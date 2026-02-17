«Прорвалось летнее тепло». В Краснодарском крае зафиксировали температурные рекорды

Краснодарский край, Крым

17 февраля синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что на юг России «прорвалось летнее тепло» — активный балканский циклон принес массы хорошо прогретого воздуха из Средиземноморья и Северной Африки. В связи с этим днем воздух сильно прогрелся.

По данным синоптика, 16 февраля температурные рекорды зафиксировали в Крыму, на Кубани, Ставрополье, в Ростовской и Волгоградской областях, в Северной Осетии, Дагестане и Калмыкии.

Михаил Леус рассказал, что местами столбик термометра превысил отметку в 20 °С. Так, в Ставрополе максимум составил 21,2 °С, что на 4,6° выше, чем было в этот день 10 лет назад. В Кисловодске температура достигла отметки в 24 °С, превысив на 2,6 °С рекорд 2016 года.

Самый высокий рекорд установили во Владикавказе, где термометр показал 26,2 °С. Это на 6,5° выше достижения 2016 года и новый максимум февраля.

Также высокие температуры зафиксировали в Армавире и Ялте.

Синоптик отметил, что летняя погода на юге России была кратковременной. Уже 17 февраля холодный атмосферный фронт принес дожди и снизил дневной прогрев. В среду и в четверг, 18 и 19 февраля,  температура в регионах продолжит снижаться. Однако в Краснодарском крае и Крыму в среду вновь потеплеет, но до рекордных отметок температура не дотянется.

Как писали Юга.ру, первая сильная магнитная буря 2026 года длилась около 42 часов.

