Краснодарцев пригласили на защиту проектов выпускников «Школы молодого предпринимателя»

Руководитель «Школы молодого предпринимателя» Кристина Сильченко сообщила, что все желающие смогут прийти на защиту бизнес-проектов финалистов «Школы молодого предпринимателя».

Сильченко рассказала, что на защите проектов можно будет узнать, на что обращают внимание наставники, при каких условиях они готовы инвестировать в стартап, как будет строиться работа наставника и наставляемого и многое другое. Также на мероприятии расскажут о результатах, которые ставит школа для того, чтобы начинающие предприниматели добивались поставленных целей и успешно строили бизнес в регионе.

Мероприятие состоится 14 декабря в 10:00 в коворкинг-центре «Место действия» на улице Трамвайной, 2/6.

«Школа молодого предпринимателя» — это бесплатная господдержка для молодых бизнесменов. В 2019 году заявки на участие в проекте подали более 600 молодых людей из Краснодарского края, 350 из них прошли обучение. Среди учеников выбрали 15 финалистов, они получат наставника и вместе с ним будут два месяца работать над своим бизнес-проектом.

Узнать, где можно увидеть проекты выпускников школы, и уточнить подробности о проекте можно по телефону Центра поддержки предпринимательства: 8-800-707-07-11.

Как писали Юга.ру, деловая сессия «Мой Бизнес: встречи по делу» прошла в Краснодаре 2 декабря. На ней бизнесменам рассказали, какую поддержку они могут получить от государства.