«Спасаются маленькие дети, кошки и я». Интервью с Ларисой Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе, о которой сняли фильм

9 июня на экраны кинотеатров вышел фильм Дмитрия Суворова «Одна». В центре сюжета — реальная авиакатастрофа над Завитинском [город в Амурской области — прим. Юга.ру]. В 1981 году столкнулись пассажирский авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Аэрофлот» и самолёт-ракетоносец Ту-16К ВВС СССР. История уникальна тем, что при падении воздушного судна с большой высоты осталась выжившая — Лариса Савицкая, единственная из 38 пассажиров на борту. Они вместе с режиссером посетили Краснодар с презентацией фильма в сети кинотеатров «Монитор» и дали журналистке Юга.ру Иолине Грибковой интервью. Дмитрий, как вы узнали историю Ларисы? — Мы с женой смотрели ночью телевизор, переключали каналы и наткнулись на документальную передачу про трех выживших в разных авиакатастрофах. История Ларисы мне запомнилась сильнее остальных, потому что она на протяжении всего крушения была в сознании и всё помнит. Плюс удивительное выживание в тайге. Мы с женой загорелись идеей снять фильм и стали искать Ларису. В соцсетях нашли её сына, написали ему, что нас поразила история его мамы. Он ответил, что поговорит с мамой, но ничего не обещает. Лариса сказала: «Хотите — приезжайте ко мне, пообщаемся». Мы отправились к ней на дачу. Лариса, вы ни с кем не говорите о самой авиакатастрофе, это было и условием нашей беседы. Что тогда вас мотивировало сказать «да» и стать консультантом режиссера? — Сын впервые обратился ко мне с подобной просьбой, поэтому я решила дать ребятам шанс. Сначала подумала, что написали журналисты, а я с ними не общаюсь. Но сын успокоил, что речь о другом, о фильме. Меня в свое время спас художественный фильм [«Чудеса ещё случаются», где героиня при крушении самолета вжалась в кресло и выжила — прим. Юга.ру.], поэтому я решила согласиться. Плюс меня поддержал муж Тимофей. Мы несколько дней думали, обсуждали и в итоге дали положительный ответ. Но сначала, конечно, узнали подробности, что нужно, чтобы проект сработал. Я не соавтор сценария к фильму, а рассказчик, по моим воспоминаниям писали текст. Нам даже пришлось провести эксперимент с помощью психофизиологических аппаратов. Я не просто рассказывала свою историю, но также параллельно записывались эмоции, которые испытывала в тот момент. И также мы изучали реакцию человека, который специально приехал с кинокомпании, на то, что я говорю. На основе этих материалов создавали сценарий.

Молодожёны Лариса и Владимир Савицкие после свадебного путешествия в Комсомольске-на-Амуре летели на борту самолета, следующего в Благовещенск. Авиакатастрофа произошла на высоте 5 тыс. 220 метров. Лариса Савицкая в этот момент спала в своем кресле в хвостовой части самолета. Проснулась от сильного удара и внезапного холода. Падение обломка самолета размерами 3 метра в ширину на 4 метра в длину, где оказалась Савицкая, заняло 8 минут. Часть корпуса спланировала на березовую рощу, которая смягчила удар. Лариса, какое впечатление на вас произвел фильм? Вы увидели в нем себя и свою историю? — Да, это моя история. В фильме практически нет вымысла. В жизни человека события идут в определенном порядке, а для художественной ленты их немного поменяли местами. Или, например, слова папы сказала мама. Это мелочи. Моя главная задача была на съемках — не мешать делать кино. Документальный фильм нам был не нужен, а художественное повествование требует каких-то своих подходов. Но я смотрела это кино как зритель, у меня не было ассоциаций с собой. Хорошая история, жалко человека, даже всплакнула немного. Где-то пугалась, как и все, где-то восхищалась режиссерскими находками. Дмитрий, как вы воссоздавали советскую эпоху? — Мы по всей России искали локации. Единственный аэропорт, который сохранился с конца 70-х, нашли в Вологде. Еще достраивали там буфет деревянный. В Ижевске нашли АН-24. Мы прямо путешествовали в поисках всего необходимого. Что касается обстановки в квартирах — что-то было на «Мосфильме», что-то специально покупали на «Авито». Процесс от подготовки до готового продукта занял больше четырех лет. Несмотря на многочисленные травмы, Ларисе Савицкой не дали инвалидность: по советским нормативам тяжесть ее отдельных травм не позволяла получить группу, а по совокупности — тогда было невозможно. Дмитрий, вы остались довольны проделанной над фильмом работой? — Со временем какие-то места хочется переделать, но в целом, мне кажется, получилась цельная картина. Первый монтаж был длиннее на 40 минут, примерно 2 часа 30 минут. Пришлось сократить. Возможно, позже мы выпустим полную версию, режиссерскую. Мы должны были выходить с Sony Pictures, ее представители активно участвовали в финальном монтаже, давали советы. В итоге мы остались без них и поплыли дальше сами. Буквально за три-четыре дня до известных событий заключили сделку с Netflix и после завершения российского проката должны были сделать иностранный дубляж и выйти на весь мир. В итоге остались одни.

Кадр из трейлера фильма «Одна», реж. Дмитрий Суворов, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «HD Трейлеры», www.youtube.com/channel/UCZuOa_5bjoD1b6PfwzlSXng

Дмитрий, все задумки сценария удалось реализовать, учитывая, что съемки проходили в природных условиях? — Да, практически всё. Мы сбрасывали с вертолета обломок самолета для кадра авиакатастрофы, он должен был упасть брюхом, как рассказывала Лариса. В итоге получилось, что корпус перевернулся и практически воткнулся в деревья. Мы решили не переснимать, потому что у нас просто не было двух самолетов. Мы ставили задачу передать человеческие эмоции, отношения между влюбленными и их родителями. Хотели погрузить зрителя в историю, чтобы они всё прочувствовали. Это было самое важное. Лариса, вам легко дался съемочный процесс? Какие у вас были основные задачи? — Я контролировала не весь процесс, конечно. Смотрела, как работали операторы, каскадеры, дублеры, главная героиня, как летали вертолеты. Запомнилась дрессированная тигрица, которую специально привезли в лес. Она такая умница, все команды выполняла. Когда всё это со мной происходило в 1981 году, ночью кто-то рычал. Я не знаю — тигр, медведь или кто-то еще. Идентифицировать не смогла, но запомнила направление. Мне сначала показалось, что это машина или что-то такое, низкочастотное. Тигр в фильме стал метафорой страха, преследования, предчувствия смерти. Для меня «Одна» — лента о любви и смерти, их противостоянии. Лариса Савицкая дважды внесена в российское издание Книги рекордов Гиннесса:



— как человек, выживший после падения с максимальной высоты,

— как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба — 75 рублей. По нормативам Госстраха в СССР полагалось 300 рублей компенсации ущерба за погибших и 75 рублей за выживших в авиакатастрофах. Лариса, вам приходилось спорить с Дмитрием в видении тех или иных сцен? — Только один раз во время подготовки к съемкам. Я расстроилась, когда услышала, как будут снимать одну из сцен. Моя героиня должна была лежать на мертвом муже, я была не согласна с этим, поскольку к мертвому телу никогда бы не прикоснулась. Просила сделать иначе. В итоге меня послушали. И после этого сказала, что моя главная задача, — не мешать. В целом всё прошло нормально.

Кадр из трейлера фильма «Одна», реж. Дмитрий Суворов, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «HD Трейлеры», www.youtube.com/channel/UCZuOa_5bjoD1b6PfwzlSXng

В советских газетах о трагедии не появилось ни строчки. Факт столкновения самолета и ракетоносца был сразу засекречен. В фильме указывается, что всем родственникам пассажиров обоих воздушных судов отправили телеграммы, что те погибли в автомобильной аварии. Дмитрий, Лариса, насколько, на ваш взгляд, удалось передать реальность событий? Зрители, выходя из кинозала, не будут говорить «Да быть такого не может»? Или может вам уже писали что-то на этот счет? Дмитрий: Нам писали, что тигр нарисованный, это якобы видно. Или что они не водятся в тайге, хотя там есть заповедник. Когда мы уехали оттуда, то узнали, что через несколько дней тигр загрыз мужчину-лесника. Лариса: Была сцена с рыбной консервой. Я говорю: «Дима, у меня не было еды». Также для сценария героине нужно было подать сигнал, что она жива. Это немного не совпадает с реальностью, ее нашли пешие солдаты. Лишь в 1985 году газета «Советский спорт» выпустила короткую заметку про Ларису Савицкую, которая пережила падение с 5 километров. При этом причиной назван полет на самодельном летательном аппарате, и за 2 года до реальных событий. Про подробности катастрофы сама выжившая узнала только в 2000 году. Лариса, вам сложно было долгие годы молчать о том, что произошло? Хотелось поведать свою историю? — Я мечтала, чтобы меня никто не трогал. Это как в детстве разбить колено и постоянно отколупывать болячку. Так несерьезно, я уже всё сказала и психологически устала. Сейчас у меня есть повод окончательно забыть. Пусть люди смотрят фильм, а я к этой теме больше возвращаться не хочу. В прошлом нечего делать, зачем пилить опилки? Лариса, Дмитрий, вы верите в чудеса или божий промысел? Лариса: Знаю, что, падая с большой высоты, спасаются маленькие дети, кошки и я. Дмитрий: В случае с Ларисой любое событие могло пойти не так, как надо, и она бы умерла. Фильм не посмотрела, обломок из-за ветра полетел иначе, не успела в кресло забраться — просто не выжила бы. Получилась цепочка событий, кто-то же ее составил. Не может быть столько совпадений, чтобы потом всё сложилось в одну точку.