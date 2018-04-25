Предпринимателям Юга России предложили упрощенный переход на онлайн-кассы

Представители малого бизнеса получили возможность воспользоваться услугами сервиса по постановке кассы на учет в ФНС в онлайн-режиме и инструментами бизнес-аналитики

В России идет так называемая вторая волна перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники, которая коснется, в основном, малого и микро-бизнеса — предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). Переход на онлайн кассы необходимо завершить до 1 июля 2018 года.

Необходимый для работы в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ фискальный накопитель сервис «Платформа ОФД» предлагает купить прямо на сайте platformaofd.ru вместе с услугами оператора.

Раньше было необходимо привозить кассу в ФНС и ставить на учет, либо проходить процедуру через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. «Платформа ОФД» упростила этот процесс, теперь поставить кассу на учет можно в личном кабинете оператора.

Клиенты Сбербанка могут подключиться к «Платформа ОФД» по упрощенной схеме через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Интеграция упрощает подключение, но не вредит безопасности — активация происходит с помощью ключа активации — специального защищенного кода.

C переходом на новую кассовую технику открываются новые возможности для предпринимателей. В личном кабинете «Платформа ОФД» уже появились аналитические сервисы для бизнеса: «АВС-анализ» поможет ранжировать товары и услуги по степени важности, «XYZ-анализ» покажет динамику спроса на товары, которые покупают постоянно или редко, а «АВС-XYZ-анализ» помогает составить рейтинг значимости товаров и услуг в сравнении с частотой покупок. Используя эти данные, можно оптимизировать свой ассортимент в магазине.

В магазине приложений market.platformaofd.ru работают сервисы, которые позволяют вести бизнес еще эффективнее: удаленно контролировать выручку, создавать общий отчет по всем точкам, синхронизировать данные ОФД с сервисами бухгалтерии, например с 1С. Большой маркетплейс с приложениями для владельцев касс развивает компания «Эвотор».

До 1 июля 2018 года предприниматели на ЕНВД и ПСН могут получить услуги «Платформа ОФД» бесплатно, подробности — в центрах техобслуживания и компаниях по продаже кассовой техники.