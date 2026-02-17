В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами. Кем еще?

12 февраля на сайте правовой информации Ростовской области опубликовали указ губернатора региона Юрия Слюсаря. Согласно документу, иностранным гражданам запретят трудиться в некоторых сферах.

С 1 марта работодатели Дона не смогут нанимать мигрантов в фитнес-центры и на производства драгоценных металлов. С 1 апреля иностранцам нельзя будет работать курьерами, торговать продуктами, напитками и табачными изделиями.

Также под запрет попала работа в сухопутном и трубопроводном транспорте.

Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае мигрантам запретили работать на стройках.