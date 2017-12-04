«Успешный трейдер — это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар». Опыт сотрудника «ТелеТрейд» из Мексики

Рафаэль Кинтана — менеджер по работе с клиентами ProfitWayMexico, входящей в ГК «ТелеТрейд», — рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своем пути на рынке Форекс. Журналист портала Юга.ру встретился с Рафаэлем в Москве в начале октября. Насколько мне известно, вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании «ТелеТрейд». — Дело в том, что в «ТелеТрейд» большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году компания подготовила для нас сюрприз: лучшие сотрудники в разных странах получили приглашение стать участниками международного конкурса Mister и Miss TeleTrade. Те, кто прошел отборочный тур и стали победителями голосования, были выбраны в качестве рекламных лиц группы компаний. И вот теперь мы все собрались здесь, в Москве. У нас уже прошел обучающий мастер-класс с педагогом по актерскому мастерству. Впереди несколько съемочных дней. Предстоит интенсивная работа.

Ваши впечатления от Москвы? — Впечатления превзошли все мои ожидания. Здесь вместе со мной коллеги из Польши, Казахстана, Чехии, Беларуси и других стран. Я оценил масштаб нашей компании. Как построена работа «ТелеТрейд» в Мексике? — В Мексике «ТелеТрейд» представляет компания ProfitWayMexico. Важная составляющая нашей работы — общение с клиентами, их информирование, укрепление доверия. Для мексиканских инвесторов именно доверие к компании является ключевым фактором.

Опишите портрет среднестатистического мексиканца, клиента «ТелеТрейд». Что это за человек? — Это человек, ищущий новые источники дохода, новую сферу деятельности. Прежде чем инвестировать средства, он внимательно изучает компанию. Для него очень важно быть уверенным в чистоте и надежности бизнеса. Доверие клиента — награда для нас. К сожалению, в Мексике нередки случаи мошенничества. Наши конкуренты используют агрессивную рекламу в СМИ, привлекают клиентов обещаниями легкого заработка. Но люди стремятся получить гарантии. И наша задача — показать, что на нас можно рассчитывать.

Биткоин хорош для краткосрочных инвестиций. Если вы хотите рискнуть, заработать на спекуляциях, то пожалуйста

Вы часто выступаете перед клиентами и рассказываете им, в частности, про биткоин. Какие, на ваш взгляд, перспективы этой криптовалюты? — О биткоине есть разные мнения. Я считаю, что его стоимость ничем не обеспечена. Биткоин хорош для краткосрочных инвестиций. Если вы хотите рискнуть, заработать на спекуляциях, то пожалуйста. Однако я всегда обращаю внимание клиентов, что BTC нестабилен, и не рекомендую долгосрочные инвестиции в этот инструмент. В Мексике есть государственное регулирование рынка Форекс? — Нет, в Мексике Форекс не регулируется государством. Клиенты, ищущие дополнительных гарантий, обращаются к фондовым биржам в Мехико или в Чикаго. При этом брокеры стараются вызвать доверие клиентов, используя документы, выданные регуляторами США и Великобритании.

Как вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения в Мексике? — Очень небольшой процент имеет финансовое образование. В целом уровень финансовой грамотности, мягко говоря, не очень высокий. Информацию люди получают от банковских служащих, когда оформляют кредиты, займы. Кто-то занимается самообразованием, читает книги по финансовому рынку. Для многих именно в «ТелеТрейд» происходит первое знакомство с миром финансов.

Три самых популярных финансовых инструмента среди клиентов «ТелеТрейд» в Мексике? — EURUSD, USDMXN и USDJPY. Трейдеры в Мексике могли бы работать и с металлами, и с нефтью. У них есть достаточно информации, чтобы зарабатывать на этих инструментах. Но они предпочитают именно эти три. Вы практикующий трейдер, и у вас есть опыт. С чего начался ваш путь на Форекс? — Вначале я работал с другим брокером. Получал недостоверную информацию. Были большие провалы, неудачи. Затем познакомился с «ТелеТрейд». За один месяц мои результаты улучшились. Я вижу стабильный прогресс в торговле. Ведь основное — это стабильная прибыль. В Мексике говорят так: «Успешный трейдер — это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар». Нет потерь — это уже успех. Слишком амбициозные люди пытаются побыстрее разбогатеть, но вместо этого много теряют.

В Мексике говорят так: «Успешный трейдер — это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар»

Я разработал курс по управлению активами и капиталом, который объясняет клиентам, как правильно распоряжаться личными средствами, чтобы минимизировать потери.