Чего боятся бизнесмены и зачем им господдержка. Рассказывает руководитель профильного департамента

Форум «Дело за малым» на миг озарил небосклон кубанского бизнеса, и о нем узнала вся страна. О том, как возвращаться к трудовым будням после телемоста с Илоном Маском, портал Юга.ру поговорил с Виталием Вороновым — руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Речь зашла о целях господдержки, страхах бизнесменов и о том, что идеи всегда на поверхности. Благодаря шоу с Илоном Маском форум «Дело за малым!» стал ярким событием в популяризации бизнеса для всей страны. В одном из интервью вы говорили, что заняты популяризацией постоянно. Расскажите о других, возможно, менее ярких событиях.

Виталий Воронов руководитель краевого департамента инвестиций и развития МСП

— Элемент шоу нужен, потому что всегда надо давать какую-то яркую картинку, чувство. Барьер, который сегодня нас с вами отделяет от предпринимательства, — это эмоции: страхи, неуверенность, незнание. На форуме мы хотели дать мегавспышку, обнулить сознание и вовремя показать инструменты — вот господдержка, вот хороший спикер или консультант, вот акселерация. В то же время Центр поддержки предпринимательства ежедневно проводит образовательные события для разных стадий бизнеса. Это и финансовая грамотность, и снятие страха перед кредитами — а это второй по значимости страх для начинающих бизнесменов. Далее надо упаковать вашу идею — нужны маркетологи. Если разобрались и с этим, пора заняться экономикой, посчитать бизнес-план, оценить риски. Дальше — продажи, самая популярная тема. Многие приходят с идеей или уже что-то производят, но не знают, как продавать. Вы курируете малый и средний бизнес от администрации края с 2017 года. Какие проекты стали любимыми за это время? — Все любимые, правда. Огромный массив получает от нас поддержку — 10 тыс. предпринимателей в год. Из тех, с кем я работал лично, — Анатолий Скалацкий и его шоколад под брендом «Фуроров». Человек с горящими глазами; таких людей нельзя отпускать, им надо лишь вовремя подсказывать. Мы разбирались в его бизнес-модели, даже в его шоколаде я уже разобрался в конце концов. Вовремя показали, кто инвестирует в пищевку, как можно зайти в сеть и как для этого исправить упаковку. На «Дело за малым» встретились со Скалацким и вместе порадовались: его бренд подписал на год «Вкусвилл».

Идея всегда на поверхности. Но чтобы воплотить ее, ты должен копать. Не стройте иллюзий Виталий Воронов

В этом и многих других случаях наша главная помощь — консультативная, а не административная или денежная. Если предприниматель верит в идею, достаточно лишь показать, какие стены ломать. Вы упомянули, что страх кредитов — второй по значимости для начинающих бизнесменов. Какие первый и третий? — 1. Я не смогу. 2. Не отдам долги. 3. Не знаю как. Вот три главных страха. Тогда еще о страхах. Программа «Популяризация образа предпринимателя», форумы «Дело за малым» и «Свое дело» от Сбербанка просвещают на материале (пока) успешных проектов. Почему государство боится популяризировать бизнес иным путем — через драматичные истории провалов или перестроек бизнеса, которые порой куда познавательнее? — Поэтому помимо сверхзвезд на «Дело за малым» мы постоянно рассказываем о трудностях, с которыми неминуемо столкнется бизнес. «Друг, к тебе придет проверка, от тебя уволятся сотрудники, ты будешь искать кредит, пополнять оборотные средства». Правда в том, что сначала все работают на дядю с девяти до шести и копят на стартовый капитал, а когда открывают свой бизнес — вкалывают 24/7, недоступны для семьи и жены, занимаются только делом. Все деньги вкладывают туда, не спят, раздают зарплату, и если вдруг что-то останется, может быть, возьмут себе. Предпринимательство — это пахота. Не стройте иллюзий. Легко придумать идею — она всегда на поверхности. Но чтобы воплотить ее, ты должен копать. Если врать о том, что это легко, человек может упасть.

Два раза в год мы запускаем Школу предпринимательства. Ее задача — первичный отсев для тех, кто хочет заниматься бизнесом, но не уверен в себе. Может, у человека плохая идея — не надо открывать шиномонтаж на Красной. Или плохое решение — не бери ненадежные займы, можно испортить кредитную историю на всю жизнь. Мы не конвейер по штамповке предпринимателей, мы — селекция. Святая миссия господдержки бизнеса: если мы видим, что человек не способен этим заниматься, сказать ему об этом вовремя. Иначе человеку можно испортить жизнь — это опаснее. Согласно статистике ФНС, наибольший прирост активного малого и среднего бизнеса пришелся на сферы образования (17%), культуры, спорта и досуга (почти 9%) и здравоохранения (7%). Предприниматели направились в незанятые ниши? — На них появился спрос. Социальный сектор долгое время был государственным, не было ни частных школ, ни клиник. Другие страны развивали этот сектор, в нем была конкуренция между частным и государственным. У нас это развивается лишь 20 лет, и теперь люди готовы платить и получать альтернативные услуги. Какие сферы малого бизнеса активны в Краснодарском крае? — Ясно, что наш край странно сравнивать с Челябинской областью. У нас разные точки роста. Когда в Челябинске льют металл и строят тракторы, к нам люди приезжают либо наслаждаться жизнью, либо кормить страну. Сегодня в валовом региональном продукте услуги занимают порядка 40% — это выше, чем в среднем по России.

Кому может быть полезен Фонд развития бизнеса: Интервью с его исполнительным директором Еленой Пистуновой