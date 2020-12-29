Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках

Отправлять детей учиться за границу — старая добрая традиция в России еще с XIX века: многие дворяне знали европейские языки не только по Гёте и Стендалю, но и из поездок юности. После распада системы советского образования шанс отправить потомство на учебу за рубеж стал только привлекательнее.

Но не доступнее. В мыслях об образовании вне РФ чаще всего пугают сложности с документами, миграцией и адаптацией ребенка к иностранной жизни. Поэтому портал Юга.ру и сервис DoEdu собрали карточки о том, как все сделать правильно.