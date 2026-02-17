В Анапе бесплатно покажут фильм о птицах и их клювах. Где и когда?

Авторы сценария и режиссеры — член Гильдии неигрового кино Михаил Родионов и член Союза кинематографистов Надежда Дорофеева. Фильм 2021 года подробно рассказывает о птицах и их клювах и о том, как пернатые приспособились жить в различных условиях.

Телеграм-канал «Сети, сито, лопата», координирующий очистку мазута на Бугазской косе, анонсировал на 22 февраля показ научного фильма «Карнавал клювов». Он пройдет в Анапе.

Перед фильмом состоится лекция фотографа и путешественника Алексея Школьного. Он расскажет о главных героях картины и о том, как их жизнь связана с Анапой.

Показ состоится 22 февраля в 16:00 в Анапе в экоцентре «Чисто Жизнь» на улице Владимирской, 40. Вход свободный. Приглашаются все желающие.