В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию монет и выиграть ценные призы

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии начала учебного года запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2». Ее участники могут собрать коллекцию монет и выиграть главный приз — золотую монету «Пятёрочка».

О «Магазине сокровищ» знают не только дети, но и их родители — в прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Поэтому «Пятёрочка» выпустила новую уникальную коллекцию монет и предлагает поучаствовать в акции, которая проходит во всех магазинах торговой сети с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

Все на раскопки!

Чтобы заняться поиском сокровищ, нужно совершать покупки в магазине торговой сети или делать заказы с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции будет выдаваться одна монета*. Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка». Таким образом, покупатели смогут не только собрать коллекцию монет, но и поучаствовать в еженедельном розыгрыше путешествия и подарочных сертификатов на покупку:

  • товаров в магазинах торговой сети (800 шт.),
  • спортивного инвентаря (30 шт.),
  • аксессуаров для путешествий (20 шт.),
  • бытовой техники и электроники (10 шт.).

При желании монеты можно купить за 60 рублей на кассе в магазине. Здесь же можно приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции «Пятёрочка» разыграет главный приз — золотую монету. Поэтому чем больше уникальных кодов зарегистрирует покупатель, тем выше будет его шанс стать победителем.

* Монета не выдается за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.

Монетки, монеточки

Всего в коллекции представлено 27 разных монет — 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и 1 эксклюзивная из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном и собственными легендами.

На сайте klad2.5ka.ru всех искателей сокровищ ждет увлекательный квест, после прохождения которого откроется много интересных историй про разные страны и их традиции, мифы, легенды.

Что можно делать с монетами:

  • использовать в качестве собственной валюты в играх,
  • обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию,
  • сплести из них стильные аксессуары — например, браслет или брелок для рюкзака, которые подчеркнут индивидуальность их обладателя,
  • включить фантазию и создать настоящий шедевр.

Больше побед

А для особо увлеченных искателей есть мобильная игра «Магазин сокровищ 2» — ее можно найти в приложении «Пятёрочка». В игре предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроки будут получать подарки от торговой сети и партнеров, при прохождении определенных уровней — участвовать в розыгрыше призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.

Все подробности об акции и условиях участия — на сайте klad2.5ka.ru.

«Пятёрочка» Акции Еда Продукты питания Торговля

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