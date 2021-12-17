Показывают и продают красивое. Что, зачем и почем можно купить на аукционе MOST в Краснодаре

18 декабря ценители современного искусства в Краснодаре поборются за работы современных художников. Авторы предложили к участию в аукционе MOST около 500 работ, из них отобрали только 73 произведения. Что именно седьмой год притягивает художников и коллекционеров, какая работа и почему не доехала до выставки, кто платит за все это мероприятие, читайте в материале Юга.ру. Наше издание — бессменный информационный партнер аукциона MOST. Что здесь продают? Картины, написанные в разных техниках, и арт-объекты (например, металлический «Заяц» Маши Богораз, бюст Recycle, голографический волк Максима Шкрета).

Почему в описании каждого лота две цены? С меньшей начинаются торги (она может взлететь в разы), а большая — оценка экспертов.

Вложение в искусство и связи За 20 тыс. рублей в Краснодаре можно почувствовать себя героем фильма, где сюжет начинается с криков «продано» и аплодисментов. Эта сумма — цена билета и одновременно депозит, в случае покупки он покроет часть стоимости лота, а может, и всю. Разброс в оценочной стоимости лотов в этом году — 715 тыс. рублей. Самая доступная работа — «Фантомасы и дети» Вильганта Тима, торги начнутся с 10 тыс. рублей. А вот «Тишина» Ильи Гапонова явно уйдет с молотка в коллекцию истинного ценителя, начальный ценник — 680 тыс. рублей, а эксперты оценили работу в 700 тыс. Присмотреться к работам можно до 18 декабря на предаукционной выставке. Фотографии с открытия иллюстрируют этот текст, вы можете увидеть часть работ прямо здесь.

© Фото Лилии Штелецкой

© Фото Лилии Штелецкой

© Фото Лилии Штелецкой

Стоит быть осторожнее: как оказалось, покупка произведений современного искусства вызывает привыкание. Предприниматель Валерий Неженец первую картину купил в 2014 году на аукционе MOST. Теперь в его коллекции больше 500 работ. Каждый год Неженец — одна из центральных персон мероприятия. В прошлом году он представил работы из своей коллекции на аукцион безвозмездно, все вырученные деньги от продаж отправили на счет ЦСИ «Типография». Для тех, кто пока не готов инвестировать в искусство, аукцион — еще и возможность нетворкинга. Мероприятие посещают топ-менеджеры крупных компаний, чиновники, предприниматели.

Круговорот денег в искусстве В 2020 году аукцион объявили патронским, все средства вложили в настоящее и будущее современного искусства — ЦСИ «Типография». В этот раз общая оценочная стоимость лотов составляет около 12 млн рублей. При этом точно спрогнозировать итоговую цену очень сложно. Торги за работу Дмитрия Котлярова «Триумф F1» в прошлом году открыли с 60 тыс. рублей, в итоге картину купили за 550 тыс. «В этом вся прелесть аукциона — приходят несколько человек, им нравится одно и то же, они бьются рублем за право обладать. Здесь в моменте возникает такое напряжение, борьба между покупателями. И это и есть показатель того, насколько та или иная работа может вызвать резонанс среди определенного количества людей. И это мерило яркости работы», — поделился Роман Левицкий, основатель аукциона MOST. По словам Левицкого, в этом году прибыль снова планируют отдать Центру современного искусства. При этом аукцион — проект не из дешевых. Это больше 3 млн рублей на доставку работ из разных точек России в Краснодар, на рекламу, маркетинг, печатную продукцию, организацию предаукционной выставки и самого аукциона, его онлайн-трансляции. В процессе и без того сложной подготовки не обходится без казусов. Одну работу участники аукциона-2021 не увидят: скульптуру разбили в дороге. Кто автор работы, из какого города перевозили произведение, организаторы не раскрывают. Без спонсоров провести такое масштабное мероприятие невозможно. В этом году один из главных — «Алкотека». В 100 магазинах города любой покупатель может попросить приглашение на предаукционную выставку совершенно бесплатно. Это не разовая коллаборация, сеть поддержала аукцион и в прошлом году, теперь отношения вышли на новый уровень — скоро культурному сообществу представят проект «Артотека». Детали пока не раскрывают, но известно, что цель проекта — поддержка молодых художников.

© Фото Лилии Штелецкой

© Фото Лилии Штелецкой

© Фото Лилии Штелецкой

Бэкстейдж: как лоты попадают на аукцион «Когда я отбираю работы на аукцион, примерно понимаю, кто бы мог какую работу купить и почему. К примеру, строитель может купить урбанистический пейзаж с элементами строительной техники, образно говоря», — рассказывает Роман Левицкий. Роман Левицкий, Олег Гончаров и Наталья Таракановская создали аукцион в 2014 году. Отбирают работы на MOST сами основатели, привлеченные художники и кураторы. Оценивают по разным критериям — интерес потенциального покупателя, «штучность» работы, мнение искусствоведов. Так формируют каталог. Среди работ картины, фотографии и скульптуры. География аукциона расширяется, работы везут из разных городов страны. И если раньше новое имя художника появлялось в каталоге только после длительных переговоров и инициативы со стороны организаторов, то в этом году несколько авторов сами прислали свои работы. Речь о Китакиме, Ирине Зюськиной, Нине Антроповой и Геннадии Куманяеве. Эксперты предложения приняли, так в каталоге 2021 года появились новые имена.

Авторы и сюжеты Некоторые работы можно не подписывать — по теме и стилю легко узнать арт‑группу Recycle, Владимира Мигачева, Людмилу Баронину, Валерия Лимонадова, Александра Чурсина, Машу Богораз, группировку ЗИП. Recycle Group — рекордсмен аукциона. В 2015 году работа художников ушла за 1 млн 50 тыс. рублей. Речь о «Stream 2 проект glasstress 56» , это как раз тот случай, когда почерк арт-группы не спутать с кем-то другим. Несколько лет авторы обращаются к теме влияния медийного поля на антропогенез личности. Это работы о том, как информационный поток искажает восприятие действительности. В этом году покупатели поборются за две работы Recycle — Head of priest и Airdrop. Они оцениваются в 500 и 680 тыс. рублей соответственно. Самая дорогая, по оценке экспертов, работа — «Тишина» Ильи Гапонова. Художник на аукционе MOST впервые и сразу — лидер по стоимости. На холсте изображение девочки с затылка. Картину автор написал после рождения дочери. Настроение героини, по задумке Гапонова, раскрывается с помощью деталей одежды, небрежных косичек и легкого поворота головы. Еще одно открытие года — работы молодых краснодарских художниц, выпускниц Краснодарского института современного искусства Саши Дёминой, Яны Алалыкиной и кооператива «Бусинки». Узнать больше о каждом произведении аукциона можно здесь.

© Фото Лилии Штелецкой