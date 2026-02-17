В Новороссийске больше 21 тыс. человек остались без воды

Краснодарский край

Новороссийские коммунальщики борются с прорывами на двух улицах сразу

17 февраля «Водоканал» Новороссийска сообщил, что сразу две аварии на сетях оставили без холодной воды больше 21 тыс. горожан.

Первую неисправность обнаружили на пересечении улиц Видова и Тобольской. Там вышла из строя запорная арматура. Чтобы провести ремонт, специалисты перекрыли воду в зонах №7 и 3 «б». Под отключение попали около 6 тыс. 550 человек.

На перекрестке улиц Волгоградской и Дзержинского тоже пришлось экстренно ограничивать подачу воды из-за неисправности арматуры. Без воды осталась зона №27, где прописано почти 15 тыс. жителей.

Коммунальщики уточнили, что на время ремонта организуют подвоз воды — цистерны направят по заявкам жителей. В «Водоканале» обещают аварию на Видова и Тобольской устранить к 18:00, вторую на Волгоградской и Дзержинского — к 17:00. Как только ремонт закончат, воду сразу включат.

Как писали Юга.ру, жители Кавминвод шестые сутки живут без воды из-за прорыва на водоводе.

