Изящные решения. Что такое инжиниринг и как им воспользоваться?

Краснодарский край оказывает активную поддержку малому и среднему бизнесу. В числе эффективных инструментов — услуги Инжинирингового центра. Портал Юга.ру разобрался в вопросе и теперь рассказывает, кому и чем может быть полезен инжиниринг. Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес».

Читайте также интервью с амбассадорами проекта. Инжиниринговый центр — кубанскому бизнесу Краснодарский край помогает местному малому и среднему бизнесу держаться на плаву, вести дела максимально эффективно и при этом расширяться, насколько это возможно. Для этих целей краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства учредил некоммерческую организацию — Фонд развития бизнеса Краснодарского края. Средства для Фонда выделяют из краевого и федерального бюджетов.

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В 2018 году Фонд организовал особое структурное подразделение — Инжиниринговый центр (ИЦ). Его основная задача — повышать технологическую готовность предприятий среднего и малого бизнеса за счет разработки процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач. В Инжиниринговом центре можно получить следующие услуги: проведение финансового или управленческого аудита;

составление ТЭО (технико-экономических обоснований);

содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации;

проведение исследований, испытаний, оценок соответствия;

содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и/или развития производства;

разработка технических решений по цифровизации производственных процессов;

специальная оценка условий труда на предприятии (СОУТ);

выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий (для включения в программы партнерства и мероприятий по «выращиванию» СМСП);

проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних профильных организаций и экспертов. Среди популярных услуг ИЦ — разработка проекта модернизации или цифровизации, а также разработка технико-экономических обоснований для соискания инвестиций.

На базе ИЦ работает программа «Выращивание», в рамках которой специалисты помогут выявить сильные стороны и точки роста бизнеса, проанализируют конкурентоспособность, дадут консультацию, как оптимизировать работу и снизить издержки, а в будущем — модернизировать производство и стать уверенным участником в закупках крупных заказчиков (в соответствии с 223-ФЗ). Лицом к малому бизнесу ИЦ помогает получать сложные и недешевые инжиниринговые услуги малым и средним предприятиям, для которых полная стоимость работ может являться непреодолимым фактором. Для них предусмотрена программа софинансирования: заказчик платит только 10% от услуги, остальное берет на себя Фонд развития бизнеса Краснодарского края — то есть партнер Инжинирингового центра, который выполняет работу, получает все 100% ее стоимости. Одним из клиентов Инжинирингового центра стал Евгений Смычагин, руководитель ООО «Рубин» и амбассадор проекта «Мой бизнес». Его компания занимается производством металлоконструкций и металлообработкой, и в Инжиниринговый центр Евгений обратился за помощью в сфере продаж: «Для нас организовали мероприятия с ведущими специалистами отрасли, которые представили необходимые современные инструменты и решения, а также подробно ответили на все возникшие вопросы. Конечно, пока еще не все удалось реализовать, но мы стремимся внедрить максимум. Вообще, ИЦ предоставляет не только консультации. Помимо проведения мероприятий, здесь предлагают целый ряд инжиниринговых услуг. При этом СМСП может обратиться сразу за несколькими и рассчитывать на комплексную поддержку. А комплексный подход очень важен — благодаря ему предприятие может получить индивидуальную карту развития и попробовать реализовать ее, опираясь на поддержку специалистов Фонда развития бизнеса». С момента основания Инжинирингового центра его услугами воспользовались больше 300 предпринимателей Кубани. По словам Евгения, подобная поддержка предпринимателей крайне важна, особенно в непростой 2020 год. В будущем он планирует снова обратиться в ИЦ — за помощью в разработке технико-экономического обоснования, а пока и сам активно оказывает помощь, выступая амбассадором проекта «Мой бизнес»: «Я решил присоединиться к проекту, потому что наверняка мой опыт и знания в бизнесе кому-то окажутся полезны. Это помогает и мне самому — я получаю новые знакомства, связи, о моей компании узнает больше представителей бизнес-сообщества».