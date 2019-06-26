Госконтракты могут стать для компаний-исполнителей хорошим и стабильным доходом, но не все готовы работать с постоплатой. Останавливает либо отсутствие собственных оборотных средств на исполнение контракта, либо нежелание их тратить. Юга.ру вместе с онлайн-сервисом Fintender.ru рассказывают, как исполнителям покрыть расходы не из собственного кармана, почему самый простой вариант — взять кредит на исполнение контракта и как это сделать быстро и из любой точки мира.

Fintender.ru — онлайн-сервис Совкомбанка, где участники закупок и сопровождающие их агенты могут оформить необходимые финансовые продукты.

1. Взять кредит на исполнение государственного контракта

Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ. Кредит на исполнение контракта — отдельный банковский продукт с более выгодными для компаний-исполнителей условиями. Они значительно отличаются от условий по потребительским кредитам или займам для бизнеса. Кредит на исполнение контракта выдается под конкретные цели, риски для банка здесь минимальны, поэтому ставки меньше и получить одобрение проще. Описываем преимущества кредита на госконтракт на примере сервиса Fintender.ru: кредит можно получить без финансового обеспечения (залог не нужен);

можно взять кредит на большую сумму, что дает возможность исполнять крупные контракты (на Fintender.ru можно получить до 100 млн рублей на эти цели);

решение о предоставлении кредита принимается за один день;

не надо никуда ходить — процедура получения кредита происходит онлайн, на Fintender.ru есть полноценный электронный документооборот. Такой кредит можно оформить на сумму, не превышающую 70% стоимости контракта. Банк открывает кредитную линию на срок до 1 года, и компания может использовать средства полностью или выбирать траншами по мере необходимости.

5,2% — средняя ставка по кредитам на исполнение контракта

6,3% — средняя комиссия за открытие кредитной линии

6 месяцев — средний срок, на который такие кредиты берут



*данные сервиса Fintender.ru. Точные условия рассчитываются банком индивидуально в каждом конкретном случае

Рассмотрим пример: У вас своя молочная ферма, и вы решили принять участие в тендере на поставку молочной продукции в муниципальный санаторий. Стоимость контракта — 10 млн рублей, он рассчитан на год. Произведя расчеты, вы понимаете, что потребуются дополнительные деньги: на закупку молока с соседних ферм (производимой вами продукции не хватит), на покупку дополнительного оборудования, на оплату работы сотрудников и найм еще нескольких человек в связи с расширением производства. Тратить оборотные средства вы не готовы, поэтому берете кредит. Максимальная сумма — 70% от стоимости контракта, то есть 7 млн рублей. заполняете заявку на сайте Fintender.ru (вам понадобятся качественные фото или сканы требуемых документов, также для банка важна прозрачная отчетность);

открываете расчетный счет (заявку на открытие можно также подать через Fintender.ru);

оплачиваете единоразовую комиссию за открытие кредитной линии (рассчитывается индивидуально);

обеспечиваете ежемесячную оплату процента по кредиту;

получаете деньги от банка на расчетный счет, используете эти средства для расширения производства;

заказчик оплачивает каждую партию поставленного товара в течение 30 дней с даты поставки. Эта сумма идет в счет погашения кредита (процент по кредиту за год — около 350 тыс. рублей, рассчитывается индивидуально). В итоге за год ваша компания вырастает в полтора раза, оборотные средства на это практически не тратились, ваши вложения — минимальны.

Светлана Смирнова директор по продуктам и технологиям корпоративного блока Совкомбанка

— Финансирование исполнения госконтракта — актуальная тема и для новичков в закупках, и для опытных поставщиков, которые хотят выйти на новый уровень и получить крупные контракты. Заказчики требовательны к исполнителям и не всегда готовы рисковать, перечисляя аванс или оплату без конкретного результата. Поэтому исполнителю часто необходимы серьезные средства. Не стоит бояться участвовать в госзакупках, но важно адекватно оценивать свои возможности и использовать технологичные финансовые продукты. Совкомбанк предоставляет их через Fintender.ru и дает возможность получить кредиты и банковские гарантии онлайн за короткий срок.

2. Попросить аванс у заказчика

Можно договориться с заказчиком, что он выплатит часть денег до начала выполнения обязательств по госконтракту. Это будет авансирование, то есть частичная предоплата. Будет ли аванс предусмотрен условиями соглашения, зависит от заказчика: по закону, это его добровольное решение, а не обязанность. В большинстве случаев авансирование не предусматривается. По 44-ФЗ (закон о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд) аванс может составлять до 100%, но на очень ограниченное количество предметов контракта (подписка на печатные издания, обучение сотрудников, проведение госэкспертизы, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, путевок, договоры страхования). От 30 до 80% может составлять аванс за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. До 30% заказчик готов заплатить за строительство и ремонт находящихся в госсобственности объектов капстроительства. При этом размер обеспечения исполнения контракта связан с размером аванса: если аванс превышает 30% НМЦК (начальная максимальная цена контракта), размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. С 223-ФЗ (закон о закупках отдельными видами юрлиц) ситуация аналогичная — каких-либо норм, непосредственно относящихся к правилам авансирования исполнения договоров, нет. В законах есть лишь норма, согласно которой заказчик обязан прописывать в документации решение об осуществлении авансирования. Также там должен быть указан размер предварительной оплаты и срок такой выплаты.

3. Найти инвестора

Можно найти инвестора напрямую — спросить знакомых или воспользоваться услугами компаний по инвестированию тендеров. Существуют специализированные краудлендинговые онлайн-платформы, предлагающие такие услуги. Инвесторам это выгодно: госзаказчики — платежеспособные контрагенты, а система закупок обеспечивает прозрачность. Однако инвесторы могут запросить довольно большой процент (иногда больше половины) от исполненного контракта. С инвестором заключается инвестиционный договор, в котором прописывают обязанности сторон и условия финансирования. Реализация их со стороны заказчика (им выступает исполнитель контракта, а инвестор в договоре — вкладчик) может включать, например, предоставление отчетов о реализации проекта, привлечение необходимых лиц. А со стороны вкладчика — передачу денежных средств.

4. Получить господдержку

В российских регионах есть краевые и областные фонды и центры, которые не только помогают предпринимателям консультациями, но и оказывают финансовую поддержку. В основном они ориентированы на субсидии для малого и среднего бизнеса и микрозаймы для развития предприятий, также выдают поручительства. Последний пункт и может помочь в госзакупках — в случае нехватки у компании залоговой базы для получения кредита. На Кубани, к примеру, такую помощь предоставляет краевой фонд развития бизнеса и фонд микрофинансирования. На поручительство компания может претендовать при определенных условиях, среди которых регистрация бизнеса и минимум полгода работы на территории региона, хорошая кредитная история и отсутствие налоговой задолженности.