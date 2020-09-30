Важная веха. «Ингосстрах» открыл в Краснодаре новый операционный центр
В непростой обстановке, сложившейся из-за распространения коронавируса, «Ингосстрах» принял волевое решение не откладывать открытие операционного центра в Краснодаре.
Журналист портала Юга.ру побывал на торжественном мероприятии, чтобы узнать все подробности.
Стратегическое решение
Появление нового операционного центра в столице Кубани не было случайным — при выборе города руководство компании отталкивалось от таких критериев, как относительно небольшая удаленность от Москвы и наличие высших учебных заведений, которые выпускают специалистов в области медицины, юриспруденции и экономики. Также были важны конкурентное окружение и постоянно растущая численность горожан.
«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с пандемией и падением цен на нефть, мы все-таки открываем новый центр. С этого дня пойдет его летопись, это важная веха для нашей компании», — отметил генеральный директор «Ингосстраха» Константин Соколов в ходе торжественного открытия.
Открытие краснодарского операционного центра стало частью глобальной стратегии компании — он призван оптимизировать, унифицировать и синхронизировать бизнес-процессы головного офиса и региональной сети, а также расширить присутствие и укрепить позиции компании на Кубани.
В планах «Ингосстраха» развивать сразу несколько направлений, в их числе — сопровождение страхового бизнеса (включая работу федерального контакт-центра и медицинского кол-центра), обработка страховых договоров и документов, а также юридическая поддержка.
Цели и задачи
В силу высокой численности населения, уровня экономики и динамики развития Краснодарский край является для «Ингосстраха» одним из стратегических регионов. Новый центр будет поддерживать не только Кубань, но и всю страну, — для компании это первый опыт такой концентрации операционных услуг.
«Мы перенесли сюда несколько групп операций, связанных с продажей полисов, их обслуживанием и медицинским регулированием. Для нас это не только вопрос поддержки экономики города и увеличение количества рабочих мест. В Краснодаре будут сосредоточены значительные операционные мощности компании», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» Иван Матвеев.
Открытие центра также подразумевает обновление и автоматизацию внутренних процессов. Благодаря его работе вырастет уровень оказания услуг, сократится число операционных ошибок, ускорится время обслуживания клиентов.
Иван Матвеев отметил, что операционный центр в Краснодаре является важной частью развития компании: «Если компания нацелена на достижение серьезных долгосрочных результатов, настроена на конструктивные отношения с клиентами и партнерами, она должна быстро реагировать на новые вызовы времени. Сегодня мы говорим о рождении новой структуры, к созданию которой мы шли достаточно долго и целенаправленно, и которая является олицетворением нашей трансформации. Это позволит «Ингосстраху» стать чуть ближе к каждому клиенту».
Также первый заместитель гендиректора компании рассказал, что в Краснодарском крае, входящем в пятерку крупнейших регионов по объему страховых услуг, сложились непростые условия для работы. В качестве примера Матвеев назвал большой объем мошенничества в сфере моторного страхования, отметив, что опыт компании позволяет достаточно успешно справляться с этими сложностями.
Социальная составляющая
В то время, когда многие компании вынуждены сокращать свой штат, открытие операционного центра в Краснодаре создало порядка 500 рабочих мест, в том числе для молодых специалистов без опыта работы, выпускников и студентов учебных заведений.
Своим новым сотрудникам «Ингосстрах» предложил интересную работу и возможность профессионального развития в страховании, до конца года частью команды станут 380 человек. В 2021 году количество сотрудников продолжит расти — в компании востребованы юристы, медики с высшим образованием и опытом работы, специалисты контакт-центра и операционной поддержки бизнеса.
Операционный офис «Ингосстраха» расположен по адресу:
г. Краснодар, ул. Садовая, 159/1.