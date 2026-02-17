Узник Азкабана. В Краснодаре в кино под другим названием покажут третьего «Гарри Поттера»

В Краснодаре в кино будут показывать третью часть франшизы о мальчике-волшебнике (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 19 февраля в кино будут показывать фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» под другим названием — «Размазня».

«Неошибка! Так видят его в первый раз. Волшебник! Во второй. Размазня! В третий раз уже не отвертишься. Он — узник своих решений. Размазня и узник — азы понимания», — говорится в описании к фильму.

Третья часть знаменитой франшизы об избранном мальчике начинается с тревожной новости: из волшебной тюрьмы Азкабан сбежал опасный преступник Сириус Блэк. Его считают правой рукой Волан-де-Морта и виновным в убийстве родителей Гарри. Все уверены, что Блэк охотится за главным героем, поэтому школу начинают охранять мрачные существа — дементоры, высасывающие из людей все счастливые воспоминания.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают «Сумерки». В расписании фильм нужно искать под другим названием — «Семейное».

