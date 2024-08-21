В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию монет и выиграть ценные призы
Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии начала учебного года запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2». Ее участники могут собрать коллекцию монет и выиграть главный приз — золотую монету «Пятёрочка».
О «Магазине сокровищ» знают не только дети, но и их родители — в прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Поэтому «Пятёрочка» выпустила новую уникальную коллекцию монет и предлагает поучаствовать в акции, которая проходит во всех магазинах торговой сети с 20 августа по 30 сентября 2024 года.
Все на раскопки!
Чтобы заняться поиском сокровищ, нужно совершать покупки в магазине торговой сети или делать заказы с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции будет выдаваться одна монета*. Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка». Таким образом, покупатели смогут не только собрать коллекцию монет, но и поучаствовать в еженедельном розыгрыше путешествия и подарочных сертификатов на покупку:
- товаров в магазинах торговой сети (800 шт.),
- спортивного инвентаря (30 шт.),
- аксессуаров для путешествий (20 шт.),
- бытовой техники и электроники (10 шт.).
При желании монеты можно купить за 60 рублей на кассе в магазине. Здесь же можно приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.
По итогам акции «Пятёрочка» разыграет главный приз — золотую монету. Поэтому чем больше уникальных кодов зарегистрирует покупатель, тем выше будет его шанс стать победителем.
* Монета не выдается за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.
Монетки, монеточки
Всего в коллекции представлено 27 разных монет — 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и 1 эксклюзивная из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном и собственными легендами.
На сайте klad2.5ka.ru всех искателей сокровищ ждет увлекательный квест, после прохождения которого откроется много интересных историй про разные страны и их традиции, мифы, легенды.
Что можно делать с монетами:
- использовать в качестве собственной валюты в играх,
- обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию,
- сплести из них стильные аксессуары — например, браслет или брелок для рюкзака, которые подчеркнут индивидуальность их обладателя,
- включить фантазию и создать настоящий шедевр.
Больше побед
А для особо увлеченных искателей есть мобильная игра «Магазин сокровищ 2» — ее можно найти в приложении «Пятёрочка». В игре предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроки будут получать подарки от торговой сети и партнеров, при прохождении определенных уровней — участвовать в розыгрыше призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.
Все подробности об акции и условиях участия — на сайте klad2.5ka.ru.