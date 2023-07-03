Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге». Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»
В субботу 8 июля в Олимпийском парке Сочи пройдет VK Fest 2023. «Пятёрочка» подготовила для гостей фестиваля площадку с множеством интересных активностей, подарков и сюрпризов. Рассказываем подробности.
На VK Fest 2023 вы сможете
Отдохнуть и выпить кофе
Торговая сеть организовала для участников VK Fest 2023 необычную конструкцию из разноцветных зонтиков с пуфами, шезлонгами и зарядными станциями.
Недалеко от креативной инсталляции гости лаунж-зоны смогут попробовать айс-кофе и другие напитки из фирменного фудтрака торговой сети и дополнительной стойки бариста. Напитки будут выдавать в именных стаканчиках, которые останутся на память участникам.
Развлечь детей
Рядом расположится детская зона с батутным комплексом. Минимальный возраст ребенка для нахождения на батутах уточняйте у сотрудников и волонтеров.
Найти друг друга и стать волонтёром
Помимо этого, «Пятёрочка» организовала место встречи для всех, кто потерялся, отметив его заметным оранжевым пином — знаком геолокации. Это часть социального проекта «Островок безопасности», который торговая сеть реализует совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».
Что такое «островки безопасности»:
В рамках фестиваля волонтёры проекта проведут обучение для всех желающих, во время которого поделятся информацией о том, как следует вести себя в сложной ситуации. Они расскажут и о самом проекте, благодаря которому каждый дезориентированный человек может получить помощь в любом магазине «Пятёрочка» по всей стране.
Желающие помогать в поисках и стать волонтёром «ЛизаАлерт» смогут вступить в отряд.
Научиться новому
Для всех участников мероприятия «Пятёрочка» подготовила несколько мастер-классов:
- каждый сможет создать для себя уникальную стильную эко-сумку;
- опытные стилисты научать делать макияж.
Также гостей ждут мастер-классы по созданию витражного стекла при поддержке сервиса «Пакет» от X5 Group.
Полепить пельмени
Кроме этого, на площадке «Пятёрочка» установит кухонную зону, в которой с 14:30 до 15:30 пройдёт кулинарное шоу от профессионального шеф-повара и мастер-класс по приготовлению пельменей на скорость вместе с участниками фестиваля. Вечером гостям будет доступна необычная фотозона с поварскими атрибутами.
Сфотографироваться как звезда!
Получить памятные незабываемые фотографии и почувствовать себя хедлайнером фестиваля можно будет в фотозоне «Сцена» с системой Bullet Time. За входной аркой гости также смогут сделать селфи с дополненной реальностью. Все фото будут доступны для загрузки и последующего размещения в социальные сети с хэштегом #ДайПятьВК.
Заняться спортом и победить
Поклонникам спорта «Пятёрочка» предлагает покататься на велосипеде и сразиться на скорость с другими участниками. Гостей также ждёт соревнование по «сухому сёрфингу», в котором нужно продержаться на доске 30 секунд с сумкой доставки. За участие в активностях будут выдаваться жетоны, которые можно обменять на складные бутылки для воды, футболки, кепки и пляжные коврики.
Выиграть классный приз
Дополнительно каждый час с 16:00 на площадке будут разыгрывать брендированный мерч, умную колонку «Маруся», призы от сервиса «Х5 Пакет» и многое другое. Для участия необходимо скачать приложение «Пятёрочка» или иметь при себе карту лояльности «Х5 Клуб».
О том, какие звезды выступят на VK Fest 2023, Юга.ру писали здесь, а другие летние фестивали в Краснодарском крае есть в нашем обзоре.