Большое дело за малым бизнесом. Как работает господдержка предпринимательства в Краснодарском крае

Существует ли на самом деле государственная поддержка предпринимательства и в чем она выражается? Какие услуги можно получить бесплатно, если вы начинающий бизнесмен? Сколько предприятий малого и среднего бизнеса открылось на Кубани в 2019 году и зачем нужен коворкинг для бизнеса?

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В первую очередь «Мой бизнес» — это общенациональный проект, более 50 центров которого функционируют по всей стране (к 2024 году их количество должно превысить 100). Его официальное полное название, в котором сформулирована и основная цель, — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальный проект реализуется первый год из пяти запланированных, и хотя делать выводы о реальных и закрепившихся результатах можно будет в 2024 году, о ходе его реализации на Кубани вполне уместно поговорить уже сейчас. Уровни, цели и задачи Вступив в должность в мае 2018 года, Владимир Путин издал серию указов, в которых были поставлены задачи по развитию России. Позже эти указы конкретизировались и превратились в 13 национальных проектов, объединенных в три направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Одним из национальных проектов направления «Экономический рост» стал тот, из которого и выросли по всей стране центры «Мой бизнес» — «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Особое внимание к этому сегменту обусловлено тем, что малый бизнес традиционно считается потребителем кадров и, поддерживая его, государство фактически борется с безработицей. При этом нельзя забывать, что любое предпринимательство, в т.ч. малое, ведется ради обогащения, и чем успешнее предприятие, тем больше людей оно способно нанять. Отсюда и основные целевые показатели: численность занятых в малом бизнесе должна вырасти с 19,6 млн в 2019 году до 25 млн по итогам 2024 года, его доля в ВВП страны за этот же период должна вырасти с 22,9% до 32,5%, а доля в несырьевом экспорте — с 8,8% до 10%. Всего на нацпроект планируют выделить 481,8 млрд рублей в течение пяти лет, из них 11,4 млрд рублей — деньги региональных бюджетов. Конкретно перед Краснодарским краем стоит задача увеличить число занятых в малом бизнесе до 1 млн 58 тыс. человек (сейчас 750 тыс.), что является весьма амбициозной целью.

Национальный проект, в свою очередь, подразделяется на пять федеральных проектов со своими целями и задачами: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», цель которого — упростить ведение бизнеса малым предприятиям и самозанятым;

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», нацеленный как на предоставление льготных кредитов и займов для малого и среднего бизнеса, так и на упрощение им доступа к новым финансовым инструментам (таким как ценные бумаги);

«Акселерация субъектов МСП», направленный в основном на информационную поддержку субъектов МСП, с тем чтобы они могли легко ориентироваться в деловой среде, в т.ч. в плане участия в закупках крупных игроков;

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», цель которого — расширить доступ фермеров к финансовым инструментам, в том числе льготным, и поддержать потребительские, кредитные и иные кооперативы фермеров;

«Популяризация предпринимательства», ставящий целью как популяризацию предпринимательства в обществе, так и просвещение действующих и потенциальных предпринимателей.

Виталий Воронов

Виталий Воронов, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края: — Центр поддержки предпринимательства ежедневно проводит образовательные события для разных стадий бизнеса. Это и финансовая грамотность, и снятие страха перед кредитами — а это второй по значимости страх для начинающих бизнесменов. Далее надо упаковать вашу идею — нужны маркетологи. Если разобрались и с этим, пора заняться экономикой, посчитать бизнес-план, оценить риски. Дальше — продажи, самая популярная тема. Многие приходят с идеей или уже что‑то производят, но не знают, как продавать.

Какие-то из перечисленных задач реализуются только на федеральном уровне (например, изменения в законодательстве в рамках проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»), что-то реализуется через госкорпорации «Корпорация МСП», «МСП Банк», «Росагролизинг», «Россельхозбанк» и др. Однако значительная часть задач выполняется именно на уровне регионов, следовательно, выполнение целевых показателей не в последнюю очередь будет зависеть от действий региональных властей. Если же рассматривать конкретно региональный компонент реализации нацпроекта, то работу можно условно разделить на информационную и финансовую.

Как тебе такое, Илон Маск? Информационная работа связана с созданием и развитием сайтов, проведением семинаров, форумов и выставок. Их цель — повысить информированность бизнесменов о предлагаемых инструментах господдержки, нововведениях в законодательстве, доступных финансовых продуктах, а также повысить уровень управленческой грамотности самих предпринимателей, ведь зачастую банальное незнание оборачивается неверными решениями, цена которых — миллионы рублей.

Помимо общероссийского информационного портала мойбизнес.рф, в Краснодарском крае функционирует региональный — mbkuban.ru, куда стекается вся информация в рамках нацпроекта, будь то планируемые мероприятия, действующие проекты по поддержке малого бизнеса или предоставляемые ими услуги.

Ключевым проектом является Центр поддержки предпринимательства (ЦПП), который оказывает широкий спектр бесплатных (!) услуг: консультации по вопросам финансового планирования (помогут выбрать налоговый режим и наладить бухучет);

юридическое сопровождение (помогут с регистрацией бизнеса, в экспертизе договоров, написать заявление, разъяснят законодательство о госзакупках и помогут оформить документы для участия в тендерах, проконсультируют по вопросам предоставления муниципального имущества);

консультации по вопросам получения кредитов и займов, в т.ч. льготных;

маркетинговое сопровождение (подскажут, как разработать маркетинговую стратегию, как провести рекламную кампанию и как разработать и продвигать свой бренд);

патентно-лицензионное сопровождение (помощь в получении патентов, регистрации товарных знаков, а также в оформлении необходимых лицензий);

помощь в прохождении обязательной сертификации товаров и услуг, требующих таковой;

помощь в организации информационного сопровождения бизнеса (построении веб-сайта, организации электронного документооборота, автоматизации бизнес-процессов).

Виталий Воронов, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края: — Во многих случаях наша главная помощь — консультативная, а не административная или денежная. Если предприниматель верит в идею, достаточно лишь показать, какие стены ломать.

Все эти услуги оказываются на регулярной основе и ЦПП действуют во всех районах края. Также функционирует горячая линия, позвонив на которую, можно получить первичную консультацию о мерах господдержки. За 2019 год на нее поступило 10 тыс. звонков. О том, много это или мало, можно судить, если сопоставить эту цифру с общим количеством малых предприятий — их в крае 282 тыс., из которых только в 2019 году господдержку получили 8923 малых предприятия.

Плюс в Краснодаре планируется открытие центра «Мой бизнес», у которого уже сейчас есть 11 кубанских амбассадоров, т.е. «посланников», состоявшихся бизнесменов, готовых поделиться своим опытом с новичками. Также на регулярной основе работают «Школа молодого предпринимателя» и идут другие образовательные процессы — семинары, тренинги, конференции, форумы.

Елена Пистунова

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края: — Мы используем институт амбассадоров. Многие из них ранее работали в найме, но уже давно начали свой бизнес. Они рады делиться своим опытом и рассказывать о том, что значит быть предпринимателем. Важно, что это не мифические звезды или недоступные бизнесмены. Мы встречаем их на улице или в кафе, это наши соседи, и такая близость дает доверие к их словам о МСП.

Говоря о форумах, невозможно умолчать о прогремевшем на всю Россию форуме «Дело за малым!», организованном Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Форум изначально привлек к себе большое внимание благодаря яркой рекламной кампании с зазыванием на форум американского бизнесмена Илона Маска, что, кстати, заслуга кубанского креативного агентства «Рупорт Маркетинг Комьюникейшнс». Однако не Илоном единым был полон форум — за два дня его посетило 25 тыс. участников, перед ними выступило 200 спикеров, было проведено 100 мероприятий в 20 видах активностей, о форуме появилось 679 публикаций в общероссийских СМИ. Иными словами, форум удался и стал хорошей площадкой для деловых знакомств и знакомства участников с теми программами и проектами, которые реализуются в том числе в рамках нацпроекта.

При этом, «Дело за малым!» — далеко не единственный форум, который проводится в рамках нацпроекта. Тематические мероприятия, семинары и треннинги проходят регулярно и у каждого гражданина России есть возможность бесплатно принять в них участие и узнать много нового о том, как правильно начать свое дело, как его развивать и, в конечном счете, стать богаче. Все это должно повысить качество управления бизнесом потенциальными, начинающими и действующими бизнесменами в малом и среднем сегменте. Эта работа наиболее важна, т.к. нехватка знаний и навыков в любом бизнесе оборачивается потерями, которые могут стать фатальными и никакая материальная поддержка не сможет это компенсировать.

Стоит упомянуть и о том, что Фонд развития бизнеса открыл инновационный центр «Аквариум», в котором планируется размещать высокотехнологичные стартапы. Для этого в одном здании находятся офисные помещения, которые предоставляются бесплатно, лаборатория для исследований, МФЦ, где можно получить необходимые госуслуги, а также отделение банка-партнера. Кроме того, в инновационном центре регулярно проходят обучающие мероприятия — все это должно создать питательную среду, в которой будут расти и развиваться новые высокотехнологичные компании.

Виталий Воронов, врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края: — Предпринимательство — это пахота. Не стройте иллюзий. Легко придумать идею — она всегда на поверхности. Но чтобы воплотить ее, ты должен копать. Если врать о том, что это легко, человек может упасть.

Длинные деньги Помимо идеи, навыков и знаний для успеха в любом деле нужны ресурсы. В рамках нацпроекта также предусмотрена материальная поддержка малого бизнеса: предоставление помещений в коворкинг-центре и в бизнес-инкубаторе в городе Кропоткине или муниципального имущества. Первый в России государственный коворкинг-центр, т.е. «центр сотрудничества», под названием «Место действия» — это бесплатные офисные помещения в одном здании для множества стартапов, где помимо работы резидентов проходят еще и обучающие мероприятия. Иными словами, люди обучаются за работой и перенимают опыт как друг у друга, так и у наставников. Для получения места в коворкинг-центре нужно заполнить заявку и пройти собеседование.

Однако наибольший стимулирующий эффект имеют займы по льготным ставкам, которые предоставляет Фонд микрофинансирования Краснодарского края (ФМКК). ФМКК был создан в 2013 году, но свою работу начал лишь в 2014-м. Целью его создания было стимулирование малого бизнеса и отдельных отраслей экономики края льготными кредитами. По мере роста портфеля фонд неоднократно докапитализировался администрацией Краснодарского края. Последняя докапитализация произошла 27 февраля 2019 года — фонд был увеличен на 500 млн рублей, т.е. до 1,5 млрд рублей, что сделало кубанский фонд крупнейшим среди аналогичных организаций в России. В конце 2019 года было объявлено о намерении докапитализировать ФМКК еще на 2,5 млрд рублей. Рост капитализации фонда обусловлен тем, что из года в год растет сумма и число займов: если в 2017 году выдали займов на 605 млн рублей, то в 2018-м — уже 903 млн, а в 2019-м — 1,1 млрд рублей. В настоящий момент у фонда 465 заемщиков.

Оксана Коваленко

Оксана Коваленко, исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края: — Возвратные займы эффективнее субсидий, потому что так мы можем поддержать большее количество предпринимателей: мы выдаем микрозайм, он возвращается — и мы можем выдать его опять. Другое преимущество займа перед субсидией — он мотивирует наших клиентов-предпринимателей заниматься заявленным делом. Мало того, что нужно возвращать займ, надо вернуть и проценты — хотя они и незначительные, так как фонд нацелен не на заработок.

В начале марта 2019 года было объявлено о снижении ставок по займам. В сообщениях СМИ говорили о ставках от 1 до 6% годовых, но на деле льготная ставка 6% годовых касается лишь производителей, в то время как по программе «Торговля» заявлена ставка 13,5% годовых. Что же касается микрозайма под 1% годовых, то под такую ставку они выдаются лишь для бизнеса, пострадавшего в результате ЧС, и для бизнеса, державшего свои деньги в банке, у которого отозвали лицензию. На регулярной основе займы под такие ставки не выдаются.

Оксана Коваленко, исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края: — Для приоритетных отраслей ставки снижены, есть льготные периоды. Наша ставка фиксированная и средневзвешенная. Клиент не платит за оценку залога, нет комиссии за выдачу микрозайма. У нас нет страхования жизни заемщика или залогового имущества.

При этом среди заемщиков есть льготная категория — обладатели знака «Сделано на Кубани». Согласно информации, размещенной на сайте фонда, обладатели знака, производящие текстиль, одежду, кожу и изделия из нее, могут получить заем под 2% годовых. Остальные обладатели знака «Сделано на Кубани» получают скидку в 0,5% годовых и другие бонусы. Таким образом, малый бизнес, занимающийся производством, может получить долгосрочные заемные деньги по ставкам существенно ниже рыночных (даже ключевая ставка Банка России выше — 6,25% годовых).

При этом немаловажным вопросом является состояние финансов самого фонда. Формально он является некоммерческой организацией, но фактически занимается коммерцией. И займы важно не просто кому-то дать, но еще и получить обратно, иначе это неэффективная трата денег налогоплательщиков. В такой ситуации принципиально важно не допустить высокую просрочку, так как резервы съедят всю прибыль. Чистая прибыль фонда до 2016 года была отрицательной. Но в 2016 году организация смогла перекрыть накопленные убытки. В том же 2016 году изменилась структура портфеля: теперь большинство займов стали долгосрочными. Что же касается качества портфеля, то, по словам исполнительного директора фонда Оксаны Коваленко, на данный момент просрочка составляет 0,2%. Для сравнения: в «Сбербанке» она составляет 2% от размера портфеля, у «Крайинвестбанка» этот показатель составляет 41%, у банка «Тинькофф» — 7%.

Также следует заметить, что по большинству программ займы выдаются только под обеспечение в виде поручительства, а в ряде программ — еще и залога. При этом заем может быть частично обеспечен поручительством Фонда развития бизнеса Краснодарского края (ФРБКК), который также показывает прибыль в отчетности.

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края: — Все меры поддержки в фонде делятся на две группы — финансовые и нефинансовые. Ко вторым относится и помощь в регистрации ИП или юрлица, и создание бренда или сайта, и консультации в том, как наладить бухучет, и помощь с бизнес-планом или исследованием рынка. Обо всех услугах можно узнать на сайте mbkuban.ru или в самом центре на Трамвайной, 2/6. В финансовой сфере — поручительства для компаний, которые хотят взять кредит в банке, но не имеют требующейся залоговой базы. То есть фонд ручается перед банком за компанию, и если возникнут проблемы с возвратом кредита, поможет урегулировать спор.