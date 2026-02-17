Узник Азкабана. В Краснодаре в кино под другим названием покажут третьего «Гарри Поттера»

В Краснодаре в кино будут показывать третью часть франшизы о мальчике-волшебнике (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 19 февраля в кино будут показывать фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» под другим названием — «Размазня».

«Неошибка! Так видят его в первый раз. Волшебник! Во второй. Размазня! В третий раз уже не отвертишься. Он — узник своих решений. Размазня и узник — азы понимания», — говорится в описании к фильму.