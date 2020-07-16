Бизнес на карантине. Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис

Полгода назад было сложно представить, что органы государственной власти могут работать на удаленке, да еще в ежедневном режиме. Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов рассказал порталу Юга.ру о своем взгляде на рабочие процессы и новых инструментах для поддержки местного бизнеса.

Виталий Воронов руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

Карантин как уникальный опыт Пандемия внесла серьезные коррективы в привычное положение дел, заставив многих пересмотреть приоритеты, точки зрения и подходы. Даже известным своей консервативностью органам власти пришлось оперативно подстраиваться под новые обстоятельства. «Департамент и раньше был готов к подобному развитию событий. Однако такая практика позволила взглянуть на организацию рабочего процесса под другим углом, и теперь уже не очень хочется возвращаться к прежнему формату. Наша эффективность не упала, а в некоторых моментах даже повысилась. Те же совещания сейчас собрать намного проще — буквально в два клика. Пандемия не привела к остановке процессов. Наоборот, последовал рост производительности. На мой взгляд, это самая настоящая победа», — поделился Виталий Воронов.

Оборотной стороной медали руководитель департамента назвал стремительное и непредсказуемое развитие ситуации — органы власти не всегда успевали собирать и анализировать актуальные данные для принятия решений: «Пандемия — совершенно уникальная для современной истории ситуация, когда ни у кого нет четкого понимания, куда мы придем и что будет завтра. Приходилось тратить много времени на то, чтобы тщательно взвешивать каждый шаг и делать хоть какие-то прогнозы».

Перечень пострадавших ОКВЭДов и Фонд микрофинансирования По словам Виталия Воронова, одной из лучших мер поддержки, которые удалось реализовать во время карантина, стало создание регионального перечня пострадавших ОКВЭДов: «Через пять дней после публикации федерального перечня мы подготовили региональный, который был в два раза больше, чтобы пострадавший бизнес, не вошедший в федеральный перечень, смог получить поддержку от региона. Для нас было важно спасти как можно больше предпринимателей».

Кроме того, департамент инициировал изменения федерального законодательства, чтобы получить господдержку могли и те предприятия, которые имеют подакцизные виды деятельности. Пример — общепит, в котором таких предпринимателей около 85%, их закрыли на карантин в числе первых, а потом предложили меры, которые в отношении них не работают. В итоге поддержка стала возможной после внесения предложений, инициированных департаментом.

Еще одной важной реализованной инициативой стало расширение Фонда микрофинансирования. При капитализации фонда в 2 млрд рублей по поручению губернатора была выделена беспрецедентная сумма — еще 1,25 млрд рублей (средний по России капитал Фондов микрофинансирования составляет 400-500 млн рублей). Также стало возможным пересмотреть многие продукты фонда, реструктурировать займы для пострадавших предпринимателей и оформить отсрочку выплат по кредитам на полгода. Уже с середины апреля фонд начал выдавать антикризисные займы под 0,1% и 1% объемом до 2 млн рублей. Меры оказались своевременными и необходимыми, потому что тогда банки еще не знали, что у них будут программы под 0%.

«Каждый день карантина обходился бюджету в катастрофические суммы — социальные обязательства остались, а от доходов в этот период край отказался. Вводили меры поддержки, привлекая на эти цели все те же бюджетные деньги. И при этом, конечно, понимали, что все равно будут пострадавшие, потому что никакого бюджета на все компенсации не хватит. Поэтому было очень важно со всеми людьми не только разговаривать — никто не понимал, что происходит, и все требовали ответа от государства, — но и слышать их», — рассказывает Виталий Воронов.

Большое дело за малым бизнесом: Как работает господдержка предпринимательства в Краснодарском крае

Горячая линия для предпринимателей Краснодарского края Многоканальная линия для предпринимателей, открытая в департаменте инвестиций, работала постоянно и в «мирное» время, а с первого дня карантина она перешла на работу в режиме 24/7 — количество операторов пришлось увеличить с одного до десяти, а впоследствии и до 20. Бизнесмены звонили по самым разным вопросам, специалисты анализировали и систематизировали обращения. Например, в пиковые дни на горячую линию департамента за сутки поступало около 100 тыс. звонков, и специалисты смогли ответить на каждый десятый.

«Да, в тот день мы не смогли ответить на звонки 90 тыс. человек. Но те 10 тысяч, с которыми мы поговорили, дали нам объективную картину происходящего. Например, мы увидели, что есть много звонков от представителей нестационарной торговли с вопросами об ограничении деятельности. Сделали вывод, что постановление изложено некорректно и потому вызывает эти вопросы. Именно обратная связь позволила нам не только более взвешенно принимать решения, но и оперативно корректировать их при необходимости», — поясняет Воронов.

Кроме того, по его словам, для многих было очень важно быть услышанным и получить помощь. Все обращения группировали и выносили на обсуждения на заседаниях оперштаба для поиска оптимальных решений.

Социальные сети, проект «Хроники обнуления» и конкурс амбассадоров В первый же день карантина в Краснодарском крае департамент инвестиций через свои аккаунты в соцсетях обратился к предпринимателям с призывом не замалчивать проблемы и открыто говорить о жизни бизнеса в период пандемии, делиться идеями, просить о помощи. Также предложили публиковать посты и сторис со своими рассказами — самыми важными и интересными из них департамент делился на своих страницах.

Авторам самых цепляющих роликов предложили участие в новом проекте краснодарского бизнес-сообщества «Хроники обнуления». В видеоинтервью собственники могли честно рассказать, как выживает их дело в карантин, как они справляются или не справляются, как ищут и находят ли решения. Героем первого выпуска стал владелец сети популярных кофеен Алексей Зацепилин, сейчас на канале опубликованы уже восемь историй [к моменту выхода статьи — Юга.ру].

Еще одним важным моментом в работе департамента инвестиций стало создание условий, в которых предприниматели могли напрямую задать все наболевшие вопросы к власти. В условиях карантина главным инструментом для такого взаимодействия стали социальные сети. В аккаунтах проекта «Мой бизнес» регулярно проводились прямые эфиры: не только с руководителем департамента инвестиций Виталием Вороновым, но и с министром курортов и туризма Светланой Балаевой, руководителем департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романом Куринным, руководителем департамента промышленной политики Иваном Куликовым. Главными темами разговоров были государственная поддержка малого и среднего бизнеса, федеральный и региональный перечни ОКВЭДов, постепенный выход из карантина и будущее МСП Кубани. Во время эфиров предприниматели активно задавали вопросы и делились проблемами. Многим из них удалось помочь.