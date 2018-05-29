TeleTrade в Казахстане. Национальные особенности и корпоративные стандарты

TeleTrade присутствует в Азии уже 20 лет, сохраняя высокие стандарты сервиса и придерживаясь корпоративных ценностей. Директор по развитию ГК TeleTrade в Казахстане Марлен Нусупбеков рассказал об особенностях работы форекс-дилера в стране с очень сильной фондовой биржей и строгим регулированием отрасли государством.

Wall Street Invest Partners — представитель TeleTrade на территории Казахстана. Компания имеет восемь офисов в стране и специализируется на оказании услуг консалтинга, проводит семинары, мастер-классы и другие обучающие мероприятия. Сотрудники компании также разрабатывают программы дистанционного обучения и проводят розыгрыши среди клиентов.

В Казахстане в скором времени может быть введено государственное лицензирование для брокерских (дилерских) компаний. Как вы готовитесь к работе в новых условиях?

Марлен Нусупбеков

— TeleTrade — международный бренд, и в каждой стране мы работаем строго в рамках национального законодательства. По опыту Беларуси, России, Евросоюза, госрегулирование в целом положительно влияет на отрасль. Репутация рынка Форекс от этого только укрепляется. К предстоящим изменениям мы морально готовы. Когда станут понятны новые требования закона и возникнет необходимость в получении лицензии, мы незамедлительно предпримем конкретные шаги и сделаем все, что потребуется. Казахстанская фондовая биржа KASE работает с 1993 года, а свое название получила в 1996 году.

Считается крупнейшей после московской на пространстве бывших стран СНГ.

6% жителей Казахстана инвестируют в ценные бумаги.

Торговля на бирже разрешена только профессиональным трейдерам с соответствующей лицензией.

56 постоянных членов фондовой биржи насчитывается в Казахстане на начало мая 2018 года.

Источник: fxplan.ru

В чем главная особенность работы компании в Казахстане? — Именно в том, что мы работаем в Казахстане. Юридические и экономические тонкости нашей работы настраиваются и опираются на местное законодательство. С другой стороны, мы во многом, особенно в том, что касается бизнес-процессов внутри компании, опираемся на корпоративные стандарты. Мы добросовестно работаем с каждым клиентом, честно выполняем обязательства, выстраиваем надежную стратегию и долгосрочные партнерские отношения. Не важно, находится ли филиал в Кении, Мексике или Беларуси, это все тот же TeleTrade.

Доход трейдера в Казахстане облагается индивидуальным подоходным налогом в 10%.

Сотрудничество резидентов страны с иностранными брокерами в данный момент никак законодательно не регулируется.

В 2018 году Центробанк Казахстана планирует запретить покупку и продажу криптовалют с использованием национальной валюты тенге.

Условия найма сотрудников и работы в компании также похожи?

— Наблюдая за работой коллег в других странах, я могу сказать — да, кадровая политика и диапазон возможностей везде примерно одинаковы. В TeleTrade многие уже сделали карьеру. Здесь все завязано на личных показателях, где наиболее успешными становятся энергичные и целеустремленные люди, готовые к интересной, познавательной, динамичной работе, в которой все завязано на личных показателях.

Будьте терпеливы и целеустремленны, работайте над собой, над уровнем своих знаний, и пусть удача сопутствует вам в каждой сделке Марлен Нусупбеков

Назовите, пожалуйста, три главных, по вашему мнению, достоинства компании. — История, масштаб, надежность. А может ли вообще трейдерская или инвестиционная деятельность иметь специфические национальные черты? — Думаю, нет. Скорее, она зависит от того, насколько развиты финансовые институты в конкретном государстве, и, конечно, от уровня финансовой грамотности самого человека, от степени его информированности. Национальность тут ни при чем. Гораздо важнее образование. В Казахстане активно разрабатывается государственная программа повышения уровня финансовой грамотности населения. Участие в этой работе принимает и Wall Street Invest Partners.

Как вы оцениваете уровень стремления к риску, насколько он допустим для резидента Казахстана? — Рисковать своими деньгами никто не хочет. Большинству деньги даются не так легко, чтобы разбрасываться ими, хотя ясно, что любой бизнес с высоким уровнем доходов априори подразумевает риск. Все стараются по возможности его минимизировать. Тем нашим клиентам, кто изначально нацелен на высокие прибыли, мы постоянно повторяем: чем больше жажда прибыли, тем выше будут риски, это прямо пропорционально.