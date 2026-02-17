Пыльная буря из Сахары накрыла Краснодарский край. Жители заметили разводы на машинах, окнах и одежде

Жители Краснодарского края жалуются на пыльную дымку в воздухе. Буря пришла на Кубань из Африки

16 февраля телеграм-канал «Краснодарский край» сообщил , что жители кубанской столицы заметили в воздухе пыльную завесу, а на одежде и машинах — осевший желтый слой. Это последствия от бурь в Сахаре и на Аравийском полуострове.

По данным эколога Вениамина Голубченко, пыль достигает наш регион почти ежегодно, а порой и несколько раз в год. Эксперт заявил, что какой-либо опасности это не несет.

По данным Голубченко, 17 февраля пыльные массы начнут покидать территорию Краснодарского края, однако Краснодар, Сочи, Туапсе и Геленджик еще некоторое время останутся под их влиянием.

Данные мониторинга атмосферных аэрозолей от Elichens подтверждают: над югом России движется пылевой шлейф. Визуализация сервиса показывает траекторию его перемещения — из Северной Африки через Турцию и далее в сторону российских регионов.