Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге». Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»

Краснодарский край

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  • © Изображение от ASphotofamily на Freepik
    © Изображение от ASphotofamily на Freepik

В субботу 8 июля в Олимпийском парке Сочи пройдет VK Fest 2023. «Пятёрочка» подготовила для гостей фестиваля площадку с множеством интересных активностей, подарков и сюрпризов. Рассказываем подробности.

На VK Fest 2023 вы сможете

Отдохнуть и выпить кофе

Торговая сеть организовала для участников VK Fest 2023 необычную конструкцию из разноцветных зонтиков с пуфами, шезлонгами и зарядными станциями.

Недалеко от креативной инсталляции гости лаунж-зоны смогут попробовать айс-кофе и другие напитки из фирменного фудтрака торговой сети и дополнительной стойки бариста. Напитки будут выдавать в именных стаканчиках, которые останутся на память участникам.

Развлечь детей

Рядом расположится детская зона с батутным комплексом. Минимальный возраст ребенка для нахождения на батутах уточняйте у сотрудников и волонтеров.

Найти друг друга и стать волонтёром

Помимо этого, «Пятёрочка» организовала место встречи для всех, кто потерялся, отметив его заметным оранжевым пином — знаком геолокации. Это часть социального проекта «Островок безопасности», который торговая сеть реализует совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Что такое «островки безопасности»:

В рамках фестиваля волонтёры проекта проведут обучение для всех желающих, во время которого поделятся информацией о том, как следует вести себя в сложной ситуации. Они расскажут и о самом проекте, благодаря которому каждый дезориентированный человек может получить помощь в любом магазине «Пятёрочка» по всей стране.

Желающие помогать в поисках и стать волонтёром «ЛизаАлерт» смогут вступить в отряд.

Научиться новому

Для всех участников мероприятия «Пятёрочка» подготовила несколько мастер-классов:

  • каждый сможет создать для себя уникальную стильную эко-сумку;
  • опытные стилисты научать делать макияж.

Также гостей ждут мастер-классы по созданию витражного стекла при поддержке сервиса «Пакет» от X5 Group.

Полепить пельмени

Кроме этого, на площадке «Пятёрочка» установит кухонную зону, в которой с 14:30 до 15:30 пройдёт кулинарное шоу от профессионального шеф-повара и мастер-класс по приготовлению пельменей на скорость вместе с участниками фестиваля. Вечером гостям будет доступна необычная фотозона с поварскими атрибутами.

Сфотографироваться как звезда!

Получить памятные незабываемые фотографии и почувствовать себя хедлайнером фестиваля можно будет в фотозоне «Сцена» с системой Bullet Time. За входной аркой гости также смогут сделать селфи с дополненной реальностью. Все фото будут доступны для загрузки и последующего размещения в социальные сети с хэштегом #ДайПятьВК.

  • © Изображение от gpointstudio на Freepik
    © Изображение от gpointstudio на Freepik

Заняться спортом и победить

Поклонникам спорта «Пятёрочка» предлагает покататься на велосипеде и сразиться на скорость с другими участниками. Гостей также ждёт соревнование по «сухому сёрфингу», в котором нужно продержаться на доске 30 секунд с сумкой доставки. За участие в активностях будут выдаваться жетоны, которые можно обменять на складные бутылки для воды, футболки, кепки и пляжные коврики.

Выиграть классный приз

Дополнительно каждый час с 16:00 на площадке будут разыгрывать брендированный мерч, умную колонку «Маруся», призы от сервиса «Х5 Пакет» и многое другое. Для участия необходимо скачать приложение «Пятёрочка» или иметь при себе карту лояльности «Х5 Клуб».

О том, какие звезды выступят на VK Fest 2023, Юга.ру писали здесь, а другие летние фестивали в Краснодарском крае есть в нашем обзоре.

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