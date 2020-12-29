«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ». Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках
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Отправлять детей учиться за границу — старая добрая традиция в России еще с XIX века: многие дворяне знали европейские языки не только по Гёте и Стендалю, но и из поездок юности. После распада системы советского образования шанс отправить потомство на учебу за рубеж стал только привлекательнее.
Но не доступнее. В мыслях об образовании вне РФ чаще всего пугают сложности с документами, миграцией и адаптацией ребенка к иностранной жизни. Поэтому портал Юга.ру и сервис DoEdu собрали карточки о том, как все сделать правильно.
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Как максимально упростить поступление в европейскую школу?
Проще и надежнее всего — обратиться к агентствам. Например, английское агентство Chelsea Education Consultancy сотрудничает со многими школами Великобритании и Европы — за 16 лет с его помощью учиться на островах начали сотни человек.
В ЮФО официальным представителем этого агентства является проект DoEdu. Он предлагает помощь и сопровождение на всех этапах: от выбора учебного заведения и подготовки к поступлению до оформления документов и получения визы. Кстати, проект заявляет 100-процентное получение виз, а именно эта процедура часто оказывается серьезным препятствием при самостоятельной подготовке документов.
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С чего начинается поступление?
Все начинается со знакомства: сотрудники школы выясняют потребности родителей и ребенка и прислушиваются к их пожеланиям по обучению. Оценить преимущества и слабости ученика помогает первоначальное тестирование в соответствии с возрастом.
Обсудив с семьей способности ученика, DoEdu предлагает школы, наиболее подходящие по запросам, а также возможность организовать экскурсии для родителей.
После того как школа будет выбрана, DoEdu направляет туда заявку и сопровождает поступающего на каждой стадии процесса. Далее — подбор наставника, который подготовит ребенка к собеседованию по стандартам школы. Финальный момент — оформление визы и полет в Великобританию.
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Что сервис предлагает в школьном образовании?
В Великобритании около 2,5 тыс. частных школ. Часть из них — пансионы, где дети учатся и живут на полном обеспечении. При этом у каждой частной школы свои требования к поступающим — на то они и частные. Поэтому в зачислении и нужна помощь сертифицированных агентств, которые знают все тонкости и стандарты.
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Как проходит подготовка к университету?
В Англии подростки готовятся к поступлению с 16 до 18 лет. За эти два года они проходят программу A-level по узкой специализации — изучают только те предметы, нужные для поступления в вуз. Жителям РФ и постсоветского пространства, где система образования совсем не похожа на английскую, потребуется дополнительная подготовка. В DoEdu предлагают два варианта.
Международная программа Foundation (IFP) разработана специально для иностранцев без английской квалификации A-level. Ее аттестат принимается во всех островных университетах.
Программа международного бакалавриата (IB Diploma) создана в Швейцарии и признается в 160 странах мира. Специалисты DoEdu считают ее самой эффективной, но весьма трудной (здесь субъективное мнение) программой школьного образования. Данный диплом признается многими странами и университетами планеты.
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А что с временем вне учебы?
Согласно опросу 2019 года, 9% респондентов, которых не привлекает зарубежное образование, сказали, что им страшно отпускать детей, так как те должны быть ближе к родителям. Об этом подумало и английское законодательство. Оно требует, чтобы у каждого иностранного ученика был официальный опекун, постоянно проживающий на территории страны.
Опекун отвечает за связь между ребенком, школой и родителями. Он встречает в аэропорту, посещает родительские собрания и школьные события, следит за здоровьем и забирает к себе на выходные и короткие каникулы. На летние каникулы в июле и августе ребенок может возвращаться к родителям в Россию.
Обучение в Великобритании делится на три триместра с сентября по июль. Опять-таки, частные заведения могут определять длительность триместров и каникул на свое усмотрение.
В Великобритании есть школы с определенным направлением (футбол, искусство, спорт и т.д.). Территории школ — охраняемая площадь, конфиденциальность на высоком уровне. В школах могут быть поля для гольфа и корты для тенниса, бассейны и театр, художественная школа и конюшня. Помимо образования школы стремятся научить ребенка быть лидером и всесторонне развитой личностью. Также проект DoEdu предлагает онлайн-курсы с носителями языка из Великобритании.
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Сколько стоит британское обучение?
Да, самый сложный вопрос — напоследок. Бесплатная учеба в британских государственных школах доступна только гражданам Великобритании или иностранцам с правом постоянного проживания. Стоимость обучения в частных школах и колледжах зависит от рейтинга заведения, его истории и престижности. В среднем это не дешевле 14 тыс. фунтов. Итоговая сумма рассчитывается по запросу.
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Как гарантировать поступление?Проект DoEdu гарантирует получение знаний и дальнейшее поступление при посещении занятий, выполнении рекомендаций и т.д. Таким образом, специалисты сервиса дают гарантии, но напоминают о том, что ответственность обоюдная: «И мы несем ответственность за качество наших услуг, и учащиеся должны посещать занятия и учить материал. Иначе волшебной таблетки нет».
Узнать подробнее можно по ссылке.
Партнерский«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»
Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках