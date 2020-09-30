Важная веха. «Ингосстрах» открыл в Краснодаре новый операционный центр

Появление нового операционного центра в столице Кубани не было случайным — при выборе города руководство компании отталкивалось от таких критериев, как относительно небольшая удаленность от Москвы и наличие высших учебных заведений, которые выпускают специалистов в области медицины, юриспруденции и экономики. Также были важны конкурентное окружение и постоянно растущая численность горожан.

«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с пандемией и падением цен на нефть, мы все-таки открываем новый центр. С этого дня пойдет его летопись, это важная веха для нашей компании», — отметил генеральный директор «Ингосстраха» Константин Соколов в ходе торжественного открытия.

Открытие краснодарского операционного центра стало частью глобальной стратегии компании — он призван оптимизировать, унифицировать и синхронизировать бизнес-процессы головного офиса и региональной сети, а также расширить присутствие и укрепить позиции компании на Кубани.

В планах «Ингосстраха» развивать сразу несколько направлений, в их числе — сопровождение страхового бизнеса (включая работу федерального контакт-центра и медицинского кол-центра), обработка страховых договоров и документов, а также юридическая поддержка.

Цели и задачи

В силу высокой численности населения, уровня экономики и динамики развития Краснодарский край является для «Ингосстраха» одним из стратегических регионов. Новый центр будет поддерживать не только Кубань, но и всю страну, — для компании это первый опыт такой концентрации операционных услуг.