Картина за 730 тысяч и красная Годзилла. Рассказываем, зачем идти на выставку MOST в Краснодаре

Что случилось?

Сегодня, 9 декабря, в «Типографии» открывают предаукционную выставку MOST. Попасть на нее может любой желающий до 17 числа включительно. 11 декабря вход бесплатный (в другие дни, кроме дня открытия, билеты стоят от 100 до 200 рублей), а 18 декабря пройдет сам аукцион.

Мы считаем, что на выставку обязательно нужно сходить каждому, кто любит смотреть красивое, как минимум, по двум причинам. Во-первых, это редкий случай увидеть в одном месте (в Краснодаре!) столько интересных работ современных российских авторов, чьи произведения выставляют и продают по всему миру. Во-вторых, после аукциона картины и арт-объекты разъедутся по частным коллекциям, где ими будут наслаждаться владельцы и их друзья.