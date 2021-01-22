AliExpress удвоит число точек выдачи

AliExpress планирует начать выдачу интернет-заказов в 12,5 тыс. постаматов и пунктов СберЛогистики по РФ

Один из крупнейших в мире ИТ и логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group, которая владеет и AliExpress) начал сотрудничать с федеральным оператором СберЛогистика по выдаче заказов. Теперь покупатели AliExpress в РФ смогут получить заказы в пунктах выдачи оператора. На старте к системе «Цайняо» подключились пункты выдачи СберЛогистики в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать получение посылок на всю страну. На сегодняшний день региональная сеть СберЛогистики охватывает 82 областных центра России. Сначала возможность получения заказа в постаматах и пунктах выдачи СберЛогистики будет доступна для товаров из Китая.

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СберЛогистика станет одним из крупнейших партнеров ИТ-оператора «Цайняо» в РФ по выдаче интернет-заказов. Сейчас сеть «Цайняо» насчитывает около 19 тыс. собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи во всех регионах РФ. «Сотрудничество со СберЛогистикой даст покупателям еще один удобный канал получения посылок. Наша задача — организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов «Цайняо» и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress. На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из РФ сейчас одна из быстрорастущих. Благодаря новому каналу выдачи снизятся сроки ожидания посылок. Уже сейчас на долю выдачи через постаматы и пункты выдачи приходится более 15% всех заказов в РФ», — рассказал гендиректор «Цайняо» в РФ Вячеслав Савин.