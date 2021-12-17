Показывают и продают красивое. Что, зачем и почем можно купить на аукционе MOST в Краснодаре
18 декабря ценители современного искусства в Краснодаре поборются за работы современных художников. Авторы предложили к участию в аукционе MOST около 500 работ, из них отобрали только 73 произведения.
Что именно седьмой год притягивает художников и коллекционеров, какая работа и почему не доехала до выставки, кто платит за все это мероприятие, читайте в материале Юга.ру. Наше издание — бессменный информационный партнер аукциона MOST.
Что здесь продают? Картины, написанные в разных техниках, и арт-объекты (например, металлический «Заяц» Маши Богораз, бюст Recycle, голографический волк Максима Шкрета).
Почему в описании каждого лота две цены? С меньшей начинаются торги (она может взлететь в разы), а большая — оценка экспертов.
Вложение в искусство и связи
За 20 тыс. рублей в Краснодаре можно почувствовать себя героем фильма, где сюжет начинается с криков «продано» и аплодисментов. Эта сумма — цена билета и одновременно депозит, в случае покупки он покроет часть стоимости лота, а может, и всю.
Разброс в оценочной стоимости лотов в этом году — 715 тыс. рублей. Самая доступная работа — «Фантомасы и дети» Вильганта Тима, торги начнутся с 10 тыс. рублей. А вот «Тишина» Ильи Гапонова явно уйдет с молотка в коллекцию истинного ценителя, начальный ценник — 680 тыс. рублей, а эксперты оценили работу в 700 тыс. Присмотреться к работам можно до 18 декабря на предаукционной выставке. Фотографии с открытия иллюстрируют этот текст, вы можете увидеть часть работ прямо здесь.
Стоит быть осторожнее: как оказалось, покупка произведений современного искусства вызывает привыкание. Предприниматель Валерий Неженец первую картину купил в 2014 году на аукционе MOST. Теперь в его коллекции больше 500 работ. Каждый год Неженец — одна из центральных персон мероприятия. В прошлом году он представил работы из своей коллекции на аукцион безвозмездно, все вырученные деньги от продаж отправили на счет ЦСИ «Типография».
Для тех, кто пока не готов инвестировать в искусство, аукцион — еще и возможность нетворкинга. Мероприятие посещают топ-менеджеры крупных компаний, чиновники, предприниматели.
Круговорот денег в искусстве
В 2020 году аукцион объявили патронским, все средства вложили в настоящее и будущее современного искусства — ЦСИ «Типография». В этот раз общая оценочная стоимость лотов составляет около 12 млн рублей. При этом точно спрогнозировать итоговую цену очень сложно. Торги за работу Дмитрия Котлярова «Триумф F1» в прошлом году открыли с 60 тыс. рублей, в итоге картину купили за 550 тыс.
«В этом вся прелесть аукциона — приходят несколько человек, им нравится одно и то же, они бьются рублем за право обладать. Здесь в моменте возникает такое напряжение, борьба между покупателями. И это и есть показатель того, насколько та или иная работа может вызвать резонанс среди определенного количества людей. И это мерило яркости работы», — поделился Роман Левицкий, основатель аукциона MOST.
По словам Левицкого, в этом году прибыль снова планируют отдать Центру современного искусства.
При этом аукцион — проект не из дешевых. Это больше 3 млн рублей на доставку работ из разных точек России в Краснодар, на рекламу, маркетинг, печатную продукцию, организацию предаукционной выставки и самого аукциона, его онлайн-трансляции.
В процессе и без того сложной подготовки не обходится без казусов. Одну работу участники аукциона-2021 не увидят: скульптуру разбили в дороге. Кто автор работы, из какого города перевозили произведение, организаторы не раскрывают.
Без спонсоров провести такое масштабное мероприятие невозможно. В этом году один из главных — «Алкотека». В 100 магазинах города любой покупатель может попросить приглашение на предаукционную выставку совершенно бесплатно. Это не разовая коллаборация, сеть поддержала аукцион и в прошлом году, теперь отношения вышли на новый уровень — скоро культурному сообществу представят проект «Артотека». Детали пока не раскрывают, но известно, что цель проекта — поддержка молодых художников.
Бэкстейдж: как лоты попадают на аукцион
«Когда я отбираю работы на аукцион, примерно понимаю, кто бы мог какую работу купить и почему. К примеру, строитель может купить урбанистический пейзаж с элементами строительной техники, образно говоря», — рассказывает Роман Левицкий.
Роман Левицкий, Олег Гончаров и Наталья Таракановская создали аукцион в 2014 году. Отбирают работы на MOST сами основатели, привлеченные художники и кураторы. Оценивают по разным критериям — интерес потенциального покупателя, «штучность» работы, мнение искусствоведов. Так формируют каталог. Среди работ картины, фотографии и скульптуры.
География аукциона расширяется, работы везут из разных городов страны. И если раньше новое имя художника появлялось в каталоге только после длительных переговоров и инициативы со стороны организаторов, то в этом году несколько авторов сами прислали свои работы. Речь о Китакиме, Ирине Зюськиной, Нине Антроповой и Геннадии Куманяеве. Эксперты предложения приняли, так в каталоге 2021 года появились новые имена.
Авторы и сюжеты
Некоторые работы можно не подписывать — по теме и стилю легко узнать арт‑группу Recycle, Владимира Мигачева, Людмилу Баронину, Валерия Лимонадова, Александра Чурсина, Машу Богораз, группировку ЗИП.
Recycle Group — рекордсмен аукциона. В 2015 году работа художников ушла за 1 млн 50 тыс. рублей. Речь о «Stream 2 проект glasstress 56» , это как раз тот случай, когда почерк арт-группы не спутать с кем-то другим. Несколько лет авторы обращаются к теме влияния медийного поля на антропогенез личности. Это работы о том, как информационный поток искажает восприятие действительности. В этом году покупатели поборются за две работы Recycle — Head of priest и Airdrop. Они оцениваются в 500 и 680 тыс. рублей соответственно.
Самая дорогая, по оценке экспертов, работа — «Тишина» Ильи Гапонова. Художник на аукционе MOST впервые и сразу — лидер по стоимости. На холсте изображение девочки с затылка. Картину автор написал после рождения дочери. Настроение героини, по задумке Гапонова, раскрывается с помощью деталей одежды, небрежных косичек и легкого поворота головы.
Еще одно открытие года — работы молодых краснодарских художниц, выпускниц Краснодарского института современного искусства Саши Дёминой, Яны Алалыкиной и кооператива «Бусинки». Узнать больше о каждом произведении аукциона можно здесь.
Смешанный формат: участвовать можно онлайн
О том, что в Краснодаре пройдет аукцион произведений современного искусства MOST, говорят многочисленные электронные экраны на улицах города. Понятно, что реклама стоила немалых денег. При этом компания «Медиатрон» все полученные за свои услуги средства направила в «Типографию», на развитие Центра современного искусства. Партнеры аукциона, как видно, разделяют приоритеты организаторов.
Все, что на протяжении семи лет делает MOST, — развивается сам, развивает художников и современное искусство в России в целом.
В новых условиях важно, что на MOST необязательно приходить. С 2019 года в аукционе можно поучаствовать онлайн, следя за ходом торгов на сайте. Одним нажатием кнопки реально поднять цену на десятки тысяч или стать обладателем лота. Онлайн-продажа сделала MOST международным аукционом.