В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию монет и выиграть ценные призы

Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии начала учебного года запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2». Ее участники могут собрать коллекцию монет и выиграть главный приз — золотую монету «Пятёрочка».

О «Магазине сокровищ» знают не только дети, но и их родители — в прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Поэтому «Пятёрочка» выпустила новую уникальную коллекцию монет и предлагает поучаствовать в акции, которая проходит во всех магазинах торговой сети с 20 августа по 30 сентября 2024 года .

Все на раскопки!

Чтобы заняться поиском сокровищ, нужно совершать покупки в магазине торговой сети или делать заказы с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции будет выдаваться одна монета*. Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка». Таким образом, покупатели смогут не только собрать коллекцию монет, но и поучаствовать в еженедельном розыгрыше путешествия и подарочных сертификатов на покупку:

товаров в магазинах торговой сети (800 шт.),

спортивного инвентаря (30 шт.),

аксессуаров для путешествий (20 шт.),

бытовой техники и электроники (10 шт.).

При желании монеты можно купить за 60 рублей на кассе в магазине. Здесь же можно приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции «Пятёрочка» разыграет главный приз — золотую монету. Поэтому чем больше уникальных кодов зарегистрирует покупатель, тем выше будет его шанс стать победителем.

* Монета не выдается за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.