Мисселинг и другие подводные камни высокодоходных инвестиций

Высокий процентный доход по некоторым финансовым инструментам привлекает к ним повышенное внимание потребителей. Но, как часто выясняется впоследствии, о некоторых деталях менеджеры по продажам могут не рассказывать.

Потребителей банковских, страховых или инвестиционных продуктов порой вводят в заблуждение тем, что умалчивают об определенных условиях. Естественно, в договоре все они прописаны, но менеджер не акцентирует на них внимание и не раскрывает все тонкости договора, если не задавать ему прямых вопросов. Многие клиенты невнимательны к деталям при заключении договоров, не изучают детально предлагаемые к подписанию документы и готовы «верить на слово» сотрудникам финансовых компаний.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) Продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент. ИСЖ позволяет получить доход за счет инвестирования части внесенных денег в различные финансовые активы. Их предлагает страховщик, это могут быть облигации, акции или драгметаллы. При наступлении страхового случая по стандартным рискам возмещается внесенный страховой взнос с инвестиционным доходом, рассчитанным на дату наступления страхового события. Основной канал продаж ИСЖ — банки. При оформлении этой услуги может встретиться такое явление, как мисселинг. Жертвами мисселинга чаще становятся те клиенты, которые хотят разместить денежные средства во вклад. Недобросовестные продавцы под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают им иные продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей их использования. Чаще всего граждане обнаруживают подмену, когда хотят досрочно вернуть размещенные сбережения. О чем вам могут не сказать:

Вложенные в ИСЖ средства не застрахованы АСВ, инструмент не является средством гарантированного дохода, невозможно вернуть сумму до истечения договора. Если выбранная инвестиционная стратегия «не сработала», клиент по истечении срока страхования получает только сумму так называемого гарантированного дохода, который, как правило, составляет не более 100% от внесенных страховых платежей.

Банковский вклад (или банковский депозит) Вклад — деньги, которые человек передает кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом. О чем вам могут не сказать:

В случае отзыва у банка лицензии АСВ вернет вам всю сумму ваших вкладов, но в общей сумме только до 1,4 млн рублей (включая проценты) на человека. Если в вашей семье отношения доверительны, вы можете сделать несколько вкладов: на себя, жену и родителей. Тогда по 1,4 млн рублей могут быть возвращены каждому вкладчику. Если таких близких родственников нет, можно сделать вклады в разных банках — это также защитит от потери денег. Облигации федерального займа ОФЗ-Н («народные» облигации)

Облигации — это ценные бумаги, по экономическому содержанию представляющие собой государственные долговые расписки. Номинал ОФЗ — сумма, которую инвестор одалживает государству на определенный срок. За пользование его деньгами владельцу ОФЗ регулярно выплачивают купонный доход. Это аналог процентной ставки по депозитному банковскому счету. Для народных облигаций предусмотрена одна форма — фиксированный доход, величина которого известна в момент покупки. Он может изменяться на протяжении срока действия ОФЗ, например ежегодно расти. Но первоначальный процент, сроки и размер увеличения установлены заранее. О чем вам могут не сказать:

Вложить совсем небольшую сумму в ОФЗ-Н не получится — минимальная сумма покупки пакета облигаций составит не менее 30 тыс. рублей. При операциях купли-продажи банки-агенты будут взимать с покупателя комиссионное вознаграждение, размер которого зависит от суммы сделки: к примеру, 1,5% — при сумме сделки до 50 тыс. рублей, 1% — от 50 до 300 тыс. рублей и 0,5% — от 300 тыс. рублей. Такие же комиссии будут взиматься с инвесторов в случае предъявления облигаций к досрочному выкупу. ОФЗ-Н нельзя продать на вторичном рынке, — например, своему знакомому. Куплей-продажей народных облигаций может заниматься только уполномоченный банк.

Накопительное страхование жизни По условиям страховых программ, клиенты регулярно пополняют свой страховой счет ранее оговоренной в договоре суммой. В течение всего срока действия договора клиент находится под защитой страховой компании. В случае наступления страхового случая — смерти или травмы клиента — страховщик обязуется сразу выплатить выгодоприобретателям (лицам, получающим страховку) денежную сумму в прописанном в полисе размере. В зависимости от того, на каких условиях заключался договор, выплачивается либо сумма, которую клиент накопил бы к моменту окончания срока действия полиса, либо сумма уже уплаченных взносов. О чем вам могут не сказать:

Инвестированные средства не защищены АСВ. Инструмент ориентирован на «игру вдолгую», что представляется не слишком эффективным вложением в условиях экономической турбулентности. После окончания срока действия полиса инвестор может вернуть сумму уплаченных взносов, если страховой случай так и не наступил. Однако страховщик может вычесть из этой суммы комиссию, если это оговаривается в договоре. При досрочном расторжении договора клиент часто получает только выкупную сумму (как правило, она составляет 70-90% внесенных средств).

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) ПИФы — инструмент для тех, кто не инвестирует на фондовом рынке самостоятельно. Они позволяют, имея изначально небольшую сумму, получать прибыль от целого портфеля ценных бумаг, которым управляет профессиональный менеджер. Чтобы начать инвестировать на фондовом рынке, достаточно купить пай фонда. Доходность фонда — прирост стоимости его пая в процентах с учетом комиссии управляющей компании. О чем вам могут не сказать:

ПИФы не гарантируют никакой доходности в будущем. Они могут уйти в минус при неблагоприятной рыночной конъюнктуре и показать отрицательную доходность. Кроме того, деятельность ПИФа строго регламентируется уставом. При общем падении рынка управляющей компании запрещено избавляться от падающих активов, потому что в уставе зафиксированы доли акций, составляющих индекс. Упомянем и дополнительные расходы, которые несет пайщик, сюда входят плата за вход и выход в размере 1-1,5% от суммы инвестиций, а также плата за управление активами фонда — 1-3% вне зависимости от доходности или потерь. В момент продажи (ценных бумаг) инвестор должен уплатить налог в размере 13% от прибыли. Кроме того, клиенты обычно не в курсе, куда реально фонд вкладывает деньги, так как соответствующую информацию управляющая компания предоставляет раз в квартал.

Обезличенные металлические счета (ОМС) ОМС — альтернатива стандартного депозита. Банки открывают виртуальные металлические счета, а в качестве валюты устанавливаются золото, серебро, платина. Учет движения ценностей осуществляют в граммах без индивидуальных признаков (номера и количества слитков, пробы, названия производителя и т.д.). Вкладчик не становится владельцем ценности в физическом эквиваленте, а покупает ее по курсу банка на момент сделки. Золото, серебро, платина начисляются в граммах на счета. О чем вам могут не сказать:

Превратить счет в реальный драгметалл возможно, но лишь после уплаты банку дополнительных комиссий. Коммерческие банки имеют право корректировать цены на драгоценные металлы в определенном диапазоне на свое усмотрение, поэтому в каждом отдельном банке стоимость одного и того же золота будет отличаться. Вклады в драгоценные металлы не попадают под гарантии системы страхования вкладчиков.

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Криптовалюты Криптовалюта — это цифровая валюта, которая полностью децентрализована. Нет единого центра, который бы проводил ее выпуск. Другими словами, это виртуальные цифровые деньги. Выпуск и функционирование криптовалюты осуществляется благодаря работе множества компьютеров по всему миру с установленной на них программой. Суть криптовалюты основывается на вычислении сложнейших математических алгоритмов, и именно компьютеры пользователей, подключенные к интернету, занимаются решением этой задачи. О чем вам могут не сказать:

Курс криптовалют очень нестабилен. Отсутствие контроля за проведением транзакций грозит тем, что, потеряв доступ к кошельку, хозяин навсегда потеряет и доступ ко всем хранящимся там средствам. Также есть угроза регулирования со стороны государства и правительственных органов, вплоть до полного запрета криптовалют. Скорость проведения операций невысока, это связано с обеспечением безопасности и сложным математическим устройством всей системы. С ростом количества добытых монет усложняется процесс майнинга, из-за чего падает рентабельность.

Кредитный потребительский кооператив Такой кооператив образуется, когда несколько физлиц или организаций создают юридическое лицо в целях оказания друг другу посильной финансовой помощи. Кооператив под хорошие проценты (но не превышающие 1,8 ключевой ставки Банка России — мегарегулятор следит за этим) привлекает пайщиков в целях аккумулирования денежных средств и выдает из них займы членам кооператива. Информация о кредитном потребительском кооперативе должна содержаться в государственном реестре КПК на сайте Банка России. О чем вам могут не сказать:

Возврат вложенных денег из кредитного потребительского кооператива не гарантирован, так как привлеченные КПК деньги не являются вкладом и не защищены АСВ. Чтобы инвестировать в КПК, нужно стать его пайщиком. В случае если кооператив по каким-либо объективным причинам не может вернуть взятые деньги, то можно лишь попытаться искать правды в суде.