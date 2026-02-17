В России в школьную программу включат «обучение служением». Что это за предмет?

С сентября в обязательную школьную программу для старшеклассников включат «Обучение служением. Первые»

17 февраля «РБК» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова сообщил, что с сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». Ученики 10-11-х классов будет решать «социальные задачи некоммерческих организаций, госструктур и социального бизнеса».

По словам министра, программа направлена на развитие практических навыков школьников и их профессиональное самоопределение.

По данным «РБК», по программе «Обучение служением» школьники из Нижнего Новгорода помогли пожилым людям освоить работу смартфонов, а десятиклассницы школы Ханты-Мансийска создали блокнот с биографиями местных жителей, которые стали участниками СВО.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал СМИ, что за успешную реализацию проектов участники получают до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Их можно использовать, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ, при получении грантов, стипендий и трудоустройстве. В зависимости от вуза за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября 2026 года дисциплина о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации появится в программе для 5-х, 6-х и 7-х классов.

