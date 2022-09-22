Редакция Юга.ру убеждена: решения о досуге и развлечениях — личное дело каждого. Поэтому мы собрали афишу на 22-25 сентября для жителей и гостей Краснодара, несмотря на безутешный контекст последнего времени. Напомним, 21 сентября президент РФ Путин объявил «частичную мобилизацию». После этого заявления множество россиян заинтересовалось, как уехать из страны. Юга.ру выяснили, что власти РФ не запрещают выезд прямо, но рекомендуют не пересекать границы.



На этом фоне в Краснодаре сократили празднования Дня города. В программе остались только культурно-патриотические мероприятия, все они намечены на субботу 24 сентября. Ранее, 13 сентября администрация Краснодарского края сообщила, что губернатор отменил фейерверк и концерты звёзд в честь 85-летия региона после того, как объединение родителей потребовало не проводить массовые и дорогие мероприятия.

Последние показы и концерт в амфитеатре «Краснодар» 22-24 сентября парк «Краснодар» анонсировал последние события в амфитеатре. В четверг, в 19:00, зрители увидят корейский фильм «Паразиты» — лауреат «Оскара». В пятницу, в 19:00, в амфитеатре покажут пьесу Шекспира «Буря» в постановке TheatreHD.

В субботу, в 19:00, состоится сольный концерт Вани Дмитриенко — 17-летнего ивполнителя, который прославился песней «Венера-Юпитер». Гостей ждут живые премьеры новых треков — «Сила притяжения» и «Бейби». С «Яндекс Плюсом» вход на показы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки нет, можно подключить пробный период. Подробнее о показах и концерте — тут. Спектакли в «Одном театре» 22 сентября, в 20:30, «Один театр» покажет спектакль «Шоу-рум» — о любимых сериалах, стереотипах и штампах и о том, почему нельзя быть слишком серьёзным. В постановке обещают классические элементы ситком-сериалов — диван и закадровый смех. 23 сентября, в 20:30, пройдёт спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева. В нем зритель увидит историю любовного квадрата, где все то ли любят, то ли думают, что любят, то ли не любят вовсе. Цены и наличие билетов — здесь. Презентация романа о девушке, которая видит чужие смерти 22 сентября, в 19:30, независимый книжный магазин «Чарли» проведет презентацию книги Оли Птицевой «Там, где цветет полынь». Это фантастический роман о том, как молодые взрослые проживают и осмысляют детские травмы. Авторка расскажет, как городские локации становятся полноправными героями книг. Регистрация и подробности — здесь. Экскурсии о кладбище и парке «Краснодар» На выходных экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» проведет четыре экскурсии. «Некротропки» — по могилам и склепам Всесвятского кладбища, самого старого в Краснодаре. Она пройдет 24 сентября в 11:00. Этно-экскурсия «Кубань сходящихся народов» расскажет о многонациональной истории города. Она сохранена в особняках, гостиницах и церквях, построенных представителями множества народов. Экскурсия начнется 24 сентября в 15:00.

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24 и 25 сентября в 17:00 начнется «Непрерывность парков» — прогулка по парку «Краснодар». Ее гости узнают о строительстве одного из лучших стадионов России, произведениях современного искусства и уникальных растениях, которые есть в парке. Цена экскурсии — 500 рублей. Записаться можно здесь. Узнать, как соцсети создают наши мечты 25 сентября в 18:00 в «Галерее Ларина» (Октябрьская, 60/1) пройдёт презентация книги «Формула грёз». Исследовательница медиа и культуры селебрити Катя Колпинец изучает популярные визуальные шаблоны соцсетей через понятие мечты. Как и зачем мы придумываем себе лучшую жизнь, в которой наша работа всегда самая любимая и креативная, мы живем в «квартире мечты», а туристические поездки оцениваются по снятому контенту. Книгу представит сама автор, которая разыграет один подарочный экземпляр и проведет спонтанный анализ аккаунтов пришедших гостей. Вход бесплатный. Подробнее о событии — здесь. Обменять цветки на свопе и узнать о вредителях комнатных растений 25 сентября с 12:00 до 20:00 экоцентр «Собиратор» приглашает на цветочный творческий своп. Он пройдет на улице Одесская, 48Л, 2 этаж. Помимо обмена растениями, в программе беседа о вредителях комнатных растений, которую проведет опытный садовод-любитель Алина Исаева. Вход на своп и беседу свободный, но организаторы рады любым донатам, они помогут экоцентру работать дальше.