственно, доля пищевых расходов увеличилась.

Другими словами, хотя количество денег у людей и снизилось, возможность их потратить сократилась. Образовавшаяся из-за этого денежная масса стала условно избыточной и начала давить на потребительский рынок. Также сказались затруднения в логистике из-за пандемии и удаленка. Из-за того, что многие работники стали питаться дома, они начали покупать полуфабрикаты для готовки, тем самым увеличивая спрос на эти продукты.

Реальные располагаемые доходы жителей России — это так называемые деньги «на руках», оставшиеся после обязательных платежей в виде налогов, сборов и процентов по кредитам, с учетом инфляции. По данным Росстата, в 2016 году они упали на 4,5% (по сравнению с предыдущим годом), в 2017 году упали на 0,5% по сравнению с 2016-м, в 2018-м повысились на 0,1%, в 2019-м выросли на 1%, а в 2020-м упали на 3,5%.



При этом, как писал РБК, по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы отстали на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов. А число россиян, находящихся за гранью бедности и живущих на доходы меньше прожиточного минимума, с 2016 года увеличилась на 200 тыс. человек и достигло 19,6 млн.

— Нет никакого злого умысла у торговых сетей, они просто так реагируют на обстоятельства, вот и всё. То есть в этом виноваты пандемия и болезнь, хроническая структурная болезнь российской экономики, — резюмирует Полиди.

Что по этому поводу говорит правительство В 2016 году президент России Владимир Путин назвал рост цен на продовольствие временным явлением. Во время прямой линии глава объяснял, что повышение стоимости во многом является «рукотворным результатом»: «Потому что мы в качестве ответных мер на санкции запада ввели ограничения на ввоз продуктов питания из-за границы».

Президент добавил, что «постепенно, по мере насыщения рынка российским, отечественным продовольствием, будут снижаться и цены». И отметил, что уже замечает, как цены стабилизируются. Официальная инфляция в России с 2016 по 2020 год колебалась следующим образом: 2016 год — 5,4%,

2017 — 2,5%,

2018 — 4,3%,

2019 — 3%,

2020 — 4,9%. Чтобы узнать общую инфляцию за период с 2016 по начало 2021 года, нужно не складывать эти цифры, а высчитывать процент от процента (ведь, скажем, за 2018 год цены выросли на 4,3% относительно цен 2017 года, а не 2016-го).

Таким образом, за пять лет официальный рост инфляции составил 21,74%.