Беречь, сохранять. «Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов
В конце октября 2020 года в Совете Федерации подвели итоги второго всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология».
В номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны победила комплексная система «Умный магазин» торговой сети «Пятёрочка».
Подробнее о системе, ее энергоэффективности и задачах конкурса — в материале портала Юга.ру.
Как выглядит новая «Пятёрочка»:
Цель — энергоэффективность
Проект по внедрению комплексной системы «Умный магазин» реализуется сейчас во всех регионах присутствия «Пятёрочки». С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения систему встраивают в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина.
Эти меры позволяют существенно экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и сводить к минимуму вероятность аварийных ситуаций.
Система «Умный магазин» помогает сократить энергопотребление в торговых точках в среднем на 4,9%.
Экология в приоритете
За два года своего существования всероссийский конкурс «Надежный партнер — Экология» успел завоевать заслуженный авторитет и признание у предпринимательского сообщества: госкомпаний, крупных корпораций и частных предприятий, некоммерческих организаций, федеральных и региональных органов власти.
Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев, в фокусе работы конкурса — реформа обращения с отходами и ликвидация объектов накопленного вреда природной среде, повышение качества атмосферного воздуха, очистка водных объектов, а также техническое перевооружение промышленности.
В этом году конкурсная комиссия приняла 274 заявки на участие. Победителями в различных категориях и номинациях стали 58 компаний и предприятий, в том числе торговая сеть «Пятёрочка» с проектом «Умный магазин».
Организатором конкурса «Надежный партнер — Экология» выступает Ассоциация «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Цель конкурса — выявить лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан, чтобы в дальнейшем их масштабировать и распространять.
Проведение конкурса «Надежный партнер — Экология» официально поддерживают Министерство энергетики РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство просвещения РФ и Правительство города Москвы.