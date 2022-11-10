Бунт на сцене и премьера оркестровки Музыкальный театр Краснодара покажет оперу «Борис Годунов» по трагедии Пушкина. Она длится 3 часа 30 минут и задействует 200 человек — солистов, артистов хора, балета и симфонического оркестра. Премьера состоялась 18 февраля этого года. В краснодарской постановке впервые показали фрагмент народного бунта, переходящий в прославление самозванца, — «Сокольники на Днепре». Премьерой станет авторская оркестровка двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре». Произведение для музыкальных инструментов написал Мусоргский. 11 ноября в 18:30 и 12 ноября в 17:00. Билеты стоят от 500 до 2000 рублей.

Спектакль по интервью о детских играх Ученики краснодарского театра «Шардам» покажут документальный спектакль-исследование PLAY в пользу благотворительного фонда «Открытая среда». Юные актеры провели почти 200 интервью, использовали их в постановке. Спрашивали, во что играли родители, бабушки и дедушки, когда были детьми. Что любили больше — догонялки, дочки-матери, прятки? Кто такой лэм? Почему пол — это лава? Зрителям предлагают вспомнить время разбитых коленок, шелковицы под ногами и пятнашек на стройке. Спектакль пройдет 11 ноября в 19:30 на улице Коммунаров, 268 Д. Забронировать место можно по телефону 89183342089. Стоимость билета — 400 рублей, все деньги отправят в фонд «Открытая среда», который помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае. Подробнее — здесь. Кулинарный мастер-класс Семейное кафе «Андерсон» на Кубанонабережной, 39 проводит творческие и кулинарные мастер-классы для детей и родителей. На этих выходных в программе — «Пирожное монстро-картошка», «Эко-магнит «Мишка Густав» и «Чайная колбаса». Стоимость участия — 500 рублей. Есть события с бесплатным входом: «ДЕТскотека в игровой» — 11 ноября, в пятницу, в 20:00.

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Новая книга художника-акциониста Издательство «Асебия» представит свою шестую книгу — поэтический сборник Александра Бренера «Наконец-то коммунизм». Автор прославился в 1990-х скандальными акциями: он вызывал на бой Бориса Ельцина и рисовал доллар на картине Малевича в Амстердамском музее. Вход свободный. 12 ноября в 18:00, «Галерея Ларина» на Октябрьской, 60/1. Подробнее о событии можно узнать здесь.

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Урок английского на свежем воздухе Школа английского языка Helen Doron устраивает для детей 7-12 лет английскую прогулку-квест в Сквере Дружбы. Педагоги школы стараются обучать детей не «через зубрежку и нудные тесты», а с положительными эмоциями, играми и заданиями. На занятии дети смогут узнать лексику по теме «Город» и научиться спрашивать дорогу. 12 ноября в 11:00. Стоимость участия — 490 рублей.