Помощь с госзакупками. Что такое банковская гарантия, кому она нужна и как ее получить

Для предпринимателей участие в госзакупках может стать источником стабильного дохода и даже точкой роста. Однако многие считают эту процедуру слишком сложной, в том числе потому, что финансовое обеспечение контракта может потребовать заморозки крупной суммы на долгий срок. Избежать этого поможет банковская гарантия. Портал Юга.ру вместе с сервисом Fintender.ru отвечает на основные вопросы о том, что представляет собой банковская гарантия, кому она может быть полезна и как ее получить.

Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить организатору закупки/торгов определенную денежную сумму, если договоренности по контракту были нарушены подрядчиком. От кредита гарантия отличается в первую очередь тем, что банк выдает не деньги, а гарантию, что заплатит сам, если контракт не будет исполнен.

Пример: У вас своя ферма, и вы выращиваете овощи. Хотите поставлять их в столовую местной администрации — такой конкурс она как раз организовала на сайте госзакупок. Вы участвуете в торгах и побеждаете. Но для того, чтобы заключить контракт, вам, согласно закону, необходима банковская гарантия. Почему? Администрация должна быть уверена, что все условия контракта будут выполнены. Вы получаете гарантию, и если вдруг не сможете обеспечить поставки вовремя или в полном объеме, банк выплатит администрации сумму гарантии. Но важно помнить, что через какое-то время вам также придется возместить банку эту сумму. В этой цепочке вы являетесь принципалом (исполнителем), администрация — бенефициаром (заказчиком), банк — гарантом. Именно так в договоре гарантии прописаны стороны. Предположим, сумма контракта — 1 млн рублей, а овощи вы должны поставить в течение 30 дней. Обеспечение контракта составит 5-30% — от 50 до 300 тыс. рублей. Эту сумму вы будете обязаны заморозить с момента подписания контракта до момента исполнения обязательств — вы поставляете овощи, а заказчик выплачивает вам деньги в течение условных 20 дней. То есть 300 тыс. рублей могут оказаться заморожены на 50 дней. Это особенно ощутимо, если вы участвуете сразу в нескольких торгах. Банковская гарантия заменяет такую схему с «живыми» деньгами.

У меня есть свой бизнес, и я слышал о банковской гарантии. В чем ее выгода для меня?



Владельцу бизнеса банковская гарантия поможет избежать изъятия средств из оборота. Заплатить нужно будет лишь комиссию, которую банк берет за принимаемые на себя обязательства. При этом она в разы меньше, чем проценты по кредиту (средний процент на рынке для гарантии на 1 млн рублей — около 4% на срок 90-365 дней). Комиссия платится разово, при получении гарантии.

В 2018 году Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству выданных банковских гарантий: компании — участники госзакупок получили 23,3 тыс. таких гарантий. По оценке сервиса Fintender.ru, за прошедший год в рамках госзакупок России было выдано более 700 тыс. гарантий. Больше 147 тыс. из них пришлось на Совкомбанк, при этом подавляющее большинство этих гарантий было выдано через Fintender.ru.



По сравнению с 2017 годом рынок вырос на 8,5%.

В каких случаях мне поможет банковская гарантия, если я хочу участвовать в госзакупках?



Федеральный закон № 44, который вступил в силу в 2013 году, сделал банковскую гарантию обязательным условием при заключении госконтракта. У аукционов существует обеспечение заявки (варьируется обычно от 0,5 до 5% от начальной, максимальной, цены контракта) и обеспечение исполнения контракта (от 5 до 30%) — суммы, которые заказчик устанавливает до проведения торгов. На эти суммы вы и можете оформить банковскую гарантию, чтобы не перечислять на расчетный счет заказчика «живые» деньги. Это относится и к 223-ФЗ.

Fintender.ru — онлайн-сервис Совкомбанка, где участники закупок и сопровождающие их агенты могут оформить необходимые финансовые продукты.

Кто может получить банковскую гарантию?



На гарантию может претендовать компания, которая существует минимум полгода, имеет активные денежные обороты. Список банков, которые имеют право их выдавать, регулярно публикует Минфин. Сейчас в нем числится 254 банка. Основные отличия их предложений — лимиты по сумме, стоимость, срок, варианты обеспечения и скорость обработки заявки. Эти параметры зависят от конкретных контрактов.



С помощью онлайн-сервиса Fintender.ru можно за один день получить банковскую гарантию до 200 млн рублей сроком до 1500 дней для разных целей:

— на участие в закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Банк ручается выплатить заказчику сумму гарантии, если поставщик, признанный победителем в конкурсе, откажется от оказания услуг или поставки товаров;

— на возврат аванса по договору госзакупки. Банк обязуется возместить заказчику сумму аванса, если контракт не будет исполнен или будет нарушен;

— на исполнение контракта. Банк ручается выплатить заказчику сумму гарантии, если сроки или качество исполнения контракта будут нарушены;

— коммерческие гарантии на исполнение контракта, оплату по договору, оказание услуг, возврат аванса, поставку товара, выполнение работ.

А если я постоянно в разъездах / нахожусь в другой стране / живу в маленьком населенном пункте, где нет банков?



На Fintender.ru банковскую гарантию можно оформить дистанционно, то есть без визита в банк. Достаточно иметь электронно-цифровую подпись и оформить заявку в личном кабинете. Если вы подали полный пакет документов, банк выпустит гарантию в тот же день. Чтобы ее получить, не нужен залог, поручительство и даже расчетный счет.

На что обращают внимание при выдаче гарантии и могут ли мне отказать?



Когда банк принимает решение о выдаче гарантии, он учитывает

— финансовое состояние вашего предприятия;

— качество проекта и перспективу развития бизнеса;

— ваше положение на рынке и состояние отрасли, в которой вы работаете;

— вашу кредитную историю и деловую репутацию;

— наличие обеспечения.



Если банк, изучив эти критерии, оценит вашу компанию как способную выполнить все условия контракта, решение по гарантии будет положительным.

Сколько денег получит мой бенефициар, если у меня возникнут проблемы, и что буду должен банку я?



Сумма, которую получит бенефициар, прописана в форме банковской гарантии. Там же прописан срок, в который банк обязан выплатить вашему заказчику деньги. Принимая гарантию, он соглашается с этими условиями. Вы же, в свою очередь, должны будете возместить эти средства банку в установленные договором сроки. При неуплате вовремя начнут начислять проценты за просрочку. Поэтому при выборе банка уточните размер штрафных санкций или процентной ставки по задолженности на случай неисполнения обязанностей по контракту с бенефициаром.



Если все условия договора будут выполнены, то никаких дополнительных обязательств перед банком у вас не будет.

Чтобы подать заявку на банковскую гарантию через Fintender.ru, нужно получить электронно-цифровую подпись, зарегистрироваться на сайте и завести заявку под конкретный контракт (лот/извещение на сайте Единой информационной системы). Необходимо указать данные о компании в анкете и приложить фото- или скан-копии уставных документов.



Процесс заполнения заявок максимально автоматизирован благодаря интеграции с внешними источниками: к примеру, вы просто указываете номер извещения из Единой информационной системы, где подавали заявку на тендер, а система заполнит остальные данные сама. Для тех, кто уже оформлял заявки на сайте, все будет еще быстрее: Fintender.ru хранит актуальное электронное досье клиента и данные анкеты.



Вся коммуникация по сделкам ведется онлайн, через встроенный чат. А для сокращения времени обработки заявок в ней участвует бот с искусственным интеллектом, который постоянно обучается, используя данные о других сделках клиента.

Светлана Смирнова директор по продуктам и технологиям корпоративного блока Совкомбанка