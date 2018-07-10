Пять кубанских производителей на полках универсамов по всей стране

Свежая и качественная продукция, которая производится на Кубани, доступна и в других регионах благодаря партнерству производителей с федеральными ретейлерами. Юга.ру рассказывают, какие кубанские соки, молоко и мясную продукцию знают и любят от Санкт-Петербурга до Сибири.

Крупнейшие торговые сети стремятся увеличить в ассортименте долю товаров отечественного производства и отдают предпочтение локальным поставщикам. К примеру, в универсамах «Пятёрочка» в Южном федеральном округе более 30% представленной на полках продукции произведено под региональными брендами. Это позволяет ретейлеру сокращать логистические затраты и сроки поставки продуктов от цеха до стола покупателя, а также гарантировать стабильно высокое качество продукции — это один из главных способов завоевать доверие потребителей.

Местный бизнес в свою очередь стремится стать партнером сильного игрока. Большая компания, частный предприниматель или фермер могут увеличить объемы продаж, прибыль, а значит, и инвестиции в развитие производства. В выигрыше от этого оказываются все участники процесса, в том числе и экономика региона.

Один из удачных примеров — сотрудничество торговой сети «Пятёрочка» и «Кубанского молочника», чью продукцию можно найти не только в Краснодарском, но и Ставропольском крае, а также в Московской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской областях, в Северной Осетии и Крыму.

Есть и другие примеры, такие как кондитерская фабрика «Метрополис», «Орехпром», знакомый всем снеками из орехов и сухофруктов, а также «Агрокомплекс им. Ткачева», имеющий в своей структуре 40 предприятий различного аграрного профиля и производящий мясную и молочную продукцию. Все они реализуют свои продукты в том числе через магазины федеральных торговых сетей.

Достичь высоких результатов удалось не в последнюю очередь потому, что гарантирован большой объем сбыта продукции через федеральные торговые сети — вместе с их ростом увеличивается и присутствие компаний на рынках других регионов.

Конечно, стать партнером такой федеральной сети, как «Пятёрочка», непросто. Специалисты торговой сети проводят аудит производства и бизнес-процессов потенциальных поставщиков и заключают контракты только с теми, кто сможет выполнить требования по качеству и не будет завышать цены. Например, яблочный сок прямого отжима, который производят бренды, входящие в состав «Южной соковой компании», изготавливается из яблок, которые собирают и отправляют сначала в лабораторию, где их проверяют на кислотность и содержание сухих веществ. Затем фрукты попадают на переработку, где сначала проходят очистку, и уже после яблоки измельчают и прессуют. Получившийся сок проходит фильтрацию, пастеризацию и розлив в упаковки, после чего попадает на прилавки.