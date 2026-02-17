В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами. Кем еще?

  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

Власти Ростовской области ввели новые ограничения для трудоустройства мигрантов

12 февраля на сайте правовой информации Ростовской области опубликовали указ губернатора региона Юрия Слюсаря. Согласно документу, иностранным гражданам запретят трудиться в некоторых сферах.

С 1 марта работодатели Дона не смогут нанимать мигрантов в фитнес-центры и на производства драгоценных металлов. С 1 апреля иностранцам нельзя будет работать курьерами, торговать продуктами, напитками и табачными изделиями.

Также под запрет попала работа в сухопутном и трубопроводном транспорте.

Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае мигрантам запретили работать на стройках.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов.

