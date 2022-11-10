Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста. Афиша событий 11-13 ноября в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

 Бунт на сцене и премьера оркестровки

Музыкальный театр Краснодара покажет оперу «Борис Годунов» по трагедии Пушкина. Она длится 3 часа 30 минут и задействует 200 человек — солистов, артистов хора, балета и симфонического оркестра. Премьера состоялась 18 февраля этого года.

В краснодарской постановке впервые показали фрагмент народного бунта, переходящий в прославление самозванца, — «Сокольники на Днепре». Премьерой станет авторская оркестровка двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре». Произведение для музыкальных инструментов написал Мусоргский.

11 ноября в 18:30 и 12 ноября в 17:00. Билеты стоят от 500 до 2000 рублей.

Спектакль по интервью о детских играх

Ученики краснодарского театра «Шардам» покажут документальный спектакль-исследование PLAY в пользу благотворительного фонда «Открытая среда».

Юные актеры провели почти 200 интервью, использовали их в постановке. Спрашивали, во что играли родители, бабушки и дедушки, когда были детьми. Что любили больше — догонялки, дочки-матери, прятки? Кто такой лэм? Почему пол — это лава? Зрителям предлагают вспомнить время разбитых коленок, шелковицы под ногами и пятнашек на стройке.

Спектакль пройдет 11 ноября в 19:30 на улице Коммунаров, 268 Д. Забронировать место можно по телефону 89183342089. Стоимость билета — 400 рублей, все деньги отправят в фонд «Открытая среда», который помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае. Подробнее — здесь.

Кулинарный мастер-класс

Семейное кафе «Андерсон» на Кубанонабережной, 39 проводит творческие и кулинарные мастер-классы для детей и родителей. На этих выходных в программе — «Пирожное монстро-картошка», «Эко-магнит «Мишка Густав» и «Чайная колбаса». Стоимость участия — 500 рублей.

Есть события с бесплатным входом: «ДЕТскотека в игровой» — 11 ноября, в пятницу, в 20:00.

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новая книга художника-акциониста

Издательство «Асебия» представит свою шестую книгу — поэтический сборник Александра Бренера «Наконец-то коммунизм». Автор прославился в 1990-х скандальными акциями: он вызывал на бой Бориса Ельцина и рисовал доллар на картине Малевича в Амстердамском музее.

Вход свободный. 12 ноября в 18:00, «Галерея Ларина» на Октябрьской, 60/1. Подробнее о событии можно узнать здесь.

  • © Изображение пресс-службы издательства «Асебия»
    © Изображение пресс-службы издательства «Асебия»

Урок английского на свежем воздухе

Школа английского языка Helen Doron устраивает для детей 7-12 лет английскую прогулку-квест в Сквере Дружбы.

Педагоги школы стараются обучать детей не «через зубрежку и нудные тесты», а с положительными эмоциями, играми и заданиями. На занятии дети смогут узнать лексику по теме «Город» и научиться спрашивать дорогу.

12 ноября в 11:00. Стоимость участия — 490 рублей.

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Волонтерская уборка на берегу Кубани

«Чистая среда» приглашает на волонтерскую уборку на берег Кубани — в микрорайон Черемушки, за старым авторынком. Организаторы выдадут перчатки, мешки для мусора и угостят печеньем и чаем.

Сбор 12 ноября в 10:00 на улице Стасова, на трамвайной остановке «ЖК Фонтаны». Для записи на уборку пишите в личные сообщения группы «ВКонтакте» или организатору 89186590544.

Лесной фестиваль с горловым пением 

В станице Бакинской рядом с Горячим Ключом проведут фестиваль в лесу — Дни алтайской культуры. Организаторы зовут слушать народные легенды, пить отвары из алтайских трав, закусывать высокогорным медом и национальной сладостью чох-чох из молотого ячменя.

Будут мастер-классы по игре на бубне, тибетских чашах и горловому пению. В субботу пройдет концерт коренного алтайца Алексея Чичакова. Он практикует традиционное горловое пение и играет на этнических инструментах.  

Фестиваль будет идти с 11 по 13 ноября. Цены — от 2000 до 6500 рублей. Подробнее можно узнать на сайте или по телефону 89889564222.

Волонтеры Горячий Ключ Дети Искусство Книги Краснодар Культурное наследие Литература Межнациональные отношения Мусор Образование Театры

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Афиша событий 11-13 ноября в Краснодаре

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