Беречь, сохранять. «Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов

В конце октября 2020 года в Совете Федерации подвели итоги второго всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология». В номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны победила комплексная система «Умный магазин» торговой сети «Пятёрочка». Подробнее о системе, ее энергоэффективности и задачах конкурса — в материале портала Юга.ру.

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Цель — энергоэффективность Проект по внедрению комплексной системы «Умный магазин» реализуется сейчас во всех регионах присутствия «Пятёрочки». С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения систему встраивают в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина. Эти меры позволяют существенно экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и сводить к минимуму вероятность аварийных ситуаций. Система «Умный магазин» помогает сократить энергопотребление в торговых точках в среднем на 4,9%.