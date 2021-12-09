Картина за 730 тысяч и красная Годзилла. Рассказываем, зачем идти на выставку MOST в Краснодаре
В Краснодаре открывают одну из самых интересных выставок сезона. Она продлится всего неделю. Что на ней можно увидеть и как она собрала столько произведений разных авторов, очень коротко рассказывают Юга.ру.
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Что случилось?
Сегодня, 9 декабря, в «Типографии» открывают предаукционную выставку MOST. Попасть на нее может любой желающий до 17 числа включительно. 11 декабря вход бесплатный (в другие дни, кроме дня открытия, билеты стоят от 100 до 200 рублей), а 18 декабря пройдет сам аукцион.
Мы считаем, что на выставку обязательно нужно сходить каждому, кто любит смотреть красивое, как минимум, по двум причинам. Во-первых, это редкий случай увидеть в одном месте (в Краснодаре!) столько интересных работ современных российских авторов, чьи произведения выставляют и продают по всему миру. Во-вторых, после аукциона картины и арт-объекты разъедутся по частным коллекциям, где ими будут наслаждаться владельцы и их друзья.
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Что смотреть на выставке?
В этом году выставят 73 произведения, среди них картины, фотографии, скульптуры.
Есть много симптоматичных работ, которые перекликаются с настоящим и недавним прошлым. Например, на картине New religion иконографическое изображение Христа Спасителя, грустный лик которого обрамлен нимбом из телевизионной заставки: божественную силу в этой новой иконе заменил свет экрана. Произведение «Чёрный квадрат. 3» — значок «мягкой цензуры», которая предупреждает о потенциально неприемлемом контенте. На холстах краснодарского художника Глеба Баранова приключения Годзиллы, она стремится к простым человеческим радостям: даже монстру иногда хочется пожить красиво.
Уже не первый раз в аукционе участвуют работы арт-группы Recycle, Владимира Мигачева, Людмилы Барониной, Валерия Лимонадова, Александра Чурсина, Маши Богораз, группировки ЗИП и других авторов. Почитать о каждом произведении можно здесь.
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Сколько стоят картины?
Самый дорогой лот за всю историю аукциона был продан за 1 млн. 50 тыс. рублей. Это работа Recycle Group. Скульптуры этой арт-группы есть в парке «Краснодар»: «Геолокация» — та самая капля, застывшая во времени, и барельеф «Искусственная среда».
В этом году лоты суммарно оценивают почти в 12 млн. рублей. Разбег эстимейта (ожидаемой стоимости) от 15 до 730 тыс. рублей. Самый дорогой лот — «Тишина» Ильи Гапонова, это картина из серии «портретов» со спины. Самый доступный — «Фантомасы и дети» Вильганта Тима, на ней над шеренгой детей возвышается шеренга штампованных чиновников из «психоделической» Вселенной. Зачастую лоты уходят за суммы, в разы превышающие первоначальную оценку.
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Что такое аукцион MOST?
MOST — единственный в Краснодарском крае аукцион современного искусства. Изначально для MOSTa собирали картины краснодарских художников, сейчас свои работы на него выставляют самые востребованные российские авторы, например, Sadface. Торги одновременно идут оффлайн и онлайн, 70% лотов продаются. Создали аукцион в 2014 году Олег Гончаров, Роман Левицкий и Наталья Таракановская.
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Кому нужно современное искусство в Краснодаре?
Первый аукцион поддержал Сергей Галицкий. Он опубликовал твит, который привлек внимание к событию. В 2015 году вице-губернатор Анна Минькова купила картину Ривки Беларевой «Хурма». Участвуют в торгах в основном топ-менеджеры крупных компаний, чиновники, предприниматели. Например, Тахир Холикбердиев — владелец Mr.Drunke Bar и других заведений в Краснодаре и Москве. Генеральный спонсор аукциона в этом году — сеть магазинов «Алкотека», даже сменившая для промоматериалов свое название на «Артотека». На торги приезжают и ценители современного искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.
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Как попасть на сам аукцион?
Это закрытое мероприятие, гостей приглашают организаторы, но можно и просто купить билет на сайте. В этом году он стоит 20 тыс. рублей. Эта сумма — депозит, который можно потратить на покупку.
Чтобы посмотреть предаукционную выставку в краснодарском арт-центре «Типография», нужно иметь при себе документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. А уже 18 декабря пройдет сам аукцион MOST. Зарегистрироваться на него или купить билет можно на сайте.