Завсегдатай списка 200 богатейших россиян по версии Forbes, уроженец Чечни Руслан Байсаров построил свой бизнес на реализации крупных инфраструктурных проектов в разных регионах России.

Юга.ру собрали 30 известных и не очень фактов из жизни бизнесмена. 1. Руслан Байсаров родился в многодетной семье в селе Пригородном Грозненского района Чеченской республики. 2. Байсаров — представитель известного чеченского тейпа хачарой, название которого, вероятнее всего, происходит от чеченских слов «хьач» (алыча, слива) и «ара» (поляна). 3. Дата рождения — 9 августа. Знак зодиака — Лев, людей, рожденных под ним, считают властными, энергичными, уверенными в себе и способными многого добиться. Под этим знаком также родились Роберт Де Ниро, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Наполеон Бонапарт, Генри Форд, Нил Олден Армстронг, Джордж Сорос, Барак Обама. 4. Байсаров появился на свет в високосном 1968 году, когда сборная СССР на летних Олимпийских играх в Мехико по числу медалей завоевала второе место, уступив лишь американцам.

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5. Незадолго до его рождения родители Руслана Байсарова вернулись в Чечено-Ингушетию из Казахстана, куда чеченцев и ингушей переселили по приказу Сталина в 1944 году. 6. Еще будучи ребенком, Байсаров решил зарабатывать самостоятельно. Он покупал у сторожей в государственных садах яблоки и продавал их на базаре.

7. После школы Руслан поступил в Московский инженерно-строительный институт (сейчас — Московский государственный строительный университет), но проучился всего год — ушел в армию. Позднее он вернулся в строительную отрасль как основной владелец ГК «СК Мост» — одной из ведущих строительных компаний России. 8. Байсаров отслужил в армии два года — с 1986-го по 1988-й. 9. Заниматься нефтью Руслан Байсаров мечтал с детства. После армии он поступил и успешно окончил Грозненский нефтяной институт (сейчас — Грозненский государственный нефтяной технический университет) с дипломом инженера-экономиста. Основал фирму «Инфант», которая занималась нефтепереработкой и обеспечивала нефтепродуктами более 2 тыс. бензоколонок по всей России. В 2000‑е годы сделал карьеру топ-менеджера в различных нефтяных структурах. 10. Свои первые «серьезные» деньги Руслан Байсаров заработал в 90-х, еще в студенчестве, продавая импортные компьютеры с установленным на них отечественным программным обеспечением. Спрос на хлынувший в страну импорт дал возможность зарабатывать также на косметике и продуктах. 11. На доход от первых торговых операций будущий бизнесмен втайне от брата купил «шестерку». Пока Байсаров служил в армии, она стояла в Кузьминском парке и, по его собственным словам, «наверное, там и заржавела».

12. Одной из самых крупных сделок Байсарова стала продажа части компании Sibir Energy. Он приобрел ее в кризисный 2008 год, а продал в 2010-м государственной компании «Газпром нефть». Сумма сделки — 740 млн долларов. 13. Первые крупные инвестиции в добывающем секторе Руслан Байсаров сделал в развитие угольной промышленности. В 2011 году он основал «Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию» (ТЭПК), в которой до недавнего времени был генеральным директором. В 2013 году компания занялась разработкой Элегестского месторождения, которое находится на территории республики Тыва. Его запасы оцениваются более чем в 850 млн тонн угля. 14. Чтобы транспортировать добываемый уголь, необходимо создать железнодорожную ветку Элегест — Кызыл — Курагино. Для реализации проекта бизнесмен основал АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» и подписал с ОАО «РЖД» договор на строительство 410-километрового участка железной дороги, который пройдет по 127 мостам и 8 тоннелям. После завершения строительства, которое запланировано на 2023 год, по этой ветке пойдут и пассажирские поезда.

15. В 2016 году Руслан Байсаров стал основным акционером ГК «СК Мост», которая прокладывает тоннели, железнодорожные и автомобильные дороги, а также строит грандиозные по сложности и размеру мосты.



В числе реализованных проектов: реконструкция Рокского тоннеля на Транскавказской магистрали (автодорожный тоннель через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале под горой Сохс между Северной и Южной Осетией — единственная круглогодичная дорога, связывающая напрямую Россию и Южную Осетию);

системообразующие объекты арктического порта Сабетта на Ямале;

вантовый мост на острове Русском (изображен на купюре номиналом 2 тыс. рублей) и многие другие. 16. Еще один реализованный проект ГК «СК Мост» — первый автомобильный мостовой переход, который соединил российский и китайский берега Амура. Конструкция уже прошла тестовые испытания. После открытия в апреле 2020 года мост Благовещенск — Хэйхэ будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и повышению товарооборота между Россией и Китаем.

17. ГК «СК Мост» ведет работы по переустройству железнодорожного полотна на Сахалине. Прежде поезда на острове ходили по старой колее, но эти пути сильно устарели и стали представлять собой препятствие для развития железнодорожной отрасли в регионе. 18. В начале 2000-х Руслан Байсаров приобрел и развил один из первых в стране процессинговых центров по обработке информации при совершении платежных операций. Система собирала и предоставляла данные о месте и дате заправки транспортного средства из автомобильного парка, количестве преодоленных километров, дате и месте мойки машины. Этот проект позволил многим организациям с большими автопарками повысить эффективность в части расходов на транспортное обслуживание. 19. При строительстве московского метро специалисты компании Байсарова одними из первых в России применили технологию по проходке двухпутных тоннелей с помощью так называемых щитов — тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

20. В декабре 2019 года специалисты ГК «СК Мост» провели уникальную операцию по спуску в котлован станции метро «Текстильщики» уже собранного щита весом 830 тонн и диаметром 10,6 метра — такая технология позволяет значительно ускорить темпы строительства. Стандартный метод заключается в спуске щитов под землю по частям и сборке перед началом проходки непосредственно в котловане. 21. Байсаров участвует в развитии российской электронной торговли. В 2016 году он выдал заем основателю компании PimPay, которую спустя два года отраслевые эксперты признали одним из самых многообещающих стартапов. Сегодня площадка сотрудничает со многими службами доставки, ежегодно обслуживая более 13 млн заказов. 22. Несмотря на свой статус, Руслан Байсаров уделяет время образованию. В 2001 году он получил степень магистра по социологии в МГУ, в 2018-м стал кандидатом технических наук в НИТУ «МИСиС». 23. В 90-е Байсаров открыл салон красоты в Центре международной торговли (ЦМТ). Там же появились ночной клуб, казино, парковка и один из первых в России японских ресторанов, принадлежащие бизнесмену. ЦМТ стал местом притяжения столичной тусовки. 24. В молодости Руслан Байсаров познакомился и сдружился с Федором Бондарчуком. Их дружба продолжается и по сей день.

25. Бизнесмен состоял в семейных отношениях с российской певицей Кристиной Орбакайте. Пара заключила мусульманский союз по традициям ислама, у них родился сын Дени. 26. Руслан Байсаров — отец четырех сыновей и двух дочерей. 27. Байсаров лично участвует в воспитании своих детей. После разрыва отношений с Кристиной Орбакайте остро встал вопрос, с кем будет жить их сын. Судебные разбирательства привели стороны к мирному соглашению, по которому мальчик получил право выбирать, у кого жить. В итоге Дени попеременно оставался у каждого из родителей. 28. Дени Байсаров, старший сын и наследник бизнесмена, получил музыкальное образование, окончил бакалавриат и поступил в магистратуру одного из лондонских вузов.