В январе 2020 года Банку ЗЕНИТ Сочи исполняется 30 лет. Журналист Юга.ру поговорил с председателем правления банка Игорем Сосиным об итогах работы и о том, какие перемены ждут в ближайшем будущем банк и его клиентов.

Каких принципов придерживается банк и что помогает вам добиваться хороших результатов на рынке? — Во многом успех любого бизнеса, тем более банковского, зависит от его репутации. С момента своего создания Банк ЗЕНИТ Сочи определил главные принципы своей деятельности — активная работа с реальным сектором экономики и полный отказ от высокорискованных операций. Вот уже почти 30 лет руководство банка строит бизнес на принципах честности и ответственности, что позволило пережить не один банковский кризис, при этом развиваться и добиваться высоких финансовых результатов. Кроме того, с 2007 года наш банк входит в состав федеральной банковской группы ЗЕНИТ — уверен, это повышает надежность нашего регионального банка в глазах клиентов. Банк ЗЕНИТ входит в основные списки финансово устойчивых банков, подготовленные Центробанком и правительством России, а также обладает высокими рейтингами международных рейтинговых агентств.

Как вы оцениваете прошедшие годы работы банка? — Мы прошли огромный путь, за который нам не стыдно! За каждой новой датой — колоссальная работа всего коллектива. Мы очень ответственно подходим к каждому новому этапу развития банка. Это ответственность перед клиентами, перед сотрудниками, и конечно, финансовая ответственность перед акционерами. Банковская группа ЗЕНИТ была образована в 2005 году. В 2007 году в нее вошли «Липецккомбанк» и «Сочигазпромбанк», который позже был переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи.



По данным на октябрь 2019 года, активы Банка ЗЕНИТ Сочи составляют 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — 131,9 млн рублей. Контрольный пакет акций Банка ЗЕНИТ принадлежит ПАО «Татнефть».

В июле СМИ сообщали, что Банк ЗЕНИТ Сочи интегрируется с Банком ЗЕНИТ. С чем это связано? Какой экономический эффект вы ожидаете получить для банка и для клиентов? — По оценкам наших специалистов, эффект от объединения дочерних структур под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» составит 1,5 млрд рублей ежегодно. Мы ожидаем, что внедрение технологических решений, развитие цифровых каналов обслуживания и оптимизация инфраструктуры IT-платформ помогут снизить издержки и повысить эффективность работы и скорости операций.

Каким был 2017 год для Банка ЗЕНИТ Сочи: Интервью с Игорем Сосиным

Цифровая трансформация бизнеса требует от банков колоссальных вложений, и дочерним банкам в этой гонке непросто успеть за рынком. Объединение в крупного игрока с федеральной сетью — это наш шанс стать лучшей версией себя, технологичным банком, с которым легко и удобно решать финансовые задачи. Наибольший эффект от трансформации ощутят в первую очередь наши клиенты.

Как изменится доля ПАО «Татнефть» в Банке ЗЕНИТ, учитывая запланированный процесс трансформации бизнеса? — Никак не изменится. «Татнефть» продолжит быть контролирующим акционером банка, как и до слияния. Именно она проводит активную политику в отношении развития банковской группы. Поэтапный процесс интеграции под слоганом «Надежность на общем основании» был запущен в сентябре 2018 года. Интеграция банков ЗЕНИТ и ЗЕНИТ Сочи произойдет в рамках реализации трехлетней стратегии во втором квартале 2020 года. Территория присутствия Банка ЗЕНИТ Сочи — Краснодарский край, а именно — Сочи, Анапа и Краснодар. Здесь работают 5 банковских офисов и 13 банкоматов.