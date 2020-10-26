Максим Манахов — предприниматель, бизнес-консультант, автор курса «ФинГрамотность». Поэтому он убежден, что знает, как помочь бизнесу расти и выходить на новый уровень. Портал Юга.ру поговорил с Манаховым о его самых успешных проектах и о том, почему экономическая ответственность у русских не в крови. Беседа с Максимом Манаховым входит в серию интервью с предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Расскажите о 3–4 актуальных сейчас бизнес-проектах, которые были начаты или вышли на новый этап развития благодаря вашей консультации. — За последние четыре года я проконсультировал и поработал почти с 200 компаниями в России и Израиле. Были как начинающие компании и микробизнес, так и федерального уровня и значения. Кейсов много, и область консультаций была разная — от аналитики точек роста до создания отдела продаж с нуля, запуска продукта и вывода на рынок. Поделюсь моими любимыми. Компания «Магнес» занимается поставкой масел «Лукойл» и Fuchs во все основные порты РФ (масло для судов и спецтехники). Работали с компанией два месяца. Что сделали — финансовая аналитика, обучение персонала продажам, внедрение CRM-системы, поиск точек роста и увеличения прибыли. Результат: после консультации и финаналитики нашли точку роста, увеличили за месяц доходную часть почти на 100 млн рублей, в течение полугода компания получила от немецкого концерна Fuchs премию как лучший дистрибьютор РФ по объемам реализации масел. Прибыль компании выросла на 22%.

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Компания «Росинкас» — федеральная инкассаторская служба. Работал с ее отделением в Краснодаре. Провели две консультации с руководителем и обучение персонала продажам. Составили скрипты продаж. Филиал выполнил годовой план по обороту за десять месяцев. Третий пример — микробизнес. Наталья Некрасова обратилась за консультацией по созданию риелторского агентства. Среднемесячная прибыль составляла 300 тыс. Провели консультацию, разработали бизнес- и финансовую модели. За месяц прибыль выросла до 800 тыс., сейчас Наталья вышла на прибыль 1 млн в месяц и создание компании «Некрасова групп». Последний кейс — группа компаний НВМ. Пригласили как консультанта. Провели две консультации, два тренинга по продажам, внедрили CRM-систему, создали отдел маркетинга, прописали точки каналов продаж. За два месяца компания увеличила оборот на 102% (причем на момент консультации компания уже занимала 1-е место по объему продаж коттеджных домов в РФ).

Если не можешь обеспечить результат, не берись за дело Максим Манахов

Приведите в пример 5—6 известных всему миру проектов, создателям которых на ранних стадиях помогли бизнес-коучи. — Скажем, один из тех, как вы выразились, бизнес-коучей, Ицхак Адизес (особенно приятно, потому что у меня тоже еврейские корни и израильское гражданство). На ранних стадиях он консультировал такие компании, как Bank of America, Coca-Cola, IBM, консультировал по политическим вопросам правительства и глав таких государств, как Израиль, Швеция, Греция, Бразилия, Гана, Исландия, Мексика, Македония. В России Адизес консультировал «Сибур» и Сбербанк. Если уходить глубже в эту тему, то есть консультанты, которые известны крайне малому кругу лиц — их называют траблшутерами. Они раскачивают миллиардные компании после своих консультаций. На вашем сайте вы обещаете вернуть деньги, если ваши тренинги не увеличат продажи клиенту. В чем секрет? — Деньги не возвращал ни разу. Секрет очень прост — если не можешь обеспечить результат, не берись за дело. К каждой компании я подхожу как к своему бизнесу, вникаю во все тонкости, плюс знание психологии и большой практический опыт дают соответствующий результат.

В одном из постов вы рекламируете свои курсы, отталкиваясь от позиции, согласно которой безответственное отношение российского общества к финансам возводится в черту менталитета. В связи с этим вопрос: какие инструменты вы используете для корректировки национального характера? — Я не корректирую национальный характер, а работаю с отдельно взятым человеком и корректирую его финансовые установки, обучаю правильному управлению деньгами. Я повлиял на него, а он — на свое окружение. Так по цепочке «правильный вирус» меняет пусть не страну, но жизни сотен людей. Какие мероприятия департамента инвестиций и развития МСП вы отмечаете как наиболее успешные? — «Дело за малым» стало по-моему самым легендарным. Во-первых, это было самое масштабное бизнес-событие России (более 25 тыс. человек). Во-вторых, мировой фурор с приглашением и онлайн-выступлением Илона Маска. Это же шедеврально.

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