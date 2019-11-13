«Успех любого бизнеса определяет его репутация». Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
В январе 2020 года Банку ЗЕНИТ Сочи исполняется 30 лет.
Журналист Юга.ру поговорил с председателем правления банка Игорем Сосиным об итогах работы и о том, какие перемены ждут в ближайшем будущем банк и его клиентов.
Каких принципов придерживается банк и что помогает вам добиваться хороших результатов на рынке?
— Во многом успех любого бизнеса, тем более банковского, зависит от его репутации. С момента своего создания Банк ЗЕНИТ Сочи определил главные принципы своей деятельности — активная работа с реальным сектором экономики и полный отказ от высокорискованных операций. Вот уже почти 30 лет руководство банка строит бизнес на принципах честности и ответственности, что позволило пережить не один банковский кризис, при этом развиваться и добиваться высоких финансовых результатов.
Кроме того, с 2007 года наш банк входит в состав федеральной банковской группы ЗЕНИТ — уверен, это повышает надежность нашего регионального банка в глазах клиентов. Банк ЗЕНИТ входит в основные списки финансово устойчивых банков, подготовленные Центробанком и правительством России, а также обладает высокими рейтингами международных рейтинговых агентств.
Как вы оцениваете прошедшие годы работы банка?
— Мы прошли огромный путь, за который нам не стыдно! За каждой новой датой — колоссальная работа всего коллектива. Мы очень ответственно подходим к каждому новому этапу развития банка. Это ответственность перед клиентами, перед сотрудниками, и конечно, финансовая ответственность перед акционерами.
Банковская группа ЗЕНИТ была образована в 2005 году. В 2007 году в нее вошли «Липецккомбанк» и «Сочигазпромбанк», который позже был переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи.
По данным на октябрь 2019 года, активы Банка ЗЕНИТ Сочи составляют 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — 131,9 млн рублей. Контрольный пакет акций Банка ЗЕНИТ принадлежит ПАО «Татнефть».
В июле СМИ сообщали, что Банк ЗЕНИТ Сочи интегрируется с Банком ЗЕНИТ. С чем это связано? Какой экономический эффект вы ожидаете получить для банка и для клиентов?
— По оценкам наших специалистов, эффект от объединения дочерних структур под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» составит 1,5 млрд рублей ежегодно. Мы ожидаем, что внедрение технологических решений, развитие цифровых каналов обслуживания и оптимизация инфраструктуры IT-платформ помогут снизить издержки и повысить эффективность работы и скорости операций.
Каким был 2017 год для Банка ЗЕНИТ Сочи:
Цифровая трансформация бизнеса требует от банков колоссальных вложений, и дочерним банкам в этой гонке непросто успеть за рынком. Объединение в крупного игрока с федеральной сетью — это наш шанс стать лучшей версией себя, технологичным банком, с которым легко и удобно решать финансовые задачи. Наибольший эффект от трансформации ощутят в первую очередь наши клиенты.
Как изменится доля ПАО «Татнефть» в Банке ЗЕНИТ, учитывая запланированный процесс трансформации бизнеса?
— Никак не изменится. «Татнефть» продолжит быть контролирующим акционером банка, как и до слияния. Именно она проводит активную политику в отношении развития банковской группы. Поэтапный процесс интеграции под слоганом «Надежность на общем основании» был запущен в сентябре 2018 года. Интеграция банков ЗЕНИТ и ЗЕНИТ Сочи произойдет в рамках реализации трехлетней стратегии во втором квартале 2020 года.
Территория присутствия Банка ЗЕНИТ Сочи — Краснодарский край, а именно — Сочи, Анапа и Краснодар. Здесь работают 5 банковских офисов и 13 банкоматов.
Какие перемены будут особенно заметны для клиентов?
— За годы своей работы мы завоевали существенную долю рынка Краснодарского края. Все это время мы выполняли свои задачи и ставили новые цели, руководствуясь исключительно интересами наших клиентов. Когда ЗЕНИТ Сочи станет частью универсального банка, они получат разветвленную сеть, единые стандарты обслуживания и профессиональную команду. Один из этапов интеграции — переход на единую IT-платформу, что сделает весь процесс работы быстрее и удобнее для клиента.
Какие локальные перемены ожидаются в банке в процессе интеграции?
— Перемен будет много, они коснутся и меня в том числе. Я перехожу с должности председателя правления АО «Банк ЗЕНИТ Сочи» на должность председателя Совета директоров. Это поможет более эффективно провести процедуру интеграции банка, а я смогу координировать работу с непосредственным руководством в головном офисе в Москве. Так будет гораздо легче поэтапно решать задачи и достигать поставленных целей, а также курировать все возникающие вопросы между коллективом Банка ЗЕНИТ Сочи и руководством Банка ЗЕНИТ в Москве.
Банк продолжит исполнять свои обязательства четко и своевременно. А в канун своего дня рождения по доброй традиции окажет финансовую помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детским дошкольным и школьным учреждениям.
Какие нововведения ждут банк в 2020 году?
— Все договоры продолжат действовать на тех же условиях. Тарифная политика будет соответствовать лучшим рыночным предложениям как по ценовым характеристикам, так и по наполнению продуктов. После завершения интеграции Банка ЗЕНИТ Сочи офисы будут работать под брендом «Банк ЗЕНИТ». Мы планируем максимально подробно и аргументированно рассказывать клиентам обо всех структурных изменениях и проводить консультации.
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Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
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