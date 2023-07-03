Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге». Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»

В субботу 8 июля в Олимпийском парке Сочи пройдет VK Fest 2023. «Пятёрочка» подготовила для гостей фестиваля площадку с множеством интересных активностей, подарков и сюрпризов. Рассказываем подробности. На VK Fest 2023 вы сможете Отдохнуть и выпить кофе Торговая сеть организовала для участников VK Fest 2023 необычную конструкцию из разноцветных зонтиков с пуфами, шезлонгами и зарядными станциями. Недалеко от креативной инсталляции гости лаунж-зоны смогут попробовать айс-кофе и другие напитки из фирменного фудтрака торговой сети и дополнительной стойки бариста. Напитки будут выдавать в именных стаканчиках, которые останутся на память участникам.

Развлечь детей Рядом расположится детская зона с батутным комплексом. Минимальный возраст ребенка для нахождения на батутах уточняйте у сотрудников и волонтеров. Найти друг друга и стать волонтёром Помимо этого, «Пятёрочка» организовала место встречи для всех, кто потерялся, отметив его заметным оранжевым пином — знаком геолокации. Это часть социального проекта «Островок безопасности», который торговая сеть реализует совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

В рамках фестиваля волонтёры проекта проведут обучение для всех желающих, во время которого поделятся информацией о том, как следует вести себя в сложной ситуации. Они расскажут и о самом проекте, благодаря которому каждый дезориентированный человек может получить помощь в любом магазине «Пятёрочка» по всей стране. Желающие помогать в поисках и стать волонтёром «ЛизаАлерт» смогут вступить в отряд.

Научиться новому Для всех участников мероприятия «Пятёрочка» подготовила несколько мастер-классов: каждый сможет создать для себя уникальную стильную эко-сумку;

опытные стилисты научать делать макияж. Также гостей ждут мастер-классы по созданию витражного стекла при поддержке сервиса «Пакет» от X5 Group. Полепить пельмени Кроме этого, на площадке «Пятёрочка» установит кухонную зону, в которой с 14:30 до 15:30 пройдёт кулинарное шоу от профессионального шеф-повара и мастер-класс по приготовлению пельменей на скорость вместе с участниками фестиваля. Вечером гостям будет доступна необычная фотозона с поварскими атрибутами. Сфотографироваться как звезда! Получить памятные незабываемые фотографии и почувствовать себя хедлайнером фестиваля можно будет в фотозоне «Сцена» с системой Bullet Time. За входной аркой гости также смогут сделать селфи с дополненной реальностью. Все фото будут доступны для загрузки и последующего размещения в социальные сети с хэштегом #ДайПятьВК.

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